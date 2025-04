Chama gol? As piores falhas de André Onana como goleiro do Manchester United

Camisa 1 segue sendo o foco e o ponto de tensão dos Red Devils devido ao alto número de erros que cometeu

Os últimos dias não têm sido fáceis para Andre Onana. Tudo começou após o clássico contra o City, quando o goleiro deu uma entrevista dizendo que o United era "bem melhor" que o Lyon, adversário batido nas quartas da Europa League .

A fala repercutiu mal e chegou até Nemanja Matic, que respondeu com dureza: chamou Onana de “um dos piores goleiros da história do Manchester United”. O camaronês rebateu nas redes sociais e virou o centro das atenções.

No jogo de ida, Onana falhou e o empate em 2 a 2 aumentou ainda mais a pressão. No fim de semana, ele foi poupado contra o Newcastle, apenas para ser titular no jogo da volta contra o Lyon, em Old Trafford — um jogo movimentado e decisivo para o futuro do time e para o futuro do goleiro no clube.

Contratado como o goleiro mais caro da história do United, Onana tem sido criticado desde sua chegada por falhas frequentes. Agora, ele vive uma constante ppressão constante, tentando provar que ainda pode dar a volta por cima.