Chelsea e West Ham descobrem punições da FA após briga feia provocada por Adama Traore ao entrar em confronto com Marc Cucurella e João Pedro

Após uma análise minuciosa das imagens da partida e do relatório do árbitro, a FA confirmou que ambos os clubes falharam em garantir que seus jogadores se comportassem de maneira ordeira. Um porta-voz da FA detalhou as acusações específicas e as multas resultantes em um comunicado divulgado na quarta-feira.

A declaração oficial da FA dizia: “O Chelsea e o West Ham United foram multados em £ 325.000 e £ 300.000, respectivamente, por um confronto em massa envolvendo seus jogadores na partida da Premier League no sábado, 31 de janeiro de 2026. Ambos os clubes admitiram que não garantiram que seus jogadores não se comportassem de maneira imprópria e provocativa por volta do minuto 90. Uma Comissão Reguladora independente impôs essas multas após uma audiência.” Essa decisão representa uma severa advertência a ambos os times londrinos em relação à sua conduta futura em campo.