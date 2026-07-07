Choque para a revelação da Copa do Mundo! Drama com a lesão de Johan Manzambi

Segundo a reportagem, o jogador de 20 anos sofreu uma lesão no joelho durante a última sessão do treinamento de preparação, sem qualquer contato com adversários, e, por isso, não poderá atuar contra a Colômbia. Ele ficará “definitivamente” fora da partida, afirma o jornal.

Manzambi esteve em campo em todas as quatro partidas da Suíça até as oitavas de final e apresentou, em alguns momentos, atuações excepcionais. Na segunda partida da fase de grupos contra a Bósnia, por exemplo, ele entrou em campo aos 71 minutos e se tornou o herói da partida com dois gols no final da partida.

Em seguida, na última partida da fase de grupos contra o Canadá, ele foi recompensado pela primeira vez no torneio com uma escalação como titular, e retribuiu a confiança do técnico Murat Yakin com mais um gol e uma assistência. Também nas oitavas de final contra a Argélia, ele contribuiu com uma assistência.

Ainda não se sabe quem substituirá o jogador do Freiburg no confronto contra a Colômbia. Ruben Vargas e Djibril Sow também tiveram que interromper o treino final mais cedo devido a lesões.