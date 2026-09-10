O meio-campista do West Ham United Alvarez emitiu uma resposta desafiadora após relatos no México sugerirem seu envolvimento em um plano de sequestro. As alegações, que circularam em vários veículos de mídia, afirmavam que a estrela do West Ham e sua parceira estavam ligados a um crime supostamente orquestrado por seu sogro.

Alvarez, que em geral manteve um perfil discreto ao longo de sua carreira profissional de uma década, decidiu quebrar o silêncio depois que as acusações começaram a afetar sua reputação pessoal e profissional.

Em uma longa e contundente declaração compartilhada em seus canais oficiais nas redes sociais, o ex-jogador do Ajax deixou claro que não vai mais tolerar o uso de sua imagem para reportagens sensacionalistas. O meio-campista observou que havia ignorado anteriormente os rumores na esperança de que eles se dissipassem, mas se sentiu compelido a agir à medida que as alegações se tornavam mais graves. Ele abordou especificamente a tentativa de vinculá-lo ao caso por meio do pai de sua ex-parceira, ressaltando que não tem responsabilidade pelas ações de terceiros.