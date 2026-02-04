Chelsea não "pipocou" contra o Arsenal - mas estratégias nem sempre vão funcionar

Em sua defesa, Rosenior se impôs e defendeu seu pragmatismo na coletiva de imprensa pós-jogo, ressaltando que sua preparação tática para uma partida fora de casa contra o Arsenal - possivelmente o melhor time da Europa no momento - precisava ser muito mais sutil do que simplesmente usar todas as armas contra eles por causa de uma desvantagem de um gol.

"Já fui comentarista, é fácil. É fácil quando se olha para trás", disse ele em resposta aos comentários de Merson. "Então, se eu vou para o ataque, pressiono muito alto e sofremos dois gols logo no início, todo mundo diz 'o que ele está fazendo?!' Essa é a realidade do meu trabalho."

"A realidade do meu trabalho é que, se você perde jogos, será criticado. Se você ganha, é um gênio. Normalmente, fica em algum lugar entre esses dois extremos."

Os torcedores visitantes claramente apoiaram a abordagem do treinador de 41 anos, aplaudindo longamente ele e seus jogadores em demonstração de apreço ao final da partida. É difícil argumentar que Rosenior não conquistou o direito de tentar algo diferente depois de vencer seis dos seus oito jogos no comando até o momento.

Em sua coletiva de imprensa, Rosenior explicou o plano fracassado que havia apresentado: "Há aspectos do nosso jogo hoje com os quais estou muito satisfeito, mas estou aqui com a equipe. Vocês puderam ver o quão arrasados os rapazes ficaram depois da partida, considerando o esforço que fizeram. Acreditávamos que poderíamos vir aqui e reverter o resultado. Em termos de controle e domínio que tivemos no segundo tempo, houve momentos em que achei que a vitória estava ao nosso alcance. Simplesmente não conseguimos aproveitá-la."

"Achei que o aspecto psicológico do confronto também era muito importante, e senti isso também no estádio. Aos sessenta minutos, coloquei Palmer e Estêvão em campo e o jogo se abriu, com boas oportunidades dentro e ao redor da área. Acho que havia uma sensação no estádio de que esse confronto poderia mudar."

"Não alcançamos o que queríamos, mas não se trata de estratégias, e sim de resultados."