Getty Images Sport
Traduzido por
Chelsea anuncia novo patrocinador de IA na frente da camisa
Chelsea anuncia novo patrocínio
O Chelsea anunciou uma “parceria global plurianual” com a IFS, que, segundo eles, é a “líder mundial no fornecimento de IA industrial”. As camisolas da equipa passarão a exibir a marca IFS a partir deste fim de semana, quando a equipa masculina enfrentar o Burnley e a equipa feminina de Sonia Bompastor jogar contra o Manchester United na quinta ronda da FA Women's Cup.
O clube disse em um comunicado: “O Chelsea Football Club anuncia hoje uma parceria global plurianual com a IFS, líder mundial em IA industrial. Como parte desse compromisso, a IFS será elevada a Parceira Principal com efeito imediato, aparecendo na frente de nossas camisas pelo restante da temporada 2025/26 — marcando o início de uma colaboração de longo prazo que coloca a IA avançada no centro do desempenho do futebol, da excelência operacional e do envolvimento dos torcedores.”
- (C)Getty Images
Quem é a IFS?
A declaração do Chelsea detalha quem é a IFS, acrescentando: “A IFS, fornecedora líder mundial de software de IA industrial, permite que as organizações obtenham resultados tangíveis com IA, resolvendo problemas operacionais complexos do mundo real. A parceria fará com que a IFS traga seu software e agentes de IA líderes de mercado para o Chelsea, a fim de impulsionar a precisão em todas as operações do clube, melhorando o desempenho em quase todos os aspectos do trabalho do clube.
“Esta parceria posiciona o Chelsea na vanguarda da evolução tecnológica do futebol. Ao aproveitar o poder da IA da IFS para conectar pessoas, ativos e inteligência em tempo real, o clube está aprimorando nossa vantagem competitiva em campo, ao mesmo tempo em que eleva a experiência de milhões de fãs em todo o mundo.
Para o Chelsea, este acordo sinaliza a intenção de liderar na vanguarda — não apenas em campo, mas também na forma como os clubes de elite são construídos e operados. Ao incorporar IA avançada em nossas bases, o clube está reforçando nossa ambição de longo prazo de estabelecer a referência em desempenho e inovação no esporte global.”
O Chelsea segue em frente após o Three
O Chelsea não tem um patrocinador permanente para a camisa desde que a empresa de telecomunicações Three encerrou seu contrato em 2023. A IFS não permanecerá como patrocinadora da frente da camisa após o final desta temporada. De acordo com a BBC Sport, o Chelsea quer cerca de £ 65 milhões (US$ 87 milhões) de seu próximo patrocinador permanente.
“Estamos extremamente orgulhosos da parceria com a IFS e de poder aproveitar seu software de IA de ponta para ajudar a impulsionar o clube a um sucesso ainda maior”, disse Jason Gannon, presidente do Chelsea.
“Esta parceria é uma declaração de intenção de continuar liderando neste campo, aproveitando as oportunidades que a tecnologia avançada traz e liberando o poder da IA para melhorar tudo o que fazemos dentro e fora do campo.”
Mark Moffat, diretor executivo da IFS, disse: “No esporte, assim como na indústria, as margens são pequenas, os riscos são altos e a decisão certa no momento certo é tudo. É isso que a IA industrial da IFS oferece para as indústrias que impulsionam a economia global. O Chelsea FC mantém o mesmo padrão intransigente, e essa ambição compartilhada é exatamente o motivo pelo qual temos orgulho de ser seu principal parceiro.”
- Getty Images Sport
O que vem a seguir?
O Chelsea ocupa a quinta posição na tabela da Premier League antes do confronto deste fim de semana com o Burnley. A equipe está apenas um ponto atrás do Manchester United, que ocupa a quarta posição.
Liam Rosenior teve um ótimo início de carreira como técnico e disse sobre seus primeiros passos: “Não poderia ter sido melhor, não é? Em termos da Premier League. Quando você começa um novo trabalho em um grande clube, quer ter um bom início. Acho que conseguimos isso, mas ainda temos muito a fazer, o que é muito empolgante em termos do potencial da equipe. Contanto que continuemos melhorando enquanto vencemos, serei um técnico muito feliz.”
Publicidade