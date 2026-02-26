Chad Johnson e Raheem Taylor-Parkes lançarão o programa “The Late Run with Ochocinco” da GOAL em 26 de fevereiro

O amor de Johnson pelo futebol começou quando ele era criança, em Miami. Bastou assistir a Diego Maradona em seu auge para conquistar o futuro astro do futebol, e a partir daí, ele teve uma incrível trajetória no futebol, tanto como torcedor quanto, finalmente, como jogador.

O ex-wide receiver da NFL é um dos jogadores mais populares que o futebol americano já viu, tendo construído uma carreira lendária principalmente como jogador do Cincinnati Bengal e estrela da NFL por 11 temporadas. No entanto, ele nunca se afastou muito do futebol. Em 2011, durante a greve da NFL, ele fez um teste de quatro dias no Sporting Kansas City e, em 2018 e 2019, jogou na NPSL pelo clube de sua cidade natal, o Boca Raton FC. Desde então, ele atuou como analista da Fox na Copa do Mundo de 2022, além de jogar no The Soccer Tournament, onde aparecerá novamente neste verão com o Villarreal.

Com a aproximação da Copa do Mundo de 2026, Johnson acredita que o futebol americano está entrando em um momento decisivo.

“O futebol foi meu primeiro amor”, diz Johnson. “Durante as temporadas da NFL, eu atravessava o oceano para assistir jogadores como [Cristiano] Ronaldo e [Lionel] Messi jogarem. O que estamos vendo agora nos EUA é uma tempestade perfeita que ajudará a solidificar a torcida do futebol na América. Joguei no Super Bowl XLVI, mas o que está por vir em junho e julho será como 100 Super Bowls, e isso levará essa paixão ainda mais longe.

Estou ansioso para ver o que os fãs acham do programa e compartilhar meu amor pelo jogo e o de nossos convidados, e poder fazer isso com um parceiro como a GOAL.”