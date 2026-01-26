Chelsea vence disputa com Manchester United e Liverpool para fazer a primeira contratação da era Liam Rosenior

Alao se despediu do Sheffield Wednesday com uma publicação nas redes sociais que dizia: "10 anos, memórias infinitas, da equipe aos meus companheiros, aos torcedores, eternamente grato. Obrigado, Sheffield Wednesday."

Os administradores do clube também divulgaram detalhes sobre a venda: "A transferência inclui um pagamento inicial substancial, juntamente com proteções adicionais para garantir que o clube se beneficie caso Yisa venha a concretizar o potencial que demonstrou. Estas incluem pagamentos relacionados ao desempenho e um acordo significativo de revenda. Todos os termos financeiros permanecerão confidenciais."

"Nossa responsabilidade é agir no melhor interesse a longo prazo do Sheffield Wednesday e de seus credores. Esta transferência equilibra o valor imediato para o clube com a proteção para o futuro, caso a carreira de Yisa se desenvolva como todos esperamos."

