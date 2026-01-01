Chelsea surpreende e demite Enzo Maresca no Ano Novo e busca substitutos para o técnico

Maresca guiou o Chelsea aos títulos da Conference League e do Mundial de Clubes da FIFA na última temporada, enquanto também garantiu a qualificação para a Champions League, e estava trabalhando sob um contrato até 2029. Mas foi demitido pelos londrinos no primeiro dia de 2026.

Uma declaração no site oficial do clube diz: "O Chelsea Football Club e o técnico Enzo Maresca tomaram caminhos diferentes. Durante seu tempo no clube, Enzo levou a equipe ao sucesso na UEFA Conference League e no Mundial de Clubes da FIFA. Essas conquistas permanecerão uma parte importante da história recente do Clube, e agradecemos a ele por suas contribuições ao clube".

"Com objetivos-chave ainda a serem disputados em quatro competições, incluindo a qualificação para a Champions League, Enzo e o clube acreditam que uma mudança dá à equipe a melhor chance de colocar a temporada de volta nos eixos. Desejamos a Enzo o melhor para o futuro."