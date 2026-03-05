Chelsea apresenta oferta surpreendente de 43 milhões de libras por jogador do Barcelona

A notícia do interesse do Chelsea será música para os ouvidos dos contadores do Barcelona. O gigante catalão vendeu Roque ao Palmeiras em fevereiro de 2025 por um valor fixo de € 25,5 milhões, mais € 5 milhões em variáveis. No entanto, um ponto crucial do acordo foi uma cláusula de 20% sobre a revenda. Se o interesse do Chelsea resultar em uma transferência milionária, o Barça poderá recuperar uma parte significativa do seu investimento original.

No entanto, há um detalhe contratual específico em relação a essa porcentagem de revenda. Relatos indicam que, se o Palmeiras vender o atacante por menos de € 40 milhões, a participação do Barcelona cairia para apenas 10%. Considerando que a oferta inicial do Chelsea já está estimada em € 50 milhões, o Blaugrana está no caminho certo para receber os 20% integrais.