Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Zlatan Ibrahimovic Rebel UnitedSPOX
Jochen Tittmar

"Cheguei como um rei, saí como uma lenda" - Zlatan Ibrahimovic, o ícone dos campos e das frases de efeito

O Rebel United apresenta jogadores que preferem nadar contra a corrente. A parte 10 trata de Zlatan Ibrahimovic, um ícone que não só perturbou o sistema, mas também o subjugou

Há um momento em junho de 2023 que não se encaixa na imagem que o mundo do futebol construiu ao longo de duas décadas sobre Zlatan Ibrahimovic. Ele está no San Siro, em Milão, com lágrimas nos olhos e a voz embargada. É o fim de uma era.

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢

  • O início de tudo

    Ibrahimovic nunca foi apenas um atacante. Ele era um solitário em um sistema que (muitas vezes) reprimia a individualidade. Para entendê-lo, é preciso voltar ao às construções de concreto em Rosengard, um bairro socialmente carente de Malmö, na Suécia.

    Foi lá que Ibrahimovic cresceu, filho de pai bósnio e mãe croata. Foi lá que seu caráter se formou. Foi lá que ele aprendeu a se afirmar com firmeza. Rosengard lançou as bases para um jogador que nunca foi convencional. E para o que mais tarde ele comercializou como “estilo Zlatan”.

    Quando Ibrahimovic, então com 19 anos, recebeu uma oferta do Arsenal no meio de 2000, o técnico Arsène Wenger insistiu que ele participasse primeiro de um jogo-teste. “Zlatan não faz testes”, respondeu ele. Ibrahimovic não queria fazer parte de uma lista qualquer de candidatos — ele queria ser o padrão pelo qual os outros seriam medidos. A abordagem “eu contra o resto do mundo” continuou sendo seu combustível.

    • Publicidade
  • Zlatan Ibrahimovic tattoosGetty

    O “conquistador” Zlatan Ibrahimovic chegou para dominar

    “Pode-se tirar o menino do gueto, mas nunca o gueto do menino”, disse ele certa vez sobre sua origem – uma frase que nos faz refletir profundamente. Ibrahimovic cultivou a diferença, também em campo. Enquanto outros preferiam jogar a bola com segurança, ele sempre buscava o especial, o menos provável. Seus inúmeros gols acrobáticos e espetaculares refletiam o mesmo espírito com que ele falava: intransigente, surpreendente, único.

    A trajetória profissional de Ibrahimovic parece o itinerário de um conquistador: Ajax, Juventus, Inter de Milão, Barcelona, Milan, Paris Saint-Germain, Manchester United, Los Angeles Galaxy e novamente Milan. Em todos os lugares, ele levava a mesma mensagem: não estou aqui para me adaptar, mas para dominar.

    Isso ficou particularmente claro durante sua passagem pelo Barcelona, sob o comando de Pep Guardiola. Lá, houve um certo choque de filosofias: de um lado, o pensamento coletivo e a disciplina tática total; do outro, o rebelde Ibrahimovic, que não queria ser forçado a se encaixar em um molde. Seu julgamento sobre Guardiola foi, como de costume, drástico. “Eu sou uma Ferrari e você me dirige como um Fiat”, acusou ele ao treinador.

    Premier League, LaLiga e mais!Assine já!

  • New York Red Bulls v Los Angeles GalaxyGetty Images Sport

    “Querida Los Angeles, de nada!”

    Essa inconformidade não se expressava apenas no campo, através de sua combinação de acrobacias e físico, mas principalmente em sua linguagem. Com essa combinação, ele construiu uma "aura" maior do que a de muitos clubes: autoconfiança, provocação e a capacidade de entreter com apenas uma frase. Suas declarações não eram piadas de relações públicas, elas marcavam limites verbais.

    Quando deixou o Manchester United em 2018 para se transferir para os EUA, ele mesmoanunciou sua transferência com um frase icônica no jornal Los Angeles Times: uma página inteira escrita “Querida Los Angeles, de nada!”

    Ibrahimovic se apresentava consistentemente como uma divindade do futebol e quebrava a regra não escrita de que um atleta deve ser humilde. Ele provou que mesmo com um ego enorme é possível garantir o sucesso coletivo — claro, desde que o desempenho justifique toda essa sua personalidade expansiva e confiante. Mas isso quase sempre acontecia. Ibrahimovic conquistou 32 títulos em sua carreira.

  • FBL-FRA-LIGUE1-LILLE-PSGAFP

    O verbo “zlataner” entrou na língua francesa

    Ao mesmo tempo, ela era a prova de que, como rebelde, não se pode apenas perturbar o sistema, mas também subjugá-lo. “Não sei muito sobre os jogadores da Ligue 1, mas eles me conhecem”, disse Ibrahimovic aos jornalistas ao chegar a Paris. Pouco depois, o verbo “zlataner” (sinônimo de “dominar”) entrou no uso da língua francesa.

    Essa é a essência de Ibrahimovic: ele sempre definiu seu ambiente, nunca o ambiente o definiu. Enquanto outros jogadores se deixam polir pela mídia por medo de críticas negativas, o sueco permaneceu com uma imagem rude, mas única.

    Mesmo quando seu corpo começou a dar sinais de desgaste devido à idade avançada, seu espírito continuou rebelde. Em janeiro de 2020, Ibrahimovic voltou a Milão aos 38 anos. O clube estava em baixa e ocupava a décima primeira posição na tabela.

  • Zlatan Ibrahimovic InterGetty

    “Cheguei como rei, vou embora como lenda”: fim de carreira aos quase 42 anos

    Ao final daquela temporada, o time ficou em sexto lugar e se classificou para a Liga Europa. Ibrahimovic declarou: “Não é segredo que estou velho, mas isso é apenas um número. Não tenho mais a mesma condição física de antes, mas posso compensar com inteligência. Lamento ter chegado apenas na metade da temporada. Se eu estivesse presente desde o primeiro dia, teríamos vencido o campeonato.”

    Essa fé inabalável na própria superioridade, aliada à capacidade de transformar essa fé em realidade, tornava Ibrahimovic único. Ele não precisava da braçadeira de capitão para ser o líder. Também não precisava de confirmação externa para saber quem era. “Cheguei como rei, vou embora como lenda”, disse ele ao se despedir de Paris.

    Quando Ibrahimovic se retirou dos gramados em junho de 2023, com quase 42 anos, ficou claro: ele havia deixado uma marca que ia além das estatísticas de gols. Ele deixou momentos que continuarão vivos na memória coletiva. E mostrou que é possível sobreviver no futebol profissional sem vender a alma às expectativas das massas.

  • Zlatan Ibrahimovic: estatísticas da sua carreira

    PeríodoClubeJogosGolsAssistências
    1999-2001 Malmö FF833
    2001-2004 Ajax 1104817
    2004-2006 Juventus 922621
    2006-2009Inter de Milão1176629
    2009-2010 Barcelona462213
    2010-2012 Milan855624
    2012-2016 Paris Saint-Germain18015662
    2016-2018 Manchester United532910
    2018-2019LA Galaxy585315
    2020-2023 AC Milan783711
0