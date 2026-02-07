Getty
Chegada de Mohamed Salah à Arábia Saudita poderia significar a saída de Cristiano Ronaldo
CR7 em greve na Arábia Saudita
Cristiano Ronaldo raramente está fora dos holofotes, mas é o seu futuro que está sendo discutido atualmente após o fechamento da janela de transferências de janeiro. O jogador de 41 anos teria entrado em greve por estar frustrado com a contratação de Karim Benzema, para o Al Hilal, um dos rivais na disputa pelo título e também pertencente ao PIF (Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita). Benzema marcou três gols em sua estreia pelo Al Hilal, líder do Campeonato Saudita, enquanto Cristiano perdeu os jogos contra o Al Ittihad e o Al Riyadh. O astro do Al Nassr também recebeu uma forte advertência da liga saudita devido à sua insatisfação.
"A Liga Profissional Saudita é estruturada em torno de um princípio simples: cada clube opera de forma independente, sob as mesmas regras. Os clubes têm seus próprios conselhos, seus próprios executivos e sua própria liderança futebolística. As decisões sobre contratações, gastos e estratégia são de responsabilidade desses clubes, dentro de uma estrutura financeira projetada para garantir sustentabilidade e equilíbrio competitivo. Essa estrutura se aplica igualmente a toda a liga. Cristiano Ronaldo está totalmente envolvido com o Al Nassr desde sua chegada e desempenhou um papel importante no crescimento e na ambição do clube. Como qualquer competidor de elite, ele quer vencer. Mas nenhum indivíduo – por mais importante que seja – toma decisões além do seu próprio clube", afirmou a liga.
"As recentes movimentações no mercado de transferências demonstram claramente essa independência. Um clube se reforçou de uma maneira específica. Outro optou por uma abordagem diferente. Essas foram decisões dos clubes, tomadas dentro dos parâmetros financeiros aprovados. A competitividade do campeonato fala por si só. Com apenas alguns pontos separando os quatro primeiros colocados, a disputa pelo título está muito acirrada. Esse nível de equilíbrio reflete um sistema que está funcionando como deveria. O foco permanece no futebol – dentro de campo, onde deve estar – e em manter uma competição digna e competitiva para jogadores e torcedores."
Cristiano saindo e Salah chegando?
O ex-técnico do Tottenham, Tim Sherwood, acredita que esta temporada será a pior de Cristiano Ronaldo na Liga Profissional Saudita e que ele será substituído por Salah. Ele disse ao Casinostuga: "Dá pena do Cristiano Ronaldo, não é? Quem não se sentiria prejudicado por não contratarem jogadores do jeito que ele quer, quando ele ganha 500 mil libras por dia? Ele tem todo o direito de fazer birra, certo? Quer dizer, do que ele está falando? Se eu ganhasse 500 mil libras por dia, eu perguntaria a eles: 'O que vocês querem que eu faça e quando vocês querem que eu faça?' A ida de Mohamed Salah para lá significa o fim da passagem de Ronaldo pela Arábia Saudita? Com
certeza, mas, por outro lado, ele sempre teve suas batalhas. Foi Lionel Messi durante todos esses anos e fomos abençoados por testemunhar a era do futebol em que Cristiano e Messi estavam presentes. Ambos são deuses do futebol e agora temos o deus egípcio também, Mo Salah, que é fantástico e fico feliz que ele ainda esteja na Premier League, mas ele não estará aqui na próxima temporada. Ele sairá no meio do ano e... Provavelmente ele irá para a Arábia Saudita para encher os bolsos, como todos os outros, e não haverá estrela maior que Salah quando ele for para lá. Só espero que toda essa história não seja como foi retratada para Ronaldo, porque não pega bem para ele, não é?"
Futuro de Salah no Liverpool é incerto
O futuro de Salaha no Liverpool é incerto desde que ele criticou duramente o clube e o técnico Arne Slot por "o terem abandonado" no final do ano passado, após ser colocado no banco de reservas pelo holandês. O egípcio então partiu para a Copa Africana de Nações com a seleção do Egito, mas agora retornou e foi reintegrado ao elenco. No entanto, resta saber se Salaha continuará após o término da atual temporada. Ele tem contrato em Anfield até 2027, mas as especulações continuam a indicar que ele será um dos principais alvos de clubes sauditas no meio do ano.
Próximos passos
Os torcedores do Al Nassr demonstraram seu apoio a Cristiano Ronaldo exibindo cartazes com seu nome e número durante a vitória sobre o Al Ittihad, mas terão que aguardar para ver quando o veterano atacante retornará aos gramados com a equipe. Enquanto isso, Salah e companhia enfrentam um grande desafio no domingo, quando recebem o Manchester City em Anfield, pela Premier League.
