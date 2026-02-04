Goal.com
Krishan Davis

Chelsea não "pipocou" contra o Arsenal - mas estratégias nem sempre vão funcionar

A eliminação do Chelsea na semifinal da Copa da Liga Inglesa para o rival londrino Arsenal na terça-feira foi, no mínimo, controversa

Foi uma partida que refletiu em grande parte o clima sombrio no Emirates Stadium, com um primeiro tempo morno que transcorreu quase sem incidentes e um segundo tempo seguindo um padrão semelhante, até que Kai Havertz – ex-jogador do Chelsea, é claro – marcou o gol da vitória nos minutos finais, em um contra-ataque.

Mas, apesar da natureza esquecível do encontro, a reação à atuação dos Blues no norte de Londres foi extrema, com o comentarista da Sky Sports e torcedor do Chelsea, Paul Merson, particularmente veemente em suas críticas após o apito final, depois que Gary Neville elogiou a atuação de Liam Rosenior, que estava comentando o jogo, chamando-a de uma aula magistral quase no estilo de José Mourinho.

Sem vários jogadores-chave, Rosenior escalou seu time do Chelsea em uma formação pragmática com cinco defensores, com a clara intenção de manter o poderoso Arsenal à distância o máximo possível e, quando o momento chegasse, aproveitar a oportunidade no contra-ataque ou com um pouco de genialidade.

No fim das contas, esse momento nunca chegou, com o gol de Havertz aos 97 minutos selando a derrota do Chelsea por 4 a 2 no placar agregado, e a aposta calculada do técnico não deu certo. Contudo, não se pode dizer que o time não lutou...

  • Chelsea Cole Palmer 2025-26Getty

    O plano tático falhou.

    O primeiro ponto a ter em mente é que, independentemente da desvantagem de um gol no confronto antes do início da partida de volta, o Arsenal é praticamente imbatível em casa, tendo sofrido apenas uma derrota em toda a temporada no Emirates até agora, justamente contra o Manchester United no mês passado. Mesmo assim, o United precisou de dois golaços para finalmente superar seus implacáveis anfitriões.

    Rosenior estava claramente ciente disso e queria respeitar a estratégia, optando por um esquema tático incomum, o 5-2-3, para se manter na disputa no primeiro tempo antes de arriscar tudo mais tarde. No intervalo, com o placar em 0 a 0, era difícil argumentar que a estratégia não estava funcionando – mesmo que o Chelsea não tivesse criado nenhuma chance clara de gol.

    Com sua equipe ainda na disputa aos 60 minutos, o técnico do Chelsea fez substituições aparentemente planejadas, colocando em campo os atacantes Cole Palmer e Estêvão para os últimos 30 minutos. No entanto, nenhum dos dois conseguiu criar uma oportunidade de gol. E embora o Chelsea tenha melhorado como um todo no segundo tempo, não conseguiu encontrar uma maneira de criar uma chance de empatar a partida contra uma das melhores defesas do mundo. 

    Embora tenha sido decepcionante que não tenham conseguido incomodar Kepa Arrizabalaga no gol do Arsenal, apesar de terem finalizado 14 vezes e gerado um xG de apenas 0,68, a impressão geral foi de que o time estava cansado diante de um adversário mais forte, capaz de conter o gol adversário. Se um dos muitos chutes de longa distância tivesse entrado, a reação, é claro, seria bem diferente.

  • Arsenal v Chelsea - Carabao Cup Semi Final Second LegGetty Images Sport

    "Não saia assim"

    Alguns comentaristas, no entanto, criticaram duramente a exibição da partida, com o ex-ídolo do Arsenal, Merson, sendo particularmente veemente. "Estou anestesiado, estou estupefato", exclamou ele ao apito final, enquanto as câmeras mostravam o zagueiro do Chelsea, Wesley Fofana, em lágrimas. "Não consigo acreditar no que acabei de ver. Honestamente, não consigo acreditar no que acabei de ver."

