Chelsea e Inglaterra recebem alerta grave sobre o esgotamento físico de Cole Palmer antes da Copa do Mundo de 2026

O executivo da PFA também revelou sua empatia por Palmer, apesar de seu salário surpreendente no Chelsea, e pelos principais jogadores da Europa, que enfrentam lesões repetidas devido à agenda lotada.

Ele acrescentou: “Esta é a realidade. Você se pergunta se é isso que queríamos como indústria. Não tenho certeza. Acho que às vezes precisamos ser honestos conosco mesmos e entender que, às vezes, menos é mais.

“As pessoas dizem que ele é milionário, sim, ele é, mas isso não lhe dá um pulmão ou uma perna a mais, e chega a um ponto em que você pensa: 'Quero ver Cole Palmer em campo porque é ele que me faz sonhar'.

“E a realidade é que os torcedores pagam atualmente 100% do ingresso e, muitas vezes, recebem 70% do espetáculo, se tiverem sorte, ou 60%, porque os jogadores começam a se regular.

“A Premier League é o melhor produto em termos de futebol, eles ganham mais de £ 4 bilhões por 38 jogos. Então, certamente há um elemento de valorização da escassez. O Natal é bom porque não é toda terça-feira e acho que precisamos descobrir isso porque pensávamos no futebol que mais é mais e, às vezes, menos é mais.

“Quando olho para a última janela internacional e vejo (Jude) Bellingham fora, Lamine Yamal fora de um lado, Lucy Bronze fora, é esse o futebol que queremos ver? Porque, francamente, as pessoas não queriam gastar dinheiro só para ver alguém como eu jogar.”