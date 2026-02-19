AFP
Cesc Fabregas pede desculpas após confronto acalorado com Max Allegri, técnico do AC Milan, que teria chamado o treinador do Como de “criança”
Agitação na linha lateral em