Conforme noticiado pelo jornal *Blick*, tudo indica que a seleção suíça não poderá contar com o meio-campista Johan Manzambi, do SC Freiburg, na noite de terça-feira (22h).
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Choque para a revelação da Copa do Mundo! Drama com a lesão de Johan Manzambi
Segundo a reportagem, o jogador de 20 anos sofreu uma lesão no joelho durante a última sessão do treinamento de preparação, sem qualquer contato com adversários, e, por isso, não poderá atuar contra a Colômbia. Ele ficará “definitivamente” fora da partida, afirma o jornal.
Manzambi esteve em campo em todas as quatro partidas da Suíça até as oitavas de final e apresentou, em alguns momentos, atuações excepcionais. Na segunda partida da fase de grupos contra a Bósnia, por exemplo, ele entrou em campo aos 71 minutos e se tornou o herói da partida com dois gols no final da partida.
Em seguida, na última partida da fase de grupos contra o Canadá, ele foi recompensado pela primeira vez no torneio com uma escalação como titular, e retribuiu a confiança do técnico Murat Yakin com mais um gol e uma assistência. Também nas oitavas de final contra a Argélia, ele contribuiu com uma assistência.
Ainda não se sabe quem substituirá o jogador do Freiburg no confronto contra a Colômbia. Ruben Vargas e Djibril Sow também tiveram que interromper o treino final mais cedo devido a lesões.
- Getty Images Sport
Será que Manzambi vai se transferir para a Premier League no meio do ano?
Devido ao seu excelente desempenho pela seleção suíça, circulam atualmente rumores persistentes sobre uma possível transferência de Manzambi. De acordo com uma reportagem do Daily Mail, o Newcastle United gostaria de contratar o jogador de 20 anos para substituir Sandro Tonali, que se transferiu para o Tottenham Hotspur.
Manzambi ainda possui um contrato com o SC Freiburg válido até 30 de junho de 2030, sem cláusula de rescisão, o que coloca o clube de Freiburg em uma posição de negociação extremamente confortável. De acordo com o jornalista especializado em transferências Ben Jacobs, o Newcastle estima que o meio-campista possa ser contratado por um valor de transferência de cerca de 55 milhões de euros.
O Freiburg, por sua vez, deveria estar mais interessado em ganhar tempo, a fim de dar ao meio-campista mais oportunidades de se destacar com boas atuações na Copa do Mundo em andamento nos EUA, Canadá e México.
O especialista da MagentaTV, Thomas Müller, sugeriu ao seu ex-clube, o FC Bayern de Munique, que também considerasse a contratação do jogador de 20 anos. Já Mats Hummels gostaria de ver Manzambi no BVB.
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