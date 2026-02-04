Chelsea não "pipocou" contra o Arsenal - mas estratégias nem sempre vão funcionar

Foi uma partida que refletiu em grande parte o clima sombrio no Emirates Stadium, com um primeiro tempo morno que transcorreu quase sem incidentes e um segundo tempo seguindo um padrão semelhante, até que Kai Havertz – ex-jogador do Chelsea, é claro – marcou o gol da vitória nos minutos finais, em um contra-ataque.
Mas, apesar da natureza esquecível do encontro, a reação à atuação dos Blues no norte de Londres foi extrema, com o comentarista da Sky Sports e torcedor do Chelsea, Paul Merson, particularmente veemente em suas críticas após o apito final, depois que Gary Neville elogiou a atuação de Liam Rosenior, que estava comentando o jogo, chamando-a de uma aula magistral quase no estilo de José Mourinho.
Sem vários jogadores-chave, Rosenior escalou seu time do Chelsea em uma formação pragmática com cinco defensores, com a clara intenção de manter o poderoso Arsenal à distância o máximo possível e, quando o momento chegasse, aproveitar a oportunidade no contra-ataque ou com um pouco de genialidade.
No fim das contas, esse momento nunca chegou, com o gol de Havertz aos 97 minutos selando a derrota do Chelsea por 4 a 2 no placar agregado, e a aposta calculada do técnico não deu certo. Contudo, não se pode dizer que o time não lutou...
