+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Chelsea v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport
Chris Burton

Conselho do Chelsea considera nome SURPREENDENTE para substituir Enzo Maresca, apesar de o inglês de 41 anos nunca ter gerido na Premier League antes

O Chelsea parece ter um nome surpreendente no radar para substituir Enzo Maresca. No Dia de Ano Novo, os Blues anunciaram que o italiano deixou o comando da equipe com efeito imediato, e cresce a especulação de que treinador do Strasbourg, Liam Rosenior, possa ser atraído de volta ao futebol inglês

  • Cardiff City v Chelsea - Carabao Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    Maresca foi embora: Chelsea faz outra mudança no banco de reservas

    As conversas sobre uma possível demissão ganharam força no Chelsea após um encerramento decepcionante de 2025. Em dezembro, a equipe conquistou apenas duas vitórias em oito partidas disputadas em todas as competições. Uma delas foi diante do Cardiff, da League One, pela Carabao Cup, o que significa que houve apenas um triunfo na Premier League — em casa, contra o Everton.

    Maresca comandou as conquistas da Conference League e do Mundial de Clubes da FIFA na temporada passada, além de garantir a classificação para a Champions League. Ainda assim, os resultados não foram suficientes para manter o italiano no cargo, e o Chelsea confirmou no Dia de Ano Novo a sua saída imediata do comando técnico.

    • Publicidade

  • Maresca irritou diretoria do Chelsea

    Maresca falou em público antes da mencionada vitória sobre o Everton e insinuou problemas surgindo nos bastidores. Ele sugeriu que o apoio no nível diretivo não estava onde deveria, dado tudo o que ele conquistou.

    Premier League, LaLiga e mais!Assine já! 

    O TEAMtalk afirma que tais comentários pegaram os oficiais do Chelsea "de surpresa" e que os proprietários "Todd Boehly e Behdad Eghbali ficaram chocados e irritados". Aparentemente, foi deixado claro que eles "não tolerarão que sua própria gestão seja questionada", levando, em última análise, à decisão de se separar de Maresca depois que o crédito que ele havia acumulado durante seus primeiros 18 meses tinha "praticamente acabado".

  • Liam RoseniorGetty

    O que Rosenior traria para o Chelsea como treinador?

    Também é relatado que há "crença dentro da BlueCo de que eles já têm um treinador que acreditam estar pronto para subir". Esse homem é Liam Rosenior, que atualmente comanda o Strasbourg, que pertence ao mesmo grupo empresarial do Chelsea.

    O ex-técnico do Derby e do Hull City impressionou na França e possui uma mentalidade que agradará a muitos dentro e fora do campo no oeste de Londres. Rosenior já disse ao site oficial da Premier League: "O que eu acredito é em correr riscos, jogar desde a defesa, tentar dominar a posse de bola, se expressar com a bola e ser capaz de cometer erros. Cometemos alguns erros aqui que levaram a gols, mas eu sei que os jogadores melhorarão a partir desses erros".

    "Essa é a razão pela qual as pessoas estavam interessadas em eu vir para cá, então é ótimo que eles apoiem o que eu faço e estejam alinhados com o que eu acredito. Isso me dá confiança para ir e colocar minhas ideias em prática".

    Ele acrescentou: "A gestão tira seu sono, mas com a experiência estou aprendendo a aceitar que nem sempre posso controlar se ganhamos ou perdemos. É por isso que me concentro no processo, tentando aproveitar tudo o que fazemos ao longo do caminho, sem olhar muito à frente ou estabelecer grandes metas".

    "As exigências mentais, físicas e emocionais de ser um treinador são tão diferentes. Ganhe ou perca, você tem que ser a pessoa no final de um jogo que fica na frente do grupo, fornecendo-lhes a energia certa e a mensagem certa. E para fazer isso de forma adequada, estou aprendendo que você deve descansar e se recuperar nos momentos certos".

    "Sou viciado em futebol, então isso não é fácil de fazer, mas gerenciar a mim mesmo melhor é algo em que trabalho continuamente".

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • Assistente de Rooney para chefe do Chelsea?

    Rosenior, que foi assistente de Wayne Rooney no Derby antes de assumir o comando sozinho, nunca trabalhou na Premier League como treinador principal. No entanto, ele já atuou nesse nível como jogador pelo Fulham, Reading, Hull City e Brighton.

    Ele está sob contrato com o Strasbourg até 2028 - com sua equipe em sétimo lugar na Ligue 1 francesa, fora das vagas de qualificação europeias - mas não seria difícil para Boehly e companhia elaborarem um novo acordo em Londres agora que Maresca foi dispensado.

Campeonato Francês
Nice crest
Nice
NCE
Strasbourg crest
Strasbourg
STR
Premier League
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Chelsea crest
Chelsea
CHE
0