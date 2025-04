Champions League é a kriptonita de Kylian Mbappé? Eliminação do Real Madrid aponta que o francês não sabe liderar na Europa, lição que o PSG aprendeu bem

Ainda há dúvidas se o francês é o homem certo para liderar o ataque do Blancos após atuações apagadas em eliminação

No último verão, o melhor jogador do mundo se juntou ao melhor time do mundo. Ou pelo menos, foi isso que o Real Madrid achou quando assinou com Kylian Mbappe em uma transferência gratuita após sua saída do Paris Saint-Germain.

Foi certamente uma grande jogada de poder do Real após seu sucesso na Liga dos Campeões e na La Liga em 2023-24, e no papel, parecia que adicionar Mbappe a um ataque que já contava com Vinicius Jr, Rodrygo e Jude Bellingham era quase injusto. A expectativa era clara: Mbappe lideraria o Madrid em sua próxima era dinástica.

Vamos começar dando a Mbappe o devido crédito: o mais recente 'Galáctico' do Real marcou 32 gols em 49 aparições em sua temporada de estreia, o que é um feito impressionante por qualquer padrão. Ele também marcou dois hat-tricks, incluindo uma vitória por 3-1 sobre os campeões da Premier League, Manchester City, nos playoffs da fase eliminatória da Liga dos Campeões que brevemente fez todos acreditarem que os Blancos marchariam para a sua 16ª coroa europeia.

Mais artigos abaixo

Mas esse marco agora está fora do alcance do Real. Arsenal conseguiu uma das grandes surpresas da competição para eliminar os detentores na fase de quartas de final, com a equipe de Carlo Ancelotti parecendo uma sombra do lado todo-conquistador que foram na última temporada.

Isso é em parte porque o Mbappe que intimidou o City não apareceu em nenhuma das duas partidas contra os Gunners. Os madridistas ficaram frustrados com seu talismânico No.9, mas qualquer um que assistiu ao PSG nas últimas sete temporadas não teria ficado surpreso; Mbappe está se tornando criptonita para ganhar a Liga dos Campeões, e o Madrid pode não levantar o troféu novamente se continuar colocando todas as suas esperanças no jovem de 25 anos.