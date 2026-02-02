Chelsea observa outro zagueiro da Ligue 1 após perder disputa por Jérémy Jacquet com o Liverpool

A busca do Chelsea por um jovem zagueiro sofreu uma reviravolta nas últimas horas da janela de transferências. Depois de passar boa parte de janeiro monitorando o zagueiro do Rennes, Jacquet, a diretoria de Stamford Bridge foi forçada a mudar de estratégia rapidamente após seus rivais da Premier League saírem na frente na negociação. Com Jacquet supostamente realizando exames médicos no Liverpool nesta segunda-feira, o Chelsea não perdeu tempo em encontrar uma alternativa.

Segundo o jornal francês L'Equipe, o Chelsea intensificou seu interesse em Tytel Tati, jovem promessa do Nantes. O jogador de 18 anos se tornou um dos zagueiros mais cobiçados da Europa, e o Chelsea demonstrou suas intenções com uma proposta financeira considerável. A reportagem afirma que dirigentes do clube londrino fizeram uma oferta verbal em torno de € 30 milhões (R$ 186 milhões), que também inclui uma porcentagem sobre uma futura venda para o clube francês.

O valor exorbitante da proposta por um jogador tão jovem evidencia o quão agressivo se tornou o mercado. Com diretores esportivos por toda a Europa disputando a próxima geração de talentos defensivos, o Chelsea está determinado a não terminar a janela de transferências de mãos vazias nesse setor, mesmo que isso signifique pagar um preço acima da média no último dia.