Chelsea anuncia novo patrocinador de IA na frente da camisa

A declaração do Chelsea detalha quem é a IFS, acrescentando: “A IFS, fornecedora líder mundial de software de IA industrial, permite que as organizações obtenham resultados tangíveis com IA, resolvendo problemas operacionais complexos do mundo real. A parceria fará com que a IFS traga seu software e agentes de IA líderes de mercado para o Chelsea, a fim de impulsionar a precisão em todas as operações do clube, melhorando o desempenho em quase todos os aspectos do trabalho do clube.

“Esta parceria posiciona o Chelsea na vanguarda da evolução tecnológica do futebol. Ao aproveitar o poder da IA da IFS para conectar pessoas, ativos e inteligência em tempo real, o clube está aprimorando nossa vantagem competitiva em campo, ao mesmo tempo em que eleva a experiência de milhões de fãs em todo o mundo.

Para o Chelsea, este acordo sinaliza a intenção de liderar na vanguarda — não apenas em campo, mas também na forma como os clubes de elite são construídos e operados. Ao incorporar IA avançada em nossas bases, o clube está reforçando nossa ambição de longo prazo de estabelecer a referência em desempenho e inovação no esporte global.”