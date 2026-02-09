"Cheguei como um rei, saí como uma lenda" - Zlatan Ibrahimovic, o ícone dos campos e das frases de efeito

Ibrahimovic nunca foi apenas um atacante. Ele era um solitário em um sistema que (muitas vezes) reprimia a individualidade. Para entendê-lo, é preciso voltar ao às construções de concreto em Rosengard, um bairro socialmente carente de Malmö, na Suécia.

Foi lá que Ibrahimovic cresceu, filho de pai bósnio e mãe croata. Foi lá que seu caráter se formou. Foi lá que ele aprendeu a se afirmar com firmeza. Rosengard lançou as bases para um jogador que nunca foi convencional. E para o que mais tarde ele comercializou como “estilo Zlatan”.

Quando Ibrahimovic, então com 19 anos, recebeu uma oferta do Arsenal no meio de 2000, o técnico Arsène Wenger insistiu que ele participasse primeiro de um jogo-teste. “Zlatan não faz testes”, respondeu ele. Ibrahimovic não queria fazer parte de uma lista qualquer de candidatos — ele queria ser o padrão pelo qual os outros seriam medidos. A abordagem “eu contra o resto do mundo” continuou sendo seu combustível.