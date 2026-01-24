Chelsea não pode dar novo passo para trás ao aceitar vender Enzo Fernandez, apesar do interesse do Real Madrid

A trajetória de Enzo Fernández no Chelsea tem sido gradual, mas três anos após sua chegada, parece que estamos começando a testemunhar um jogador entrando em seu auge. A chegada de Enzo Maresca como treinador em julho de 2024 parece ter impulsionado seu jogo para outro patamar, enquanto a boa fase de Moisés Caicedo no meio-campo lhe deu mais liberdade para se impor mais à frente.

Com um total de 26 participações em gols na última temporada, embora esses números estejam inflados pela Conference League, Enzo já marcou oito vezes e deu quatro assistências atuando mais avançado nesta temporada, e estamos apenas em janeiro. Esses números também não incluem suas quatro participações na Copa do Mundo de Clubes.

Mas seu faro de gol e criatividade nem são seus maiores atributos. Sua incansável corrida, intensidade e qualidades de liderança, que o levam a usar frequentemente a braçadeira de capitão, são absolutamente vitais para um elenco jovem que muitas vezes é criticado por falta de experiência e inteligência. É raro vê-lo no banco de reservas.

Fundamentalmente, Enzo tem sido praticamente presença constante em uma equipe que sofreu com diversos problemas de lesão; o argentino perdeu apenas uma partida do Campeonato Inglês até agora, mesmo com dores crônicas no joelho. Não é surpresa que, segundo o The Athletic, ele seja considerado o jogador que mais evoluiu sob o comando de Maresca por aqueles que trabalham no Stamford Bridge.