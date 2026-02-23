No lado esportivo, a partida marcou um marco individual significativo para Pulisic, que fez sua primeira partida pelo clube em mais de um mês. O jogador da seleção americana tem sido cuidadosamente acompanhado pela equipe médica após recentes lesões, e seu retorno ao time titular foi uma boa notícia para os torcedores do Milan.

Apesar da empolgação em torno do lançamento do uniforme e da presença de celebridades, a tarde terminou em frustração para o time da casa, que teve dificuldades para encontrar seu ritmo contra o disciplinado time do Parma.

A atmosfera de comemoração foi prejudicada pela decepcionante derrota por 1 a 0, um resultado que deixa as aspirações do Milan ao título por um fio, além de encerrar sua sequência de 24 jogos sem derrota na Série A. A derrota significa que agora o time está 10 pontos atrás do rival local e líder da liga, o Inter de Milão, com apenas 12 jogos restantes na campanha. Embora o mantra “Caos é ordem” possa ressoar no mundo da moda, o Rossoneri precisará encontrar uma maneira de trazer mais ordem ao campo se quiser recuperar o déficit na liderança da tabela.