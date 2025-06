Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras: a chance de título dos times que podem ser campeões do Mundial de Clubes

Supercomputador projeta brasileiros com menos de 1% de chance ao título do Mundial de Clubes; PSG e Manchester City são favoritos

Enquanto o Mundial de Clubes se afunila na fase de mata-mata, crescem as expectativas dos torcedores para que seus times façam história na competição. E, naturalmente, com isso surgem projeções, análises e previsões sobre quem ficará com a primeira Copa do Mundo de Clubes da FIFA.

Com Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras classificados para a fase eliminatória, o torcedor brasileiro pode acompanhar de perto as perspectivas dos clubes nacionais no torneio. No entanto, mesmo após campanhas sólidas na fase de grupos e com direito a vitórias sobre gigantes europeus, um estudo aponta que as chances de um título fora do Velho Continente ainda são mínimas.

O supercomputador da Opta, ferramenta estatística do portal The Analyst, simulou o torneio 10 mil vezes para apontar os principais candidatos ao título. Com o chaveamento já definido, fatores como a força dos elencos e o caminho até a final influenciam diretamente nas probabilidades de conquista. Tendo Manchester City e Paris Saint-Germain como principais favoritos, confira abaixo a chance de título das 16 equipes restantes no Mundial de Clubes.