Cruz Azul v CR Flamengo - FIFA Intercontinental Cup 2025Getty Images Sport
Joaquim Lira Viana

O chaveamento do Flamengo até a final da Copa Intercontinental de 2025

Rubro-Negro mira o título mundial após superar o Cruz Azul nas quartas; veja o caminho até a final

Em um intervalo de quatro jogos, o Flamengo ganhou três títulos. A vitória sobre o Cruz Azul, nesta terça-feira (10), confirmou o Rubro-Negro como vencedor do Dérbi das Américas, e também abriu a porta para o sonho maior: o título mundial. O time de Felipe Luís venceu os mexicanos com autoridade e deu seu primeiro passo na Copa Intercontinental de 2025.

Esta é a primeira edição da Copa Intercontinental, competição que tomou o formato do antigo Mundial de Clubes. Em 2025, a Fifa decidiu criar um torneio mais amplo e com mais participantes, que acontecerá de quatro em quatro anos, enquanto o Intercontinental continua sendo anual, com os campeões dos principais torneios dos cinco continentes disputando jogos de mata-mata. O campeão da primeira edição do "novo" Mundial de Clubes da Fifa foi o Chelsea, que levou a melhor sobre o Paris Saint-Germain por 3 a 0 na final.

Ainda restam dois jogos para o Flamengo completar a escalada rumo ao topo do planeta — e a GOAL explica, abaixo, qual o chaveamento do Rubro-Negro na busca pela taça.

  • FBL-FIFA-QATAR-CRUZ AZUL-FLAMENGOAFP

    Quartas de final - Cruz Azul (MEX)

    O Flamengo fez valer o favoritismo e bateu o Cruz Azul por 2 a 1, resultado que garantiu sua vaga nas semifinais da Copa Intercontinental 2025. 

    No estádio Ahmad bin Ali, no Catar, e com pouco mais de 7 mil pessoas presentes, o uruguaio Giorgian de Arrascaeta foi novamente determinante: marcou os dois gols rubro-negros — o primeiro logo aos 14 minutos do 1º tempo, após erro da defesa mexicana, e o segundo aos 71 da etapa final, finalizando de cobertura após uma jogada coletiva do Flamengo. 

    O Cruz Azul não se entregou: antes do intervalo, aos 44 minutos, Jorge Sánchez levou o placar para 1 a 1 com um belo chute de fora da área. Na segunda etapa, a equipe mexicana chegou a ter algumas chances, mas a superioridade tática do Flamengo prevaleceu. 

    O resultado não só garantiu um troféu simbólico — o título do Dérbi das Américas — para o Flamengo, como garantiu sua vaga nas semifinais da Copa Intercontinental 2025. 

  • FBL-WC-CLUB-2025-MATCH08-FLAMENGO-ESPERANCEAFP

    Semifinal - Pyramids (EGI)

    O próximo adversário do Flamengo na Copa Intercontinental é o Pyramids, do Egito, atual campeão da Liga dos Campeões da CAF 2024/25. O confronto está marcado para sábado (14), às 14h (horário de Brasília), no estádio Ahmad bin Ali. 

    Esta já é a terceira partida do Pyramids no torneio, que anteriormente enfrentou o Auckland City, da Nova Zelândia (campeão da Liga dos Campeões da OFC 2024/25), e o Al Ahli, da Arábia Saudita (campeão da Liga dos Campeões de Elite da AFC 2024/25). 

    No primeiro jogo, os egípcios levaram a melhor sobre os neo-zelandeses por 3 a 0, enquanto ganharam dos sauditas por 3 a 1. Destaque para o atacante Mayele, que marcou um hat-trick contra o Al Ahli e foi o artilheiro do time na última temporada e é, também, na atual. 

    O Flamengo só jogou uma única partida com um time egípcio em sua história: o 4 a 2 contra o Al Ahly no Mundial de Clubes de 2022 (antes da mudança de nome para Copa Intercontinental). Contra equipes africanas, o Rubro-Negro tem total dominância, vencendo 16 dos 25 jogos disputados, enquanto os outros seis foram empates e houve apenas uma derrota. O último deles foi contra o Espérance, da Tunísia, no Mundial de Clubes de 2025, que terminou 2 a 0 para os brasileiros.

    O vencedor do confronto ganhará um troféu que valerá como título da "Copa Challenger".

  • FBL-WC-CLUB-2025-MATCH22-FLAMENGO-CHELSEAAFP

    Final - Paris Saint-Germain (FRA)

    Passando do Pyramids, o único adversário que divide o Flamengo de se sagrar "campeão do mundo" é o Paris Saint-Germain, os atuais vencedores da Liga dos Campeões da Uefa. 

    Os franceses, ainda que sejam uma das melhores equipes do mundo, não são os atuais líderes da Ligue 1, ficando na segunda colocação atrás do Lens, com um ponto de diferença. Na tabela de liga da Champions League, eles são os terceiros colocados, com quatro vitórias, um empate e uma derrota em seis jogos. 

    Os destaques da equipe continuam sendo aqueles que estrelaram no último ano, nomes como Vitinha, João Neves, Kvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes, Achraf Hakimi e outros. O diferencial é Ousmane Dembélé, que começou a temporada sofrendo com lesões e ainda não chegou na sua melhor forma, com apenas três gols marcados em 13 jogos no campeonato francês. Desiré Doué é outro que sofreu um período afastado dos gramados e parece que não chegou na sua melhor forma física ainda.

    Com o departamento médico recheado e com muitos atletas em transição física, o PSG pode ir para a final da Copa Intercontinental com um time misto, o que pode dar a chance do Flamengo de sair vitorioso. 

    Recentemente, a equipe carioca enfrentou dois times europeus: o Chelsea, pela fase de grupos do Mundial de Clubes, e o Bayern de Munique, nas oitavas de final. O jogo contra o ingleses terminou com triunfo dos brasileiros (3 a 1), enquanto a partida eliminatória acabou com vitória dos alemães (4 a 2). Neste mesmo Mundial, o Paris Saint-Germain enfrentou o Botafogo e perdeu por 1 a 0, com belo trabalho defensivo dos alvinegros para segurar o poderio ofensivo dos franceses.

    A final da Copa Intercontinental 2025 acontece na próxima quarta-feira, dia 17 de dezembro, às 14h (horário de Brasília).

