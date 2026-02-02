Getty Images Sport
Chelsea observa outro zagueiro da Ligue 1 após perder disputa por Jérémy Jacquet com o Liverpool
Chelsea faz oferta por zagueiro do Nantes
A busca do Chelsea por um jovem zagueiro sofreu uma reviravolta nas últimas horas da janela de transferências. Depois de passar boa parte de janeiro monitorando o zagueiro do Rennes, Jacquet, a diretoria de Stamford Bridge foi forçada a mudar de estratégia rapidamente após seus rivais da Premier League saírem na frente na negociação. Com Jacquet supostamente realizando exames médicos no Liverpool nesta segunda-feira, o Chelsea não perdeu tempo em encontrar uma alternativa.
Segundo o jornal francês L'Equipe, o Chelsea intensificou seu interesse em Tytel Tati, jovem promessa do Nantes. O jogador de 18 anos se tornou um dos zagueiros mais cobiçados da Europa, e o Chelsea demonstrou suas intenções com uma proposta financeira considerável. A reportagem afirma que dirigentes do clube londrino fizeram uma oferta verbal em torno de € 30 milhões (R$ 186 milhões), que também inclui uma porcentagem sobre uma futura venda para o clube francês.
O valor exorbitante da proposta por um jogador tão jovem evidencia o quão agressivo se tornou o mercado. Com diretores esportivos por toda a Europa disputando a próxima geração de talentos defensivos, o Chelsea está determinado a não terminar a janela de transferências de mãos vazias nesse setor, mesmo que isso signifique pagar um preço acima da média no último dia.
Empréstimo imediato ao Strasbourg
A estratégia por trás da contratação de Tati se alinha perfeitamente com o modelo de propriedade multiclube do Chelsea, controverso, porém já consolidado. O projeto apresentado ao jogador é um que se tornou familiar para diversos jovens talentos nos últimos 18 meses: assinar um contrato de longo prazo com o Chelsea, mas passar o futuro imediato se desenvolvendo na Ligue 1 com o clube irmão, o Strasbourg.
Este caminho foi concebido para oferecer a Tati o melhor dos dois mundos: a segurança financeira e o prestígio de um gigante da Premier League, aliados à garantia de tempo de jogo em uma liga que ele já conhece. O Strasbourg precisa de reforços na defesa para o segundo turno da temporada, e a diretoria do Chelsea vê o sistema de empréstimo como o veículo perfeito para dar experiência a Tati antes de integrá-lo ao elenco em Stamford Bridge nas próximas temporadas.
No entanto, o tempo está se esgotando. Para que essa manobra funcione, o Chelsea não só precisa chegar a um acordo com o Nantes sobre o valor da transferência e os termos pessoais com Tati, como também precisa agilizar a documentação para um empréstimo ao Strasbourg antes do prazo final. É um desafio que não admite margem para erros.
Tati não quer tomar decisão às pressas
Embora o valor oferecido seja astronômico, o maior obstáculo para o Chelsea parece ser a escolha do próprio jogador. Tati é descrito por pessoas próximas a ele como um indivíduo "muito reflexivo" e metódico em suas escolhas de carreira. O jornal L'Equipe sugere que o jovem está receoso de tomar uma decisão tão importante sob a pressão caótica do último dia da janela de transferências.
Para Tati, esta seria a primeira grande transferência de sua carreira, e ele estaria relutante em tomar uma decisão precipitada simplesmente porque a janela de transferências está se fechando. Ele quer avaliar todos os aspectos da proposta — a possibilidade de chegar ao time principal do Chelsea, a estabilidade do empréstimo ao Strasbourg e seu desenvolvimento a longo prazo — antes de comprometer seu futuro.
Essa hesitação representa um problema significativo para os negociadores do Chelsea. Eles precisam encontrar uma maneira de convencer um jovem sensato de que se apressar na transferência é a decisão certa para ele, tudo isso enquanto o prazo de transferências está acabando.
Corrida contra o tempo
Não é apenas o jogador que precisa ser convencido; seu clube também está se mostrando um negociador difícil. O Nantes não "abriu uma porta enorme" para a transferência, indicando que está longe de estar desesperado para vender sua joia da base no meio da temporada.
Embora € 30 milhões (R$ 186 milhões) seja uma quantia difícil de recusar para um clube francês, o Nantes não está sob pressão imediata para vender, o que lhe dá vantagem nas negociações. Eles sabem que o Chelsea está com pouco tempo e desesperado por um zagueiro depois de não ter conseguido contratar Jacquet.
O Chelsea agora enfrenta uma equação complexa e "difícil de resolver". Precisa atender às exigências financeiras do Nantes, apresentar um projeto que convença um jogador e concluir os trâmites administrativos de uma transação envolvendo três clubes, incluindo o Strasbourg, tudo isso em questão de horas. Promete ser um final de janela frenético para o clube do oeste de Londres.
