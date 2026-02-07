Chegada de Mohamed Salah à Arábia Saudita poderia significar a saída de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo raramente está fora dos holofotes, mas é o seu futuro que está sendo discutido atualmente após o fechamento da janela de transferências de janeiro. O jogador de 41 anos teria entrado em greve por estar frustrado com a contratação de Karim Benzema, para o Al Hilal, um dos rivais na disputa pelo título e também pertencente ao PIF (Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita). Benzema marcou três gols em sua estreia pelo Al Hilal, líder do Campeonato Saudita, enquanto Cristiano perdeu os jogos contra o Al Ittihad e o Al Riyadh. O astro do Al Nassr também recebeu uma forte advertência da liga saudita devido à sua insatisfação.

"A Liga Profissional Saudita é estruturada em torno de um princípio simples: cada clube opera de forma independente, sob as mesmas regras. Os clubes têm seus próprios conselhos, seus próprios executivos e sua própria liderança futebolística. As decisões sobre contratações, gastos e estratégia são de responsabilidade desses clubes, dentro de uma estrutura financeira projetada para garantir sustentabilidade e equilíbrio competitivo. Essa estrutura se aplica igualmente a toda a liga. Cristiano Ronaldo está totalmente envolvido com o Al Nassr desde sua chegada e desempenhou um papel importante no crescimento e na ambição do clube. Como qualquer competidor de elite, ele quer vencer. Mas nenhum indivíduo – por mais importante que seja – toma decisões além do seu próprio clube", afirmou a liga.

"As recentes movimentações no mercado de transferências demonstram claramente essa independência. Um clube se reforçou de uma maneira específica. Outro optou por uma abordagem diferente. Essas foram decisões dos clubes, tomadas dentro dos parâmetros financeiros aprovados. A competitividade do campeonato fala por si só. Com apenas alguns pontos separando os quatro primeiros colocados, a disputa pelo título está muito acirrada. Esse nível de equilíbrio reflete um sistema que está funcionando como deveria. O foco permanece no futebol – dentro de campo, onde deve estar – e em manter uma competição digna e competitiva para jogadores e torcedores."