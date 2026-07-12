Choque para o Marrocos... Infantino prefere que o Bernabéu sedie a final de 2030

A Espanha está concorrendo com o Marrocos para sediar a final da Copa do Mundo de 2030, que será organizada em conjunto pelos dois países, juntamente com a Portugal.

Crescem os rumores sobre a influência do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na decisão sobre a sede da final da Copa do Mundo de 2030, devido à sua postura negativa em relação à Espanha — motivada pelas políticas do primeiro-ministro Pedro Sánchez — ou simplesmente por sua própria vontade.

O jornal “AS” informou, em reportagem, que a FIFA começará, ao final do verão, a tomar suas decisões, sendo a primeira delas a redução do número de cidades e estádios anfitriões nos três países organizadores.

Espera-se que a Espanha, Portugal e Marrocos passem por uma redução no número de estádios aprovados, com ajustes na lista, na qual alguns estádios serão adicionados e outros excluídos.

Nos últimos dias, uma comissão composta por representantes dos clubes espanhóis participantes do projeto de sediação visitou vários estádios nos Estados Unidos, a convite da FIFA.

Quanto à final, a Espanha está, naturalmente, se mobilizando para garantir que ela seja sediada no país, mas o Real Madrid foi o primeiro a agir nesse sentido, liderado por seu presidente, Florentino Pérez, que mantém contato direto com o presidente da FIFA, Gianni Infantino.