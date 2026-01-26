Getty Images Sport
O que se sabe sobre a chance de Cole Palmer deixar o Chelsea para voltar a Manchester no fim da temporada
Palmer estaria com saudades de casa
Palmer marcou 41 gols e deu 19 assistências pelos Blues desde que chegou do City há dois anos e meio. Sendo assim, o jogador da seleção inglesa se tornou "intocável" para o Chelsea, e seria necessária uma oferta muito alta para que o clube londrino considerasse vendê-lo.
No entanto, segundo o jornal The Sun, o jogador de 23 anos sente saudades de casa e gostaria de ter a oportunidade de se transferir para o Manchester United, clube de sua infância. Palmer tem sofrido com um problema persistente na virilha e fez apenas 12 jogos no campeonato nesta temporada. Além disso, Palmer ficou de fora da equipe do Chelsea que venceu o Crystal Palace no domingo.
Com gols de Estevão, João Pedro e Enzo Fernández, o Chelsea abriu uma vantagem de três gols, enquanto o Palace marcou um gol de honra no final da partida com Chris Richards, depois que o meio-campista Adam Wharton foi expulso aos 72 minutos.
Palmer está 'muito feliz' no Chelsea, diz Rosenior
O técnico do Chelsea, Liam Rosenior, insiste que Palmer está "muito feliz" no clube, apesar de relatos sugerirem o contrário. "Tive diversas conversas com o Cole e ele parece muito, muito feliz por estar aqui. Ele está muito, muito feliz por estar aqui", disse Rosenior na semana passada.
"Ele é uma peça fundamental dos nossos planos a longo prazo. É um jogador excepcional. Todo jogador passa por momentos difíceis na carreira, principalmente por causa de lesões. Não acho que isso reflita em nada as qualidades dele. Ele é um jogador de futebol excepcional."
Palmer seria o substituto de Bruno Fernandes?
Jason Wilcox, atual diretor de futebol do United, era o chefe da base do City quando Palmer estava surgindo e acreditava que o jogador poderia ganhar a Bola de Ouro. Juntamente com o ex-diretor de operações do City, Omar Berrada, a dupla supervisionará as contratações em Old Trafford na próxima janela de transferências.
Um retorno ao City foi descartado, com Palmer supostamente contrário à ideia de voltar ao Etihad Stadium, onde Pep Guardiola ainda está no comando.
E Palmer poderia ser considerado um substituto para o capitão Bruno Fernandes, cujo futuro no United permanece incerto. O português foi associado a uma possível transferência para o Al-Hilal no começo da temporada, mas rejeitou uma oferta de contrato dos líderes do Campeonato Saudita para, em vez disso, permanecer em Manchester.
No entanto, Bruno, que tem mais 18 meses de contrato com o United, está novamente sendo cogitado para deixar o time de Michael Carrick ao final da temporada. O United planeja conversar com ele e seus representantes antes da Copa do Mundo, enquanto se prepara para investir pesado no meio-campo para a próxima temporada.
Casemiro deixará o clube no final da temporada, enquanto o futuro de Manuel Ugarte é incerto, já que ele tem tido dificuldades para se firmar como titular desde sua chegada do PSG há 18 meses.
United prosperando sob o comando de Carrick
O United teve um início fulminante sob o comando de Carrick, que foi confirmado como sucessor de Ruben Amorim até o final da temporada no início deste mês. Carrick comandou a equipe em sua estreia no comando, com uma vitória por 2 a 0 sobre o rival City, com gols de Bryan Mbeumo e Patrick Dorgu, garantindo um impressionante triunfo no clássico de Manchester.
E Carrick deu sequência a isso com uma vitória por 3 a 2 sobre o líder do Campeonato Inglês, o Arsenal, no domingo. Lisandro Martinez, sem querer, marcou o gol que passou por Senne Lammens no primeiro tempo, dando aos Gunners a vantagem em casa.
No entanto, Mbeumo e Dorgu marcaram um gol cada, um em cada tempo, colocando o United em vantagem. Mikel Merino empatou para os Gunners aos 84 minutos, mas Matheus Cunha garantiu a vitória com um belo gol a três minutos do fim.
O resultado estendeu a sequência invicta do United para seis jogos e fez com que o time de Carrick ultrapassasse o Chelsea e entrasse no G4. O próximo desafio do United é receber o Fulham neste fim de semana.
