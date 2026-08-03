Chapéu? River Plate dá passo decisivo por Almada e complica planos do Flamengo

Apesar da confiança inicial, o Flamengo sempre tratou a operação como uma das mais complexas da janela. A concorrência do River Plate nunca deixou de ser considerada um obstáculo, principalmente pela ligação de Almada com o futebol argentino.

Na semana passada, o diretor de futebol José Boto admitiu publicamente que a negociação exigia paciência.

"É um jogador que nos interessa, estamos trabalhando. Não é uma contratação fácil por vários motivos, mas estamos trabalhando e estou confiante que vamos conseguir. As pessoas pensam que é um trabalho fácil", afirmou ao Prime Video.

O dirigente também reforçou que o clube não pretendia acelerar a negociação sem conseguir as condições consideradas ideais.

"Falar é fácil, fazer é mais difícil. A intenção nas negociações é que tenhamos as melhores condições possíveis. Muitas vezes, para isso, precisamos de tempo e paciência. É óbvio que os torcedores e o treinador querem ter o jogador aqui, mas ele vai estar quando for possível."