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'Chega!' - estrela do West Ham, Edson Alvarez, quebra o silêncio furiosamente sobre alegações de sequestro e ameaça tomar medidas legais
Álvarez rebate alegações da imprensa mexicana
O meio-campista do West Ham United Alvarez emitiu uma resposta desafiadora após relatos no México sugerirem seu envolvimento em um plano de sequestro. As alegações, que circularam em vários veículos de mídia, afirmavam que a estrela do West Ham e sua parceira estavam ligados a um crime supostamente orquestrado por seu sogro.
Alvarez, que em geral manteve um perfil discreto ao longo de sua carreira profissional de uma década, decidiu quebrar o silêncio depois que as acusações começaram a afetar sua reputação pessoal e profissional.
Em uma longa e contundente declaração compartilhada em seus canais oficiais nas redes sociais, o ex-jogador do Ajax deixou claro que não vai mais tolerar o uso de sua imagem para reportagens sensacionalistas. O meio-campista observou que havia ignorado anteriormente os rumores na esperança de que eles se dissipassem, mas se sentiu compelido a agir à medida que as alegações se tornavam mais graves. Ele abordou especificamente a tentativa de vinculá-lo ao caso por meio do pai de sua ex-parceira, ressaltando que não tem responsabilidade pelas ações de terceiros.
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Departamento jurídico foi instruído a tomar medidas
A gravidade da situação levou Alvarez a buscar aconselhamento jurídico, com o jogador confirmando que está preparado para levar o caso à Justiça para proteger sua reputação. Ele escreveu: “Diante das publicações e declarações que circularam recentemente, acredito que seja necessário tratar deste assunto de forma clara e firme. Rejeito categoricamente qualquer alegação ou tentativa de associar meu nome a acontecimentos, conflitos ou condutas que não têm absolutamente nenhuma relação comigo.
Alvarez continuou destacando a falta de provas que sustentem as alegações, afirmando que o sistema jurídico é o único foro adequado para acusações tão graves. Ele acrescentou: “No entanto, há limites, e atribuir a mim conhecimento, responsabilidade ou envolvimento em assuntos dessa natureza sem apresentar uma única prova claramente ultrapassa esse limite. Se alguém acredita ter provas de qualquer irregularidade da minha parte, há autoridades, promotores e tribunais perante os quais isso pode ser apresentado."
Protegendo uma reputação duramente conquistada
Para Alvarez, a batalha para limpar seu nome é profundamente pessoal, enraizada nos valores incutidos por sua família no México. O meio-campista enfatizou que sua reputação profissional foi construída ao longo de anos de disciplina, e não por meio de controvérsias.
Ele declarou: "Não vou permitir que meu nome seja usado para alimentar conflitos entre terceiros ou para obter exposição na mídia. Portanto, diante da gravidade das declarações que foram feitas, instruí minha equipe jurídica a avaliar e tomar as medidas legais cabíveis contra qualquer pessoa que faça ou divulgue alegações falsas contra mim."
O astro do West Ham concluiu: "Ao longo de quase dez anos da minha carreira profissional, fiz todo o esforço para me manter longe de escândalos midiáticos e para ter meu nome reconhecido pelo meu trabalho dentro e fora de campo. Venho de uma família trabalhadora e honrada, que me ensinou que uma reputação é construída ao longo de muitos anos por meio de trabalho duro, disciplina e conduta."
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Focando no campo no West Ham
Apesar das distrações fora de campo, Alvarez busca dar o pontapé inicial em sua temporada sob o comando do técnico do West Ham, Nuno Espirito Santo. Depois de capitanear o México durante uma desafiadora campanha na Copa do Mundo no verão, Alvarez voltou ao leste de Londres buscando aumentar as 74 partidas que disputou pelo clube desde sua badalada transferência do Ajax no verão de 2023.
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