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Luis Felipe Gonçalves

Chapéu? River Plate dá passo decisivo por Almada e complica planos do Flamengo

Mercado da bola
Flamengo
T. Almada
River Plate
L. Jardim

Clube argentino recebe sinal positivo do meia, avança nas conversas e coloca em risco o principal alvo do Rubro-Negro nesta janela de transferências

O River Plate ganhou força na disputa por Thiago Almada e passou a liderar a corrida pela contratação do meia argentino. Segundo informações da ESPN Argentina, o jogador deu sinal positivo para defender o clube de Buenos Aires, que agora concentra esforços para chegar a um acordo com o Atlético de Madrid, detentor de seus direitos econômicos.

A equipe espanhola investiu mais de 20 milhões de euros para contratar Almada junto ao Botafogo e pretende recuperar boa parte desse valor antes de liberar o jogador. Com o aval do atleta, o River considera que deu o passo mais importante da negociação e busca acelerar as tratativas para fechar o negócio.

A movimentação representa uma mudança importante no cenário vivido pelo Flamengo. Nos bastidores, o clube carioca tratava a negociação com otimismo e acreditava estar em vantagem após receber uma sinalização positiva do jogador e de seu estafe. O projeto esportivo apresentado, aliado à estrutura do clube e às condições financeiras oferecidas, havia agradado ao meia argentino.

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  • José Boto Flamengo 2026Getty Images

    Dificuldades na negociação

    Apesar da confiança inicial, o Flamengo sempre tratou a operação como uma das mais complexas da janela. A concorrência do River Plate nunca deixou de ser considerada um obstáculo, principalmente pela ligação de Almada com o futebol argentino.

    Na semana passada, o diretor de futebol José Boto admitiu publicamente que a negociação exigia paciência.

    "É um jogador que nos interessa, estamos trabalhando. Não é uma contratação fácil por vários motivos, mas estamos trabalhando e estou confiante que vamos conseguir. As pessoas pensam que é um trabalho fácil", afirmou ao Prime Video.

    O dirigente também reforçou que o clube não pretendia acelerar a negociação sem conseguir as condições consideradas ideais.

    "Falar é fácil, fazer é mais difícil. A intenção nas negociações é que tenhamos as melhores condições possíveis. Muitas vezes, para isso, precisamos de tempo e paciência. É óbvio que os torcedores e o treinador querem ter o jogador aqui, mas ele vai estar quando for possível."

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  • imago-sport-1079131962.jpgBrazil Photo Press

    Vontade do jogador

    Desde o início das conversas, Almada deixou claro que priorizaria permanecer na Europa. Caso isso não fosse possível, um retorno ao futebol argentino sempre apareceu como sua preferência.

    Foi justamente esse cenário que manteve o River vivo na disputa. Mesmo após demonstrar interesse no projeto do Flamengo, o meia voltou a ouvir a proposta do clube de Buenos Aires e deu novo sinal positivo para a negociação avançar. A influência familiar também teve peso na decisão.

    No Flamengo, a diretoria mantém cautela enquanto aguarda uma definição. O clube estabeleceu o início desta semana como prazo para receber uma resposta definitiva e ainda acredita que a negociação possa ter uma reviravolta. Internamente, existe até a avaliação de que os movimentos recentes podem fazer parte de uma estratégia para valorizar a operação.

    Revelado pelo Vélez Sarsfield, Almada deixou a Argentina em 2022 e passou pelo futebol dos Estados Unidos antes de defender o Botafogo. Contratado posteriormente pelo Atlético de Madrid, ainda não conseguiu se firmar na Espanha, cenário que abriu espaço para novas investidas nesta janela.


  • imago-sport-1080544719.jpgBrazil Photo Press

    Semana decisiva por reforços

    Enquanto aguarda o desfecho da novela envolvendo Almada, o Flamengo vive dias decisivos no mercado. A diretoria pretende definir rapidamente o futuro da negociação para avançar em outras prioridades pedidas por Leonardo Jardim.

    O prazo também pressiona o clube. A Conmebol permite alterações na lista da Libertadores até poucos dias antes das oitavas de final, e o Rubro-Negro trabalha para ter os reforços regularizados a tempo dos confrontos diante do Cruzeiro.

    Além de um meia, o Flamengo segue no mercado em busca de um centroavante e de um atacante de lado. O planejamento da diretoria é destravar essas negociações logo após a definição do caso Almada. Um dos nomes monitorados continua sendo Luiz Henrique, mas qualquer avanço dependerá do espaço financeiro disponível após o desfecho da principal negociação da janela.

    Enquanto isso, o elenco de Leonardo Jardim segue a preparação para voltar a campo no Campeonato Brasileiro, tentando reduzir a diferença para o líder Palmeiras e recuperar o embalo na temporada.

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