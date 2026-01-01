Conselho do Chelsea considera nome SURPREENDENTE para substituir Enzo Maresca, apesar de o inglês de 41 anos nunca ter gerido na Premier League antes
Maresca foi embora: Chelsea faz outra mudança no banco de reservas
As conversas sobre uma possível demissão ganharam força no Chelsea após um encerramento decepcionante de 2025. Em dezembro, a equipe conquistou apenas duas vitórias em oito partidas disputadas em todas as competições. Uma delas foi diante do Cardiff, da League One, pela Carabao Cup, o que significa que houve apenas um triunfo na Premier League — em casa, contra o Everton.
Maresca comandou as conquistas da Conference League e do Mundial de Clubes da FIFA na temporada passada, além de garantir a classificação para a Champions League. Ainda assim, os resultados não foram suficientes para manter o italiano no cargo, e o Chelsea confirmou no Dia de Ano Novo a sua saída imediata do comando técnico.
Maresca irritou diretoria do Chelsea
Maresca falou em público antes da mencionada vitória sobre o Everton e insinuou problemas surgindo nos bastidores. Ele sugeriu que o apoio no nível diretivo não estava onde deveria, dado tudo o que ele conquistou.
O TEAMtalk afirma que tais comentários pegaram os oficiais do Chelsea "de surpresa" e que os proprietários "Todd Boehly e Behdad Eghbali ficaram chocados e irritados". Aparentemente, foi deixado claro que eles "não tolerarão que sua própria gestão seja questionada", levando, em última análise, à decisão de se separar de Maresca depois que o crédito que ele havia acumulado durante seus primeiros 18 meses tinha "praticamente acabado".
O que Rosenior traria para o Chelsea como treinador?
Também é relatado que há "crença dentro da BlueCo de que eles já têm um treinador que acreditam estar pronto para subir". Esse homem é Liam Rosenior, que atualmente comanda o Strasbourg, que pertence ao mesmo grupo empresarial do Chelsea.
O ex-técnico do Derby e do Hull City impressionou na França e possui uma mentalidade que agradará a muitos dentro e fora do campo no oeste de Londres. Rosenior já disse ao site oficial da Premier League: "O que eu acredito é em correr riscos, jogar desde a defesa, tentar dominar a posse de bola, se expressar com a bola e ser capaz de cometer erros. Cometemos alguns erros aqui que levaram a gols, mas eu sei que os jogadores melhorarão a partir desses erros".
"Essa é a razão pela qual as pessoas estavam interessadas em eu vir para cá, então é ótimo que eles apoiem o que eu faço e estejam alinhados com o que eu acredito. Isso me dá confiança para ir e colocar minhas ideias em prática".
Ele acrescentou: "A gestão tira seu sono, mas com a experiência estou aprendendo a aceitar que nem sempre posso controlar se ganhamos ou perdemos. É por isso que me concentro no processo, tentando aproveitar tudo o que fazemos ao longo do caminho, sem olhar muito à frente ou estabelecer grandes metas".
"As exigências mentais, físicas e emocionais de ser um treinador são tão diferentes. Ganhe ou perca, você tem que ser a pessoa no final de um jogo que fica na frente do grupo, fornecendo-lhes a energia certa e a mensagem certa. E para fazer isso de forma adequada, estou aprendendo que você deve descansar e se recuperar nos momentos certos".
"Sou viciado em futebol, então isso não é fácil de fazer, mas gerenciar a mim mesmo melhor é algo em que trabalho continuamente".
Assistente de Rooney para chefe do Chelsea?
Rosenior, que foi assistente de Wayne Rooney no Derby antes de assumir o comando sozinho, nunca trabalhou na Premier League como treinador principal. No entanto, ele já atuou nesse nível como jogador pelo Fulham, Reading, Hull City e Brighton.
Ele está sob contrato com o Strasbourg até 2028 - com sua equipe em sétimo lugar na Ligue 1 francesa, fora das vagas de qualificação europeias - mas não seria difícil para Boehly e companhia elaborarem um novo acordo em Londres agora que Maresca foi dispensado.