O que se sabe sobre a chance de Cole Palmer deixar o Chelsea para voltar a Manchester no fim da temporada

Palmer marcou 41 gols e deu 19 assistências pelos Blues desde que chegou do City há dois anos e meio. Sendo assim, o jogador da seleção inglesa se tornou "intocável" para o Chelsea, e seria necessária uma oferta muito alta para que o clube londrino considerasse vendê-lo.

No entanto, segundo o jornal The Sun, o jogador de 23 anos sente saudades de casa e gostaria de ter a oportunidade de se transferir para o Manchester United, clube de sua infância. Palmer tem sofrido com um problema persistente na virilha e fez apenas 12 jogos no campeonato nesta temporada. Além disso, Palmer ficou de fora da equipe do Chelsea que venceu o Crystal Palace no domingo.

Com gols de Estevão, João Pedro e Enzo Fernández, o Chelsea abriu uma vantagem de três gols, enquanto o Palace marcou um gol de honra no final da partida com Chris Richards, depois que o meio-campista Adam Wharton foi expulso aos 72 minutos.