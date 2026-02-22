Getty Images Sport
Chelsea emite comunicado condenando os abusos racistas dirigidos a Wesley Fofana
Fofana e Hannibal foram vítimas de abuso racial
Fofana recebeu dois cartões amarelos no empate por 1 a 1 e foi expulso no final da partida. O zagueiro compartilhou os insultos que recebeu no Instagram e acrescentou sua própria mensagem: “2026, continua a mesma coisa, nada muda. Essas pessoas nunca são punidas. Vocês criam grandes campanhas contra o racismo, mas ninguém faz nada de concreto.”
O meio-campista do Burnley, Hannibal Mejbri, também revelou que foi vítima de insultos racistas após o jogo, o que também levou a uma forte resposta do Clarets: “O clube denunciou a postagem à empresa controladora do Instagram, Meta, e espera um forte apoio deles, juntamente com a Premier League e a polícia, e trabalhará para garantir que o indivíduo responsável seja identificado e investigado. Não há lugar para isso em nossa sociedade e condenamos isso sem reservas. O clube continua a ser inequívoco em sua postura – temos uma abordagem de tolerância zero para qualquer forma de discriminação. Hannibal receberá o apoio total do clube e dos torcedores do Burnley, que já vimos condenando o abuso. Não há espaço para o racismo.”
Chelsea emite comunicado
O Chelsea também emitiu uma declaração em resposta aos abusos dirigidos a Fofana. O clube afirmou: “O Chelsea Football Club está chocado e revoltado com os abusos racistas dirigidos a Wesley Fofana na internet. Os abusos racistas de que Wes foi alvo após o jogo de hoje da Premier League contra o Burnley são repugnantes e não serão tolerados. Tal comportamento é totalmente inaceitável e contraria os valores do futebol e tudo o que defendemos como clube. Não há espaço para o racismo. Estamos inequivocamente ao lado de Wes. Ele tem todo o nosso apoio, assim como todos os nossos jogadores, que muitas vezes são forçados a suportar esse ódio simplesmente por fazerem seu trabalho. Trabalharemos com as autoridades e plataformas relevantes para identificar os autores e tomar as medidas mais severas possíveis.”
Premier League responde aos incidentes entre Chelsea e Burnley
A Premier League ofereceu apoio em uma declaração que diz: “Estamos ao lado de Wesley Fofana e do Chelsea na condenação dos abusos racistas que ele recebeu nas redes sociais. O racismo não tem lugar em nosso esporte nem em qualquer parte da sociedade, e continuaremos a fazer tudo o que pudermos para apoiar os jogadores que são vítimas de abusos discriminatórios. O futebol é para todos.”
UEFA investiga alegações contra Vinicius Jr.
O incidente ocorre após alegações de que o astro do Real Madrid, Vinicius Jr, foi vítima de abuso racial por parte de Gianluca Prestianni, do Benfica, na Liga dos Campeões, no meio da semana. A UEFA está investigando o incidente, que ocorreu no Estádio da Luz. A Confederação Brasileira de Futebol pediu que punições exemplares sejam aplicadas a qualquer pessoa considerada culpada de racismo.
Em comunicado, a CBF afirmou: “A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) espera que a FIFA acompanhe o caso e que a UEFA tome todas as medidas necessárias para identificar e punir os responsáveis pelo abuso racial. A CBF também enviou um pedido formal à UEFA para que seja realizada uma investigação completa sobre os atos cometidos contra Vinícius Jr., levando em consideração o depoimento da vítima e das pessoas presentes, a fim de identificar e punir de forma exemplar os envolvidos no incidente.”
