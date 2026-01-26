AFP
Chelsea vence disputa com Manchester United e Liverpool para fazer a primeira contratação da era Liam Rosenior
Chelsea contrata Yisa Alao
O Chelsea venceu a disputa pela contratação do jovem Yisa Alao, do Sheffield Wednesday. O jogador de 17 anos também despertou o interesse de Manchester United e Liverpool, mas optou pelo Chelsea em uma transferência avaliada em cerca de £500.000 (R$ 3,6 milhões).
O Chelsea confirmou a transferência em um comunicado no site do clube: "O Chelsea tem o prazer de anunciar a contratação de Yisa Alao, com o lateral-esquerdo assinando um contrato com os Blues até 2028. O jogador de 17 anos passou pelas categorias de base do Sheffield Wednesday e fez sua estreia profissional pelos Owls em agosto. Desde então, Alao disputou mais quatro partidas, sendo titular no recente jogo da Copa da Inglaterra contra o Brentford e na partida da Championship contra o Portsmouth. Bem-vindo ao Chelsea, Yisa!"
📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢
- Getty Images Sport
Alao se despede do Sheffield Wednesday
Alao se despediu do Sheffield Wednesday com uma publicação nas redes sociais que dizia: "10 anos, memórias infinitas, da equipe aos meus companheiros, aos torcedores, eternamente grato. Obrigado, Sheffield Wednesday."
Os administradores do clube também divulgaram detalhes sobre a venda: "A transferência inclui um pagamento inicial substancial, juntamente com proteções adicionais para garantir que o clube se beneficie caso Yisa venha a concretizar o potencial que demonstrou. Estas incluem pagamentos relacionados ao desempenho e um acordo significativo de revenda. Todos os termos financeiros permanecerão confidenciais."
"Nossa responsabilidade é agir no melhor interesse a longo prazo do Sheffield Wednesday e de seus credores. Esta transferência equilibra o valor imediato para o clube com a proteção para o futuro, caso a carreira de Yisa se desenvolva como todos esperamos."
Procurando apostas mais inteligentes em futebol? Obtenha prévias de especialistas, previsões baseadas em dados e insights vencedores com GOAL Tips no Telegram. Junte-se à nossa comunidade crescente agora!
O que o Chelsea pode esperar de Alao?
Alao fez apenas cinco jogos pela equipe principal até agora em sua carreira, o que significa que pode demorar um pouco até que os torcedores do Chelsea o vejam no time principal. O jovem deve começar nas categorias de base do clube, sub-18 ou sub-21, ou até mesmo ser emprestado para continuar seu desenvolvimento com minutos regulares em campo, segundo o The Athletic. Alao é conhecido por ser um lateral ofensivo e passou por todas as categorias de base do Sheffield Wednesday. Ele fez sua estreia aos 16 anos contra o Bolton, pela Copa da Liga Inglesa, e também jogou na Copa da Inglaterra nesta temporada, quando o Wednesday foi derrotado pelo Brentford.
- AFP
Qual o próximo compromisso do Chelsea?
A contratação de Alao dá continuidade à tendência do Chelsea de apostar em jovens talentos promissores, e o clube espera que ele consiga se firmar na equipe principal. Enquanto isso, Rosenior e o Chelsea se preparam para o último jogo da fase de liga da Champions League, contra o Napoli, fora de casa.
Publicidade