Chaveamento do Campeonato Pernambucano de 2026: os cruzamentos do mata-mata até a final

Na Primeira Fase, os oito clubes se enfrentam em turno único, no sistema de pontos corridos, com todos jogando entre si. Os dois primeiros colocados avançam diretamente às semifinais, enquanto os times que terminarem entre a terceira e a sexta posições disputam uma fase eliminatória.

A Segunda Fase é disputada em jogos de ida e volta, com os confrontos entre o 3º e o 6º colocados e entre o 4º e o 5º colocados da Primeira Fase.

Nas semifinais, os dois melhores da etapa inicial entram em campo contra os vencedores da fase eliminatória, também em partidas de ida e volta. Quem avançar garante vaga na decisão.