Chelsea emite comunicado condenando os abusos racistas dirigidos a Wesley Fofana

Fofana recebeu dois cartões amarelos no empate por 1 a 1 e foi expulso no final da partida. O zagueiro compartilhou os insultos que recebeu no Instagram e acrescentou sua própria mensagem: “2026, continua a mesma coisa, nada muda. Essas pessoas nunca são punidas. Vocês criam grandes campanhas contra o racismo, mas ninguém faz nada de concreto.”

O meio-campista do Burnley, Hannibal Mejbri, também revelou que foi vítima de insultos racistas após o jogo, o que também levou a uma forte resposta do Clarets: “O clube denunciou a postagem à empresa controladora do Instagram, Meta, e espera um forte apoio deles, juntamente com a Premier League e a polícia, e trabalhará para garantir que o indivíduo responsável seja identificado e investigado. Não há lugar para isso em nossa sociedade e condenamos isso sem reservas. O clube continua a ser inequívoco em sua postura – temos uma abordagem de tolerância zero para qualquer forma de discriminação. Hannibal receberá o apoio total do clube e dos torcedores do Burnley, que já vimos condenando o abuso. Não há espaço para o racismo.”