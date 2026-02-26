Getty Images Sport
Chelsea e Inglaterra recebem alerta grave sobre o esgotamento físico de Cole Palmer antes da Copa do Mundo de 2026
Aviso de Palmer
Molango alertou que Palmer ficou “devastado” antes do final da temporada. O jogador da seleção inglesa fez 19 partidas até agora nesta temporada, mas sua participação foi limitada por lesões. Em 2023/24, ele jogou uma temporada completa, depois disputou o Campeonato Europeu e também participou da Copa do Mundo de Clubes no verão passado.
Molango diz que visitou o centro de treinamento do Chelsea e acredita que Palmer corre o risco de sofrer uma lesão grave, assim como outros jogadores, devido às exigências constantes do calendário de jogos.
Ele disse: “Para nós, a preocupação é, obviamente, o bem-estar dos jogadores, porque, para mim, quando vejo alguém como Cole Palmer. Cole Palmer pode se lesionar se for à Copa do Mundo três verões consecutivos sem descanso.
“Passar por um período de 10 semanas com a seleção nacional e, em seguida, em quatro dias, ser esperado nos Estados Unidos para disputar o Mundial de Clubes, que termina em 14 de julho, para então voltar em duas semanas para os treinos... Eu estava no campo de treinamento do Chelsea quando eles voltaram e estavam exaustos.”
As pessoas dizem que ele é milionário.
O executivo da PFA também revelou sua empatia por Palmer, apesar de seu salário surpreendente no Chelsea, e pelos principais jogadores da Europa, que enfrentam lesões repetidas devido à agenda lotada.
Ele acrescentou: “Esta é a realidade. Você se pergunta se é isso que queríamos como indústria. Não tenho certeza. Acho que às vezes precisamos ser honestos conosco mesmos e entender que, às vezes, menos é mais.
“As pessoas dizem que ele é milionário, sim, ele é, mas isso não lhe dá um pulmão ou uma perna a mais, e chega a um ponto em que você pensa: 'Quero ver Cole Palmer em campo porque é ele que me faz sonhar'.
“E a realidade é que os torcedores pagam atualmente 100% do ingresso e, muitas vezes, recebem 70% do espetáculo, se tiverem sorte, ou 60%, porque os jogadores começam a se regular.
“A Premier League é o melhor produto em termos de futebol, eles ganham mais de £ 4 bilhões por 38 jogos. Então, certamente há um elemento de valorização da escassez. O Natal é bom porque não é toda terça-feira e acho que precisamos descobrir isso porque pensávamos no futebol que mais é mais e, às vezes, menos é mais.
“Quando olho para a última janela internacional e vejo (Jude) Bellingham fora, Lamine Yamal fora de um lado, Lucy Bronze fora, é esse o futebol que queremos ver? Porque, francamente, as pessoas não queriam gastar dinheiro só para ver alguém como eu jogar.”
Palmer vai participar da Copa do Mundo?
Palmer ainda não jogou sob o comando de Thomas Tuchel devido a seus problemas contínuos com lesões. Sua última participação pela Inglaterra foi na vitória por 1 a 0 sobre Andorra, em junho. Ele ficou no banco na derrota por 3 a 1 para o Senegal e enfrenta forte concorrência para garantir a vaga de camisa 10, considerando a competição de Phil Foden, Eberechi Eze, Morgan Rogers e Jude Bellingham.
Depois que Eze marcou três gols contra o Tottenham em novembro, Tim Sherwood disse: “Podemos nos empolgar um pouco porque ele marcou três gols no clássico do norte de Londres, o que é muito importante para Eze e para o Arsenal. Mas se você me perguntasse antes quem é o número 10 mais talentoso, um verdadeiro número 10, que vai jogar nessa área central? Eu diria Eze. Ele é rápido, joga com os dois pés. Ele tem tudo. Ele tem visão. Ele é o número 10 mais talentoso que temos na Inglaterra. Se vamos jogar com um número 10, não tenho certeza se Thomas Tuchel quer fazer isso na Copa do Mundo. Se jogarmos com um número 10, tem que ser Eze.”
O que vem a seguir?
A Inglaterra enfrenta o Uruguai e o Japão no próximo mês em amistosos preparatórios para a Copa do Mundo. A possível inclusão de Palmer revelará muito sobre os planos de Tuchel para ele.
