O chaveamento do Flamengo até a final da Copa Intercontinental de 2025

Em um intervalo de quatro jogos, o Flamengo ganhou três títulos. A vitória sobre o Cruz Azul, nesta terça-feira (10), confirmou o Rubro-Negro como vencedor do Dérbi das Américas, e também abriu a porta para o sonho maior: o título mundial. O time de Felipe Luís venceu os mexicanos com autoridade e deu seu primeiro passo na Copa Intercontinental de 2025.

Esta é a primeira edição da Copa Intercontinental, competição que tomou o formato do antigo Mundial de Clubes. Em 2025, a Fifa decidiu criar um torneio mais amplo e com mais participantes, que acontecerá de quatro em quatro anos, enquanto o Intercontinental continua sendo anual, com os campeões dos principais torneios dos cinco continentes disputando jogos de mata-mata. O campeão da primeira edição do "novo" Mundial de Clubes da Fifa foi o Chelsea, que levou a melhor sobre o Paris Saint-Germain por 3 a 0 na final.

Ainda restam dois jogos para o Flamengo completar a escalada rumo ao topo do planeta — e a GOAL explica, abaixo, qual o chaveamento do Rubro-Negro na busca pela taça.