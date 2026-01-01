Chelsea surpreende e demite Enzo Maresca no Ano Novo e busca substitutos para o técnico
Maresca demitido: Mais uma mudança de técnico no Chelsea
Maresca guiou o Chelsea aos títulos da Conference League e do Mundial de Clubes da FIFA na última temporada, enquanto também garantiu a qualificação para a Champions League, e estava trabalhando sob um contrato até 2029. Mas foi demitido pelos londrinos no primeiro dia de 2026.
Uma declaração no site oficial do clube diz: "O Chelsea Football Club e o técnico Enzo Maresca tomaram caminhos diferentes. Durante seu tempo no clube, Enzo levou a equipe ao sucesso na UEFA Conference League e no Mundial de Clubes da FIFA. Essas conquistas permanecerão uma parte importante da história recente do Clube, e agradecemos a ele por suas contribuições ao clube".
"Com objetivos-chave ainda a serem disputados em quatro competições, incluindo a qualificação para a Champions League, Enzo e o clube acreditam que uma mudança dá à equipe a melhor chance de colocar a temporada de volta nos eixos. Desejamos a Enzo o melhor para o futuro."
Comentários de Maresca geraram especulação
O treinador de 45 anos afirmou que faltava “apoio” por parte de alguns setores do clube, declaração interpretada como uma referência direta a Todd Boehly e companhia na sala de reuniões. Apesar da vitória sobre o Everton, o time acumulou, desde então, uma sequência de três partidas sem vencer no Campeonato Inglês.
A última partida de Maresca no comando terminou em um empate por 2 a 2 com o Bournemouth. Ao apito final, a insatisfação tomou conta das arquibancadas, com os jogadores do Blues sendo vaiados ao deixar o gramado. A equipe ocupa a quinta colocação na tabela do Campeonato Inglês.
Quem será o novo técnico do Chelsea?
Os Blues voltam a campo no domingo, quando encaram uma dura visita ao Manchester City. Ainda não há definição sobre quem comandará a equipe nessa partida, mas o Chelsea pretende agir rapidamente para acertar a contratação de um novo treinador em caráter permanente.
Entre os nomes cogitados está Liam Rosenior, atual técnico do Strasbourg, clube-irmão dos Blues. Ele ainda não trabalhou como treinador na Premier League, mas já teve passagens por Derby County e Hull City, nas divisões inferiores do futebol inglês.
Recorde de Maresca no Chelsea: Jogos e vitórias como treinador dos Blues
De acordo com o The Athletic, o Chelsea segue “firmemente comprometido com a abordagem implementada após a aquisição do clube pelo consórcio Clearlake Capital–Todd Boehly, em 2022, com a expectativa de que o próximo treinador se adapte rapidamente a esse modelo, estabilize a equipe e melhore os reultados”.
O novo comandante no banco de reservas terá a missão de reconquistar torcedores insatisfeitos. Maresca havia acumulado bastante crédito após conquistar um título de grande porte — depois de ter levado o Leicester ao título da segunda divisão em seu primeiro trabalho como técnico na Inglaterra —, mas viu esse prestígio se dissipar na reta final de 2025.
Embora não vá enfrentar Pep Guardiola novamente neste fim de semana — após ter integrado a comissão técnica no Etihad Stadium em duas ocasiões —, Maresca é apontado como alguém visto pelo Manchester City como um possível sucessor do consagrado treinador catalão. Guardiola é conhecido por ser um grande admirador de seu ex-braço direito, e há rumores de que ele possa deixar Manchester ao término da atual temporada.
Maresca, por sua vez, deseja assumir um novo trabalho o quanto antes, depois de demonstrar seu valor no mais alto nível. Sua passagem pelo Chelsea registra 55 vitórias em 92 partidas disputadas em todas as competições, com 21 derrotas, encerrando o período no clube com um aproveitamento de 59,78%.