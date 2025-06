O chaveamento do Botafogo no Mundial de Clubes 2025 da oitavas até a final e os adversários de cada fase

Glorioso estreia no temido grupo da morte, com PSG e Atletico de Madrid, e tem caminho definido até a final nos Estados Unidos

Campeão da Libertadores de 2024, o Botafogo vai disputar o Mundial de Clubes da Fifa2025, que será realizado nos Estados Unidos, em um novo formato com 32 clubes. O Glorioso caiu no Grupo B, ao lado de Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid e Seattle Sounders, em uma das chaves mais difíceis do torneio.

O Fogão estreia contra o Seattle Sounders, encara o PSG na segunda rodada e encerra a fase de grupos diante do Atlético de Madrid. O modelo da competição é semelhante ao de uma Copa do Mundo: avançam os dois primeiros colocados de cada grupo para as oitavas de final, que ocorrem em chaveamento definido previamente.

A seguir, a GOAL mostra todo o caminho a ser percorrido pelo Alvinegro, bem como os adversários que pode encontrar