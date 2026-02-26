GOAL
Traduzido por
Chad Johnson e Raheem Taylor-Parkes lançarão o programa “The Late Run with Ochocinco” da GOAL em 26 de fevereiro
- GOAL
O amor de Johnson pelo futebol
O amor de Johnson pelo futebol começou quando ele era criança, em Miami. Bastou assistir a Diego Maradona em seu auge para conquistar o futuro astro do futebol, e a partir daí, ele teve uma incrível trajetória no futebol, tanto como torcedor quanto, finalmente, como jogador.
O ex-wide receiver da NFL é um dos jogadores mais populares que o futebol americano já viu, tendo construído uma carreira lendária principalmente como jogador do Cincinnati Bengal e estrela da NFL por 11 temporadas. No entanto, ele nunca se afastou muito do futebol. Em 2011, durante a greve da NFL, ele fez um teste de quatro dias no Sporting Kansas City e, em 2018 e 2019, jogou na NPSL pelo clube de sua cidade natal, o Boca Raton FC. Desde então, ele atuou como analista da Fox na Copa do Mundo de 2022, além de jogar no The Soccer Tournament, onde aparecerá novamente neste verão com o Villarreal.
Com a aproximação da Copa do Mundo de 2026, Johnson acredita que o futebol americano está entrando em um momento decisivo.
“O futebol foi meu primeiro amor”, diz Johnson. “Durante as temporadas da NFL, eu atravessava o oceano para assistir jogadores como [Cristiano] Ronaldo e [Lionel] Messi jogarem. O que estamos vendo agora nos EUA é uma tempestade perfeita que ajudará a solidificar a torcida do futebol na América. Joguei no Super Bowl XLVI, mas o que está por vir em junho e julho será como 100 Super Bowls, e isso levará essa paixão ainda mais longe.
Estou ansioso para ver o que os fãs acham do programa e compartilhar meu amor pelo jogo e o de nossos convidados, e poder fazer isso com um parceiro como a GOAL.”
- GOAL
O novo programa
O programa, que será coapresentado por Raheem Taylor-Parkes, da FootballCo, oferecerá uma imersão profunda no lado cultural do futebol por meio de conversas com algumas das maiores estrelas e superfãs do esporte. Johnson e Taylor-Parkes não vão se aprofundar em táticas ou resultados, mas sim nos sentimentos e emoções que definem o amor das pessoas pelo futebol.
Jason Wagenheim, CEO da Footballco, disse: “O que diferencia o The Late Run é que não estamos tentando replicar a mídia tradicional de futebol. Chad traz uma perspectiva completamente única, e as conversas vão muito além das táticas, abordando música, entretenimento e cultura global. Nos Estados Unidos, o fandom do futebol é moldado tanto pela cultura quanto pelo que acontece em campo, e este programa reflete essa realidade. Seja você um fã de longa data ou novo no jogo, o The Late Run oferece uma perspectiva que você não encontrará em nenhum outro lugar.”
- GOAL
A lista de convidados
O Late Run já reuniu alguns dos maiores nomes do esporte e da cultura para a primeira temporada do programa. A série começará com uma conversa com um dos maiores comediantes do mundo, Kreischer, mas contará com a participação de convidados com todos os tipos de perspectivas sobre o futebol.
Entre eles estarão ex-jogadores como Ferdinand e Piqué, bem como jogadores atuais, como a estrela da seleção feminina dos Estados Unidos, Midge Purce. O The Late Run também contará com alguns dos maiores fãs do esporte, incluindo as estrelas do futebol americano Cliff Avril e Cam Little.
- GOAL
O que vem a seguir?
A série estará disponível no YouTube e será publicada em plataformas de podcast. Fique atento aos clipes do programa nas redes sociais da GOAL, incluindo novas contas dedicadas ao conteúdo do Late Run.
O Late Run com Ochocinco estreia em 26 de fevereiro. Assista aos episódios semanais no YouTube: @thelaterunshow, ou nos podcasts da Apple e Spotify.
Publicidade