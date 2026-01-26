Goal.com
Gill Clark

Chelsea vence disputa com Manchester United e Liverpool para fazer a primeira contratação da era Liam Rosenior

Liam Rosenior fez sua primeira contratação como treinador do Chelsea. O técnico de 41 anos teve um início promissor em Stamford Bridge, vencendo quatro de seus primeiros cinco jogos em todas as competições. Rosenior também está trabalhando na formação de seu elenco e adicionou um jovem talento promissor ao grupo

  • Chelsea contrata Yisa Alao

    O Chelsea venceu a disputa pela contratação do jovem Yisa Alao, do Sheffield Wednesday. O jogador de 17 anos também despertou o interesse de Manchester United e Liverpool, mas optou pelo Chelsea em uma transferência avaliada em cerca de £500.000 (R$ 3,6 milhões).

    O Chelsea confirmou a transferência em um comunicado no site do clube: "O Chelsea tem o prazer de anunciar a contratação de Yisa Alao, com o lateral-esquerdo assinando um contrato com os Blues até 2028. O jogador de 17 anos passou pelas categorias de base do Sheffield Wednesday e fez sua estreia profissional pelos Owls em agosto. Desde então, Alao disputou mais quatro partidas, sendo titular no recente jogo da Copa da Inglaterra contra o Brentford e na partida da Championship contra o Portsmouth. Bem-vindo ao Chelsea, Yisa!"

    Alao se despede do Sheffield Wednesday

    Alao se despediu do Sheffield Wednesday com uma publicação nas redes sociais que dizia: "10 anos, memórias infinitas, da equipe aos meus companheiros, aos torcedores, eternamente grato. Obrigado, Sheffield Wednesday."

    Os administradores do clube também divulgaram detalhes sobre a venda: "A transferência inclui um pagamento inicial substancial, juntamente com proteções adicionais para garantir que o clube se beneficie caso Yisa venha a concretizar o potencial que demonstrou. Estas incluem pagamentos relacionados ao desempenho e um acordo significativo de revenda. Todos os termos financeiros permanecerão confidenciais."

    "Nossa responsabilidade é agir no melhor interesse a longo prazo do Sheffield Wednesday e de seus credores. Esta transferência equilibra o valor imediato para o clube com a proteção para o futuro, caso a carreira de Yisa se desenvolva como todos esperamos."

  • O que o Chelsea pode esperar de Alao?

    Alao fez apenas cinco jogos pela equipe principal até agora em sua carreira, o que significa que pode demorar um pouco até que os torcedores do Chelsea o vejam no time principal. O jovem deve começar nas categorias de base do clube, sub-18 ou sub-21, ou até mesmo ser emprestado para continuar seu desenvolvimento com minutos regulares em campo, segundo o The Athletic. Alao é conhecido por ser um lateral ofensivo e passou por todas as categorias de base do Sheffield Wednesday. Ele fez sua estreia aos 16 anos contra o Bolton, pela Copa da Liga Inglesa, e também jogou na Copa da Inglaterra nesta temporada, quando o Wednesday foi derrotado pelo Brentford.

    Qual o próximo compromisso do Chelsea?

    A contratação de Alao dá continuidade à tendência do Chelsea de apostar em jovens talentos promissores, e o clube espera que ele consiga se firmar na equipe principal. Enquanto isso, Rosenior e o Chelsea se preparam para o último jogo da fase de liga da Champions League, contra o Napoli, fora de casa.

