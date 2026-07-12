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Choque para o Marrocos... Infantino prefere que o Bernabéu sedie a final de 2030

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A Espanha está concorrendo com o Marrocos para sediar a final da Copa do Mundo de 2030, que será organizada em conjunto pelos dois países, juntamente com a Portugal.

Crescem os rumores sobre a influência do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na decisão sobre a sede da final da Copa do Mundo de 2030, devido à sua postura negativa em relação à Espanha — motivada pelas políticas do primeiro-ministro Pedro Sánchez — ou simplesmente por sua própria vontade.

O jornal “AS” informou, em reportagem, que a FIFA começará, ao final do verão, a tomar suas decisões, sendo a primeira delas a redução do número de cidades e estádios anfitriões nos três países organizadores.

Espera-se que a Espanha, Portugal e Marrocos passem por uma redução no número de estádios aprovados, com ajustes na lista, na qual alguns estádios serão adicionados e outros excluídos.

Nos últimos dias, uma comissão composta por representantes dos clubes espanhóis participantes do projeto de sediação visitou vários estádios nos Estados Unidos, a convite da FIFA. 

Quanto à final, a Espanha está, naturalmente, se mobilizando para garantir que ela seja sediada no país, mas o Real Madrid foi o primeiro a agir nesse sentido, liderado por seu presidente, Florentino Pérez, que mantém contato direto com o presidente da FIFA, Gianni Infantino.

  • Real Madrid CF v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    De acordo com o relatório, Infantino deseja que a final seja disputada no Estádio Santiago Bernabéu, devido à sua estreita relação com o presidente do Real Madrid, bem como ao valor histórico que o estádio representa no mundo do futebol.

    Essa abordagem se assemelha ao que ocorreu com o Estádio Azteca, no México, que possui um histórico notável por ter sediado três partidas de abertura da Copa do Mundo e duas finais. 

    Embora a FIFA não descarte as vantagens que outros estádios possam oferecer, seus dirigentes reiteram constantemente que o projeto da Copa do Mundo de 2030 teve início, essencialmente, na Península Ibérica.

    Além disso, o desenrolar da atual Copa do Mundo lançou uma sombra sobre os corredores da FIFA, já que a recente intervenção do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, causou um abalo dentro da federação internacional, ao ultrapassar a abordagem habitual da FIFA ao lidar com questões esportivas.

    O relatório considera que, se Trump tivesse mantido silêncio, a questão não teria ido além da polêmica na mídia; no entanto, suas declarações acirraram os ânimos no mundo do futebol, especialmente após ele ter falado sobre o levantamento da punição imposta ao atacante americano Balugon.

    O relatório conclui observando que o próximo mês de março será marcado pelas eleições para a presidência da FIFA, em simultâneo com a realização da conferência da entidade no Marrocos. 

    Se a situação permanecer como está, as previsões indicam que a final da Copa do Mundo de 2030 será disputada no dia 21 de julho de 2030, no Estádio Santiago Bernabéu.

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