Krishan Davis

Chelsea não pode dar novo passo para trás ao aceitar vender Enzo Fernandez, apesar do interesse do Real Madrid

Três anos após sua chegada bombástica ao Chelsea, Enzo Fernández enfrenta um futuro incerto em Stamford Bridge. Supostamente desiludido com a vida nos Blues, o argentino tem sido alvo dos maiores clubes da Europa – e os ingleses estariam dispostos a negociá-lo

Não está claro quem ou o que está por trás da especulação, com relatos de que o jogador estaria "avaliando suas opções" após ter trocado de agente recentemente, enquanto se afirma que o Chelsea está "aberto a vendê-lo" se o preço for adequado. Mas onde há fumaça, há fogo.

Esse ruído indesejado surge quase exatamente três anos depois de Enzo ter chegado aos Blues numa transferência bombástica de 107 milhões de libras (R$ 772,3 milhões) vindo do Benfica. Na verdade, só recentemente começamos a ver o argentino na sua melhor forma, mas se os rumores forem verdadeiros, ele não ficará por muito mais tempo.

Ídolo da torcida e um dos rostos do "projeto" da BlueCo em Stamford Bridge, os impopulares donos do clube estarão cometendo outro grande erro de transferência se negociarem o campeão mundial na próxima janela de transferências.

  • Manchester City v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Temporada de destaque

    A trajetória de Enzo Fernández no Chelsea tem sido gradual, mas três anos após sua chegada, parece que estamos começando a testemunhar um jogador entrando em seu auge. A chegada de Enzo Maresca como treinador em julho de 2024 parece ter impulsionado seu jogo para outro patamar, enquanto a boa fase de Moisés Caicedo no meio-campo lhe deu mais liberdade para se impor mais à frente.

    Com um total de 26 participações em gols na última temporada, embora esses números estejam inflados pela Conference League, Enzo já marcou oito vezes e deu quatro assistências atuando mais avançado nesta temporada, e estamos apenas em janeiro. Esses números também não incluem suas quatro participações na Copa do Mundo de Clubes.

    Mas seu faro de gol e criatividade nem são seus maiores atributos. Sua incansável corrida, intensidade e qualidades de liderança, que o levam a usar frequentemente a braçadeira de capitão, são absolutamente vitais para um elenco jovem que muitas vezes é criticado por falta de experiência e inteligência. É raro vê-lo no banco de reservas.

    Fundamentalmente, Enzo tem sido praticamente presença constante em uma equipe que sofreu com diversos problemas de lesão; o argentino perdeu apenas uma partida do Campeonato Inglês até agora, mesmo com dores crônicas no joelho. Não é surpresa que, segundo o The Athletic, ele seja considerado o jogador que mais evoluiu sob o comando de Maresca por aqueles que trabalham no Stamford Bridge.

  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-EVERTONAFP

    Desiludido?

    Em entrevista ao Koora Break em novembro, Enzo mencionou à sua forte relação com o Maresca e a comissão técnica, dizendo: "Passei por um processo incrível aqui no clube, com muitas mudanças, e hoje me sinto muito bem com um grupo de pessoas que são meus companheiros de equipe, com quem compartilho o dia a dia, com a comissão técnica. A verdade é que me sinto muito feliz hoje."

    A preocupação agora é se a saída repentina e conturbada do técnico italiano de Stamford Bridge terá mudado as coisas. O treinador foi demitido no primeiro dia do ano, após um desabafo contra a diretoria do clube e o rompimento de seu relacionamento com o conselho nos bastidores.

    Após a demissão, o argentino compartilhou uma mensagem de despedida emocionante para Maresca nas redes sociais, escrevendo: "Senhor, obrigado por tudo que compartilhamos e vivemos durante essa etapa. Aprendi muito e valorizo cada conselho e experiência. Conquistamos dois títulos juntos que jamais esquecerei. Muito sucesso para você e espero que nossos caminhos se cruzem novamente no futuro."

    Duas semanas depois, surgiram relatos na França afirmando que o meio-campista estava "considerando seu futuro" em Londres como resultado da decisão de se separar de Maresca, sugerindo que ele está ficando desiludido com a constante rotatividade de treinadores no Chelsea; o substituto de Maresca, Liam Rosenior, é o sétimo treinador com quem ele trabalhou em apenas três anos, se incluirmos os interinos Bruno Saltor, Frank Lampard e Calum McFarlane.

  • FBL-WC-CLUB-2025-MATCH63-CHELSEA-PSGAFP

    Desejado

    Segundo o L'Equipe, o Paris Saint-Germain é o clube interessado em capitalizar o suposto descontentamento de Enzo Fernández com a gestão do Chelsea, considerando-o um alvo a longo prazo, já que os campeões da Champions League buscam construir um elenco mais competitivo após terem ficado aquém de suas altas expectativas nesta temporada.

    Enzo também tem sido associado ao Real Madrid, mas essa especulação parece estar ganhando mais força à medida que os Blancos enfrentam a possibilidade de ter que reformular parte do elenco no que pode se tornar um período de transição após a demissão de Xabi Alonso. O meio-campista já admitiu que "sempre" joga com o Real Madrid no videogame EA FC.

    No entanto, tudo isso está sujeito ao fato de que o argentino ainda tem seis anos de contrato com o Chelsea, e como seu atual clube pagou um valor exorbitante para contratá-lo em 2023 por 107 milhões de libras (R$ 772,3 milhões), ele certamente exigirá uma taxa de transferência superior a esse valor, o que provavelmente inviabilizará a negociação para o Real Madrid. Resta saber se o PSG estará disposto a pagar esse valor por alguém que não necessariamente seria titular em um meio-campo que conta com Vitinha, João Neves e Fabián Ruiz.

    Vale ressaltar que o jogador de 25 anos trocou de agentes recentemente – um sinal frequente de que o atleta está avaliando seu futuro – e assinou contrato com a agência de seu compatriota e ex-jogador do PSG, Javier Pastore.

  • Liam Rosenior Enzo Fernandez Chelsea 2025-26Getty

    'Ele é jogador do Chelsea'

    Vale ressaltar que o novo técnico do Chelsea, Rosenior, tem sido bastante direto em seu desejo de manter uma das figuras mais influentes do clube. Ao abordar as especulações em torno de seu jogador, o treinador de 41 anos disse: "Isso não significa nada para mim. Quando você é um jogador de classe mundial, um jogador excepcional, sempre haverá especulações que você não pode controlar. Ele tem sido excepcional no tempo em que trabalhei com ele."

    "Ele até me surpreendeu positivamente com o que fez no sábado – estando doente e mesmo assim cobrindo o terreno que cobriu, a maneira como treinou e como jogou. Ele é jogador do Chelsea. Ele é muito importante para mim. E acho que vamos ter uma relação muito, muito boa, e espero que vitoriosa, daqui para frente, tanto a curto quanto a longo prazo."

    Rosenior acrescentou: "Acho que o Enzo, por ter um conjunto de habilidades excepcional; tecnicamente, ele é extraordinário, cobre bem o campo, finaliza bem, marca gols, chega na área e se posiciona bem dentro dela. Um jogador do nível dele pode fazer muitas coisas diferentes. Preciso descobrir como é a química em torno da posição dele, não só com ele, mas com todos os jogadores. Não digo que os jogadores têm uma posição fixa, sempre usei jogadores em diferentes funções. Farei isso com o Enzo porque ele é um jogador excepcional."

  • Chelsea v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    Modelo BlueCo

    No entanto, a posição de Rosenior sobre Enzo Fernández pode ser ameaçada por aqueles que estão acima dele na hierarquia do Stamford Bridge. Há relatos de que o Chelsea está disposto a vender um de seus jogadores mais valiosos, e Enzo não está entre um grupo de jogadores — como Moisés Caicedo e Cole Palmer — considerados intocáveis quando se trata de ofertas de transferência.

    A implicação é que, caso chegue uma proposta próxima ao valor que o Chelsea deseja, os Blues estariam surpreendentemente dispostos a negociar. Levando em conta o valor exorbitante pago por Enzo há três anos, certamente seria necessário um valor astronômico para realmente despertar o interesse do Chelsea, mas parece que uma saída não está descartada.

    Afinal, esse é o modelo da BlueCo: comprar jogadores jovens e com alto potencial, desenvolvê-los, aumentando seu valor de mercado e, eventualmente, vendê-los com lucro. Este seria apenas o exemplo mais extremo, e não é um negócio que seria bem recebido em meio à crescente insatisfação da torcida com a gestão do clube.

  • Manchester City v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Outro erro de transferência?

    Vender o argentino nesta fase de transição do Chelsea seria mais um erro grave numa série de decisões equivocadas da diretoria no mercado de transferências. Presente no clube desde praticamente o início da gestão, o jogador é um dos rostos do chamado "projeto" — algo em que ele já demonstrou estar profundamente comprometido.

    "Acho que a temporada passada foi a primeira em que realmente vimos o que o projeto do Chelsea representa, já que nos últimos anos vimos apenas alguns momentos de potencial em campo", disse ele em uma entrevista recente com Ben Jacobs. "Não vamos nos contentar com isso, pois queremos continuar competindo no mais alto nível e lutando pelo Campeonato Inglês e pela Champions League, então acho que estamos no caminho certo."

    De fato, apesar do caos que se desenrolou ao seu redor, Enzo já estava convencido mesmo antes de assinar com o clube. "Quando o Chelsea me procurou, não tive dúvidas", continuou. "Eu queria dar um passo à frente, em termos esportivos, e chegar ao Campeonato Inglês. Queria vir para o Chelsea a todo custo e não queria deixar a oportunidade passar. Todos sabem disso e, graças a Deus, deu certo. Estou aqui agora e estou muito feliz."

    Embora a saída de Maresca tenha trazido incertezas, não há dúvida de que o Chelsea está ao alcance de um sucesso tangível e consistente novamente, se jogar bem as suas cartas. Mas que tipo de mensagem transmite a venda de um dos seus jogadores estrela justamente para o tipo de clube de elite com o qual ele quer competir? Este não é o caminho para o Chelsea dar o próximo passo.

