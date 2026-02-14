Goal.com
Sport campeão pernambucano de 2025Rafael Vieira/FPF
Luis Felipe Gonçalves

Chaveamento do Campeonato Pernambucano de 2026: os cruzamentos do mata-mata até a final

Veja como funciona o chaveamento do Pernambucano 2026 e os confrontos definidos do mata-mata

O Campeonato Pernambucano de 2026 entra na reta decisiva e se aproxima da grande final. A competição teve início em 9 de janeiro e terá a decisão no dia 8 de março, encerrando mais uma edição de um dos estaduais mais tradicionais e vibrantes do país.

  • Santa Cruz x Nautico 2025Gabriel França / CNC

    Como funciona o formato?

    Na Primeira Fase, os oito clubes se enfrentam em turno único, no sistema de pontos corridos, com todos jogando entre si. Os dois primeiros colocados avançam diretamente às semifinais, enquanto os times que terminarem entre a terceira e a sexta posições disputam uma fase eliminatória.

    A Segunda Fase é disputada em jogos de ida e volta, com os confrontos entre o 3º e o 6º colocados e entre o 4º e o 5º colocados da Primeira Fase.

    Nas semifinais, os dois melhores da etapa inicial entram em campo contra os vencedores da fase eliminatória, também em partidas de ida e volta. Quem avançar garante vaga na decisão.

  • Cruzeiro v Sport Recife - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    Classificados para o mata-mata

    Com as melhores campanhas, Náutico (1º) e Sport (2º) asseguraram vaga direta nas semifinais.

    Retrô, Santa Cruz, Decisão e Maguary disputam a Segunda Fase do torneio.

  • Segunda Fase

    Ida

    • Decisão 1 x 2 Santa Cruz

    • Maguary 1 x 1 Retrô

    Volta

    • Santa Cruz 1 x 0 Decisão

    • Retrô 2 x 1 Maguary

  • Semifinais

    Ida

    • Santa Cruz 0 x 1 Naútico

    • Retrô 0 x 1 Sport

    Volta

    • Naútico x Santa Cruz

    • Sport x Retrô

  • Final

    • Semifinal 1 x Semifinal 2 (ida)
    • Semifinal 2 x Semifinal 1 (volta)
