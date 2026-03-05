Getty Images Sport
Chelsea apresenta oferta surpreendente de 43 milhões de libras por jogador do Barcelona
Blues querem contratar “Tigrinho” por € 50 milhões
De acordo com o Mundo Deportivo, o Chelsea identificou o jogador apelidado de “Tigrinho” como principal alvo para a próxima janela de transferências do verão. Entende-se que o Chelsea já formalizou seu interesse com uma proposta no valor aproximado de £ 43 milhões (US$ 58 milhões). Embora a passagem do atacante pela La Liga tenha sido amplamente considerada um fracasso, seu desempenho recente em seu país natal reacendeu a crença de que ele pode ter sucesso no mais alto nível do futebol europeu.
Barcelona se prepara para um ganho inesperado
A notícia do interesse do Chelsea será música para os ouvidos dos contadores do Barcelona. O gigante catalão vendeu Roque ao Palmeiras em fevereiro de 2025 por um valor fixo de € 25,5 milhões, mais € 5 milhões em variáveis. No entanto, um ponto crucial do acordo foi uma cláusula de 20% sobre a revenda. Se o interesse do Chelsea resultar em uma transferência milionária, o Barça poderá recuperar uma parte significativa do seu investimento original.
No entanto, há um detalhe contratual específico em relação a essa porcentagem de revenda. Relatos indicam que, se o Palmeiras vender o atacante por menos de € 40 milhões, a participação do Barcelona cairia para apenas 10%. Considerando que a oferta inicial do Chelsea já está estimada em € 50 milhões, o Blaugrana está no caminho certo para receber os 20% integrais.
Palmeiras espera por mais
Apesar da atração de um lucro enorme, o Palmeiras está supostamente jogando duro em relação ao seu principal ativo. O BolaVip sugere que a saída de Roque é viável se uma proposta interessante chegar, mas a avaliação atual do Chelsea ainda não atendeu às expectativas do clube brasileiro. Figuras importantes do Allianz Parque consideram a oferta inicial de € 50 milhões insuficiente para se separar de um jogador que se tornou fundamental para seus planos de ataque.
Roque está em grande forma desde que voltou ao Brasil, provando que suas dificuldades na Espanha podem ter sido uma questão de circunstâncias e não de falta de qualidade. O jovem atacante já marcou cinco gols e deu uma assistência em 13 partidas na atual temporada.
Uma segunda chance na Europa
Para Roque, uma transferência para Stamford Bridge representaria uma chance de redenção no grande palco. A transferência dos sonhos do jogador de 21 anos para o Barcelona se transformou em um pesadelo, pois ele lutava por minutos em campo, mas sua volta ao Palmeiras permitiu que ele voltasse a brilhar. A perspectiva de liderar o ataque de um gigante da Premier League lhe daria a chance de silenciar seus críticos.
Enquanto as negociações continuam, todos os olhos estarão voltados para saber se o Chelsea está disposto a aumentar sua oferta para satisfazer as exigências do Palmeiras. Com o Barcelona observando de perto, o negócio representa uma complexa teia de interesses financeiros e ambições esportivas. Se a transferência for concretizada, ela completaria uma reviravolta notável para um jogador que foi descartado por muitos há apenas doze meses.
