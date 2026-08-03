Chapéu? River Plate dá passo decisivo por Almada e complica planos do Flamengo

O River Plate ganhou força na disputa por Thiago Almada e passou a liderar a corrida pela contratação do meia argentino. Segundo informações da ESPN Argentina, o jogador deu sinal positivo para defender o clube de Buenos Aires, que agora concentra esforços para chegar a um acordo com o Atlético de Madrid, detentor de seus direitos econômicos.
A equipe espanhola investiu mais de 20 milhões de euros para contratar Almada junto ao Botafogo e pretende recuperar boa parte desse valor antes de liberar o jogador. Com o aval do atleta, o River considera que deu o passo mais importante da negociação e busca acelerar as tratativas para fechar o negócio.
A movimentação representa uma mudança importante no cenário vivido pelo Flamengo. Nos bastidores, o clube carioca tratava a negociação com otimismo e acreditava estar em vantagem após receber uma sinalização positiva do jogador e de seu estafe. O projeto esportivo apresentado, aliado à estrutura do clube e às condições financeiras oferecidas, havia agradado ao meia argentino.