Christian Pulisic e companhia surpreendem os torcedores do AC Milan ao revelar o quarto uniforme para o jogo contra o Parma, enquanto Zlatan Ibrahimovic presenteia a superestrela do rap Megan Thee Stallion com uma camisa nova
Uma surpresa em San Siro
A camisa em si é uma colaboração de alta costura com a renomada marca italiana de streetwear Slam Jam, projetada para preencher a lacuna entre a cultura do futebol e o estilo milanês. Evitando a sessão de fotos padrão ou o vídeo de lançamento de alto orçamento, o clube decidiu que o campo era o melhor palco para o design vibrante. O uniforme é fortemente inspirado na estética icônica do Milan do final dos anos 90 e início dos anos 2000, com um tecido metálico que lembra a época em que o clube dominava o futebol nacional e europeu.
O streetwear encontra os holofotes do San Siro
Fabricada pela Puma, a camisa captura um toque retrô, ao mesmo tempo em que utiliza tecnologia moderna de desempenho. O brilho metálico era particularmente impressionante sob as luzes do estádio, proporcionando um efeito cintilante enquanto os jogadores completavam seus rituais pré-jogo. Embora o tecido seja uma homenagem às camisas “mercuriais” de décadas passadas, os fãs esperam que esta versão de 2026 evite os problemas de estática frequentemente associados aos uniformes réplicas da época.
O design mantém-se fiel a uma filosofia minimalista de streetwear, com acabamentos em preto e uma gola clássica dobrável. Um toque único para a colaboração está escondido dentro da peça, onde o slogan da Slam Jam, “Chaos is Order” (O caos é ordem), está discretamente impresso na nuca. É uma declaração ousada para um clube que se orgulha de estar na interseção entre o esporte e a moda, consolidando ainda mais seu status como um dos times mais relevantes culturalmente no futebol mundial.
Zlatan recebe Megan Thee Stallion
O glamour da noite não se limitou ao campo. O ícone do clube, Zlatan Ibrahimovic, agora consultor sênior da diretoria do Rossoneri, recebeu uma convidada de honra mundialmente reconhecida: a superestrela do rap americano Megan Thee Stallion. A fusão entre esportes e entretenimento esteve em destaque no evento, quando o lendário sueco recebeu a artista vencedora do Grammy na casa do futebol italiano.
Ibrahimovic presenteou a rapper de “Hiss” com sua própria versão do novo quarto uniforme. Os dois foram vistos rindo e conversando na área VIP ao lado do campo, de onde assistiram ao desenrolar da partida. A presença de uma estrela americana de tanto destaque, aliada ao envolvimento de Pulisic em campo, destaca a estratégia contínua do Milan de expandir a influência de sua marca através do Atlântico e além dos limites tradicionais da Série A.
Pulisic retorna, mas as esperanças pelo título se esvaem
No lado esportivo, a partida marcou um marco individual significativo para Pulisic, que fez sua primeira partida pelo clube em mais de um mês. O jogador da seleção americana tem sido cuidadosamente acompanhado pela equipe médica após recentes lesões, e seu retorno ao time titular foi uma boa notícia para os torcedores do Milan.
Apesar da empolgação em torno do lançamento do uniforme e da presença de celebridades, a tarde terminou em frustração para o time da casa, que teve dificuldades para encontrar seu ritmo contra o disciplinado time do Parma.
A atmosfera de comemoração foi prejudicada pela decepcionante derrota por 1 a 0, um resultado que deixa as aspirações do Milan ao título por um fio, além de encerrar sua sequência de 24 jogos sem derrota na Série A. A derrota significa que agora o time está 10 pontos atrás do rival local e líder da liga, o Inter de Milão, com apenas 12 jogos restantes na campanha. Embora o mantra “Caos é ordem” possa ressoar no mundo da moda, o Rossoneri precisará encontrar uma maneira de trazer mais ordem ao campo se quiser recuperar o déficit na liderança da tabela.
