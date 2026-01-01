Conselho do Chelsea considera nome SURPREENDENTE para substituir Enzo Maresca, apesar de o inglês de 41 anos nunca ter gerido na Premier League antes

Também é relatado que há "crença dentro da BlueCo de que eles já têm um treinador que acreditam estar pronto para subir". Esse homem é Liam Rosenior, que atualmente comanda o Strasbourg, que pertence ao mesmo grupo empresarial do Chelsea.

O ex-técnico do Derby e do Hull City impressionou na França e possui uma mentalidade que agradará a muitos dentro e fora do campo no oeste de Londres. Rosenior já disse ao site oficial da Premier League: "O que eu acredito é em correr riscos, jogar desde a defesa, tentar dominar a posse de bola, se expressar com a bola e ser capaz de cometer erros. Cometemos alguns erros aqui que levaram a gols, mas eu sei que os jogadores melhorarão a partir desses erros".

"Essa é a razão pela qual as pessoas estavam interessadas em eu vir para cá, então é ótimo que eles apoiem o que eu faço e estejam alinhados com o que eu acredito. Isso me dá confiança para ir e colocar minhas ideias em prática".

Ele acrescentou: "A gestão tira seu sono, mas com a experiência estou aprendendo a aceitar que nem sempre posso controlar se ganhamos ou perdemos. É por isso que me concentro no processo, tentando aproveitar tudo o que fazemos ao longo do caminho, sem olhar muito à frente ou estabelecer grandes metas".

"As exigências mentais, físicas e emocionais de ser um treinador são tão diferentes. Ganhe ou perca, você tem que ser a pessoa no final de um jogo que fica na frente do grupo, fornecendo-lhes a energia certa e a mensagem certa. E para fazer isso de forma adequada, estou aprendendo que você deve descansar e se recuperar nos momentos certos".

"Sou viciado em futebol, então isso não é fácil de fazer, mas gerenciar a mim mesmo melhor é algo em que trabalho continuamente".