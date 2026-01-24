Chelsea não pode dar novo passo para trás ao aceitar vender Enzo Fernandez, apesar do interesse do Real Madrid

Não está claro quem ou o que está por trás da especulação, com relatos de que o jogador estaria "avaliando suas opções" após ter trocado de agente recentemente, enquanto se afirma que o Chelsea está "aberto a vendê-lo" se o preço for adequado. Mas onde há fumaça, há fogo.
Esse ruído indesejado surge quase exatamente três anos depois de Enzo ter chegado aos Blues numa transferência bombástica de 107 milhões de libras (R$ 772,3 milhões) vindo do Benfica. Na verdade, só recentemente começamos a ver o argentino na sua melhor forma, mas se os rumores forem verdadeiros, ele não ficará por muito mais tempo.
Ídolo da torcida e um dos rostos do "projeto" da BlueCo em Stamford Bridge, os impopulares donos do clube estarão cometendo outro grande erro de transferência se negociarem o campeão mundial na próxima janela de transferências.
