Corinthians Campeonato Paulista 2025Reprodução
Luis Felipe Gonçalves

Chaveamento do Campeonato Paulista de 2026: os cruzamentos do mata-mata até a final

Veja como funciona o chaveamento do Paulistão 2026 e os times já classificados para o mata-mata

O Paulistão 2026 entra em sua reta decisiva e já se aproxima da fase de mata-mata. A competição teve início no dia 10 de janeiro e tem a grande final marcada para 8 de março, encerrando mais uma edição do principal estadual do país.

  • Campeonato Paulista 2026Rebeca Reis/Ag.Paulistão/Sua Foto No Jogo

    Como funciona o chaveamento?

    O Campeonato Paulista 2026 chegou com mudanças importantes em seu formato de disputa. A Federação Paulista de Futebol (FPF) promoveu uma reformulação inspirada no modelo adotado pela Champions League, buscando mais equilíbrio competitivo e melhor adaptação ao calendário nacional.

    A alteração ocorre em meio à mudança no calendário da CBF, que antecipou o início do Brasileirão para o dia 28 de janeiro. Com isso, clubes da elite do futebol brasileiro passaram a conciliar compromissos do campeonato nacional com os jogos dos estaduais, o que motivou ajustes no regulamento do Paulistão.

    Na primeira fase, o torneio é disputado em sistema de pontos corridos. As equipes enfrentam adversários do mesmo pote e ainda realizam mais cinco partidas contra clubes de outros potes, totalizando uma campanha que define a classificação geral.

    Ao fim dessa fase, os oito melhores colocados avançam para o mata-mata do campeonato, enquanto os dois últimos na tabela são rebaixados para a Série A2 do Estadual.

    Nas fases eliminatórias, quartas de final e semifinais serão disputadas em jogo único, aumentando o peso de cada confronto. Apenas a final do Paulistão será realizada em partidas de ida e volta, coroando o campeão estadual.

  • Palmeiras v Vitoria - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Quem já está classificado?

    Até o momento, quatro das oito vagas para as quartas de final já estão asseguradas. Novorizontino, Palmeiras, RB Bragantino e Portuguesa garantiram classificação antecipada e aguardam a definição dos demais classificados para a fase decisiva.

  • Quartas de final

    • 1º colocado x 8º colocado
    • 2° colocado x 7° colocado
    • 3° colocado x 6° colocado
    • 4° colocado x 5° colocado

  • Semifinais

    • Melhor campanha x 4ª melhor campanha
    • 2ª melhor campanha x 3ª melhor campanha

  • Final

    • Semifinal 1 x Semifinal 2 (ida)
    • Semifinal 2 x Semifinal 1 (volta)