    "Este é o Chelsea. Eles têm jogadores de várias seleções, um campeão do mundo. Eles têm jogadores por todo o lado... Este não é um time da parte de baixo da tabela, eles acabaram de chegar aqui... Eles deveriam estar chorando porque nunca tiveram uma chance."

    "Estou sem palavras, não consigo acreditar no que acabou de acontecer. Eles foram eliminados como covardes na semifinal de uma grande competição. Se tivesse dado certo, ótimo, mas se não deu, não se pode arriscar assim. Tentem algo mais e saiam em grande estilo. Não saiam assim." 

    Ele acrescentou: "Eles jogaram em segunda marcha. Esta é a semifinal de uma copa. O Chelsea tem jogadores para competir de igual para igual com o Arsenal, e eles nem tentaram."

  • FBL-ENG-LCUP-ARSENAL-CHELSEAAFP

    "Fácil olhar para trás"

    Em sua defesa, Rosenior se impôs e defendeu seu pragmatismo na coletiva de imprensa pós-jogo, ressaltando que sua preparação tática para uma partida fora de casa contra o Arsenal - possivelmente o melhor time da Europa no momento - precisava ser muito mais sutil do que simplesmente usar todas as armas contra eles por causa de uma desvantagem de um gol.

    "Já fui comentarista, é fácil. É fácil quando se olha para trás", disse ele em resposta aos comentários de Merson. "Então, se eu vou para o ataque, pressiono muito alto e sofremos dois gols logo no início, todo mundo diz 'o que ele está fazendo?!' Essa é a realidade do meu trabalho."

    "A realidade do meu trabalho é que, se você perde jogos, será criticado. Se você ganha, é um gênio. Normalmente, fica em algum lugar entre esses dois extremos."

    Os torcedores visitantes claramente apoiaram a abordagem do treinador de 41 anos, aplaudindo longamente ele e seus jogadores em demonstração de apreço ao final da partida. É difícil argumentar que Rosenior não conquistou o direito de tentar algo diferente depois de vencer seis dos seus oito jogos no comando até o momento.

    Em sua coletiva de imprensa, Rosenior explicou o plano fracassado que havia apresentado: "Há aspectos do nosso jogo hoje com os quais estou muito satisfeito, mas estou aqui com a equipe. Vocês puderam ver o quão arrasados os rapazes ficaram depois da partida, considerando o esforço que fizeram. Acreditávamos que poderíamos vir aqui e reverter o resultado. Em termos de controle e domínio que tivemos no segundo tempo, houve momentos em que achei que a vitória estava ao nosso alcance. Simplesmente não conseguimos aproveitá-la."

    "Achei que o aspecto psicológico do confronto também era muito importante, e senti isso também no estádio. Aos sessenta minutos, coloquei Palmer e Estêvão em campo e o jogo se abriu, com boas oportunidades dentro e ao redor da área. Acho que havia uma sensação no estádio de que esse confronto poderia mudar."

    "Não alcançamos o que queríamos, mas não se trata de estratégias, e sim de resultados."

  • Arsenal v Chelsea - Carabao Cup Semi Final Second LegGetty Images Sport

    Esgotado

    A situação do Chelsea certamente não foi facilitada pelo fato de vários jogadores importantes estarem ausentes do time titular. Como já mencionamos, Rosenior só pôde contar com Palmer e Estêvão no banco de reservas – dois jogadores que, sem dúvida, seriam titulares em circunstâncias normais. O primeiro ainda está lidando com um problema crônico na virilha e não consegue jogar três vezes por semana, enquanto o segundo havia acabado de retornar do Brasil, onde recebeu uma licença por motivos pessoais.

    Entretanto, Reece James e Pedro Neto - outros dois titulares garantidos - estiveram completamente ausentes por precaução, já que ambos sofreram o que Rosenior descreveu como lesões leves.

    "Tivemos que lidar com muita coisa nos últimos dias, incluindo alguns testes físicos esta manhã", disse o treinador principal depois da partida. "Eles [James e Neto] estavam com muita dor para jogar hoje à noite. Eles estão dando tudo de si. Eles sempre se oferecem para jogar."

    "Estêvão, devo dizer, para ele, com 18 anos, passar por algo tão pessoal, voar para o Brasil e voltar dois dias depois para garantir que pudesse jogar esta partida, diz tudo sobre o caráter e o espírito que quero para esta equipe. E em relação ao Cole [Palmer], ele nos deu uma atuação incrível durante os 90 minutos, o motivo pelo qual reagimos contra o West Ham. Temos que cuidar dele. Ele é uma joia. Temos que cuidar dele e garantir que ele esteja bem durante toda a temporada."

    Ele acrescentou: "A disponibilidade dos seus jogadores sempre afeta o seu sistema. O sistema do adversário, o seu nível de condicionamento físico e a intensidade que imprimimos aos jogos também influenciam.

  • Enzo Fernandez Chelsea 2025-26Getty

    Calendário brutal

    Havia certamente a sensação de que os feitos recentes do Chelsea e a agenda brutal finalmente os alcançaram no momento inoportuno de terça-feira. O jogo de volta no norte de Londres aconteceu apenas três dias depois de os Blues terem se esforçado ao máximo para conquistar uma vitória de virada no último minuto contra o West Ham em Stamford Bridge, e menos de uma semana após a notável virada em Nápoles que garantiu uma vaga nas oitavas de final da Liga dos Campeões.

    De fato, o Chelsea tem disputado uma partida a cada três ou quatro dias desde o início do ano, e suas únicas derrotas sob o comando de Rosenior ocorreram nos dois jogos da semifinal da Copa da Liga Inglesa contra o Arsenal.

    "Tenho que dar muito crédito aos jogadores. Nosso calendário foi incrível", disse o treinador. "Então, para eles, a energia, a garra e o espírito de luta estavam presentes. Mas, infelizmente para nós, não tivemos os momentos de qualidade que tivemos, que nos levaram às semifinais várias vezes no segundo tempo, mas não aproveitamos essas oportunidades."

    Ele continuou: "Contra o West Ham, corremos até o minuto 97 tentando reverter o placar de 2 a 0. A emoção do jogo contra o Napoli... Você leva tudo isso em consideração para ter a melhor chance de vencer uma partida de futebol."

  • Liam Rosenior Chelsea 2025-26Getty

    Hora de se reagrupar

    Levando em conta todos esses fatores atenuantes, certamente não há vergonha na natureza da derrota, por uma margem relativamente pequena, para o Arsenal no agregado dos dois jogos – um time atualmente considerado muito superior. O Chelsea enfrentou uma equipe melhor, mais preparada fisicamente e com mais presença física, e perdeu, pagando o preço por ter sofrido três gols em casa no jogo de ida, antes de uma pequena reação liderada por Alejandro Garnacho.

    É verdade que eles deveriam ter criado mais oportunidades claras de gol no Emirates, já que conseguiram neutralizar o adversário durante os 96 minutos, embora o Arsenal também não tenha representado muita ameaça. No entanto, se seus principais jogadores de ataque não estiverem em forma e jogando bem na partida, suas chances sempre serão muito menores contra uma das melhores defesas do mundo.

    Por sua vez, Rosenior está determinado a garantir que esta derrota não tenha efeitos duradouros. "Obviamente, perder o jogo não era o que queríamos. Estou no cargo há menos de um mês. Tivemos oito jogos nesse período. Então, para os jogadores, em primeiro lugar, pelas atuações que apresentaram, demonstrando o aprendizado e, aliás, o espírito, a união e a garra da equipe, tudo isso foi muito encorajador. Agora preciso ver como nos sairemos após um revés. Precisamos reagir positivamente."

    Embora o gol decisivo para vencer a partida ou levar o jogo para os pênaltis não tenha se concretizado, o Chelsea e Rosenior estiveram a um gol desajeitado de ter seu plano de jogo universalmente elogiado, em vez de ser massacrado por comentaristas "perplexos". Agora, eles têm uma sequência favorável de jogos para se concentrar (Wolves, Leeds, Hull City e Burnley, com bastante descanso entre eles) antes de retornarem ao Emirates em melhor forma no início de março, pela Premier League.

