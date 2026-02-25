AFP
Chelsea e West Ham descobrem punições da FA após briga feia provocada por Adama Traore ao entrar em confronto com Marc Cucurella e João Pedro
Confronto na linha lateral: uma faísca se transforma em um incêndio florestal
O ponto de inflamação ocorreu no final da partida, quando Adama Traore, do West Ham, se envolveu em uma discussão acalorada com o lateral do Chelsea, Marc Cucurella. A faísca inicial rapidamente se transformou em um incêndio, quando João Pedro correu para apoiar seu companheiro de equipe, levando a uma aglomeração de jogadores de ambos os lados empurrando-se na linha lateral. Os árbitros tiveram dificuldade em recuperar o controle da situação por vários minutos, enquanto a “briga feia” ofuscava o que tinha sido uma batalha tática competitiva entre a equipe de Liam Rosenior e o Hammers de Nuno Espírito Santo.
FA divulga comunicado oficial sobre ação disciplinar
Após uma análise minuciosa das imagens da partida e do relatório do árbitro, a FA confirmou que ambos os clubes falharam em garantir que seus jogadores se comportassem de maneira ordeira. Um porta-voz da FA detalhou as acusações específicas e as multas resultantes em um comunicado divulgado na quarta-feira.
A declaração oficial da FA dizia: “O Chelsea e o West Ham United foram multados em £ 325.000 e £ 300.000, respectivamente, por um confronto em massa envolvendo seus jogadores na partida da Premier League no sábado, 31 de janeiro de 2026. Ambos os clubes admitiram que não garantiram que seus jogadores não se comportassem de maneira imprópria e provocativa por volta do minuto 90. Uma Comissão Reguladora independente impôs essas multas após uma audiência.” Essa decisão representa uma severa advertência a ambos os times londrinos em relação à sua conduta futura em campo.
O catalisador por trás do caos no Estádio de Londres
Embora as acusações oficiais se concentrem na falha coletiva dos clubes, a disputa individual entre Traoré e Cucurella foi, sem dúvida, o catalisador do caos. A abordagem física de Traoré e a tenacidade defensiva de Cucurella levaram a uma disputa persistente ao longo do segundo tempo. Quando o jogador da seleção espanhola pareceu impedir o ex-ala do Wolves perto da bandeira de escanteio, a situação finalmente explodiu. A intervenção de Pedro só serviu para agravar o clima, atraindo jogadores de ambos os lados enquanto a tensão aumentava em campo.
De acordo com os regulamentos atuais, as equipes da Premier League devem manter uma disciplina rígida, e a multa ligeiramente mais alta imposta ao Chelsea reflete seu histórico disciplinar recente. O time londrino tem sido frequentemente alvo de críticas nesta temporada devido ao alto número de cartões amarelos recebidos.
Diálogo disciplinar: os dirigentes abordam a conduta dos jogadores
O técnico do Chelsea, Rosenior, conversou com seus jogadores após a partida sobre como lidar com situações semelhantes no futuro, enquanto um executivo não identificado do West Ham se reuniu com o técnico Nuno Espirito Santo e o capitão Jarrod Bowen para discutir a conduta dos jogadores.
Para o Chelsea, atualmente em quinto lugar na tabela com 45 pontos, o foco agora volta a ser a busca por uma vaga na Liga dos Campeões. Por outro lado, o West Ham precisa encontrar uma maneira de canalizar sua agressividade de volta para o seu desempenho em campo; na 18ª posição com 25 pontos, o Hammers agora luta desesperadamente para evitar o rebaixamento nas próximas semanas.
