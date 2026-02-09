Chaveamento do Campeonato Paulista de 2026: os cruzamentos do mata-mata até a final

O Campeonato Paulista 2026 chegou com mudanças importantes em seu formato de disputa. A Federação Paulista de Futebol (FPF) promoveu uma reformulação inspirada no modelo adotado pela Champions League, buscando mais equilíbrio competitivo e melhor adaptação ao calendário nacional.

A alteração ocorre em meio à mudança no calendário da CBF, que antecipou o início do Brasileirão para o dia 28 de janeiro. Com isso, clubes da elite do futebol brasileiro passaram a conciliar compromissos do campeonato nacional com os jogos dos estaduais, o que motivou ajustes no regulamento do Paulistão.

Na primeira fase, o torneio é disputado em sistema de pontos corridos. As equipes enfrentam adversários do mesmo pote e ainda realizam mais cinco partidas contra clubes de outros potes, totalizando uma campanha que define a classificação geral.

Ao fim dessa fase, os oito melhores colocados avançam para o mata-mata do campeonato, enquanto os dois últimos na tabela são rebaixados para a Série A2 do Estadual.

Nas fases eliminatórias, quartas de final e semifinais serão disputadas em jogo único, aumentando o peso de cada confronto. Apenas a final do Paulistão será realizada em partidas de ida e volta, coroando o campeão estadual.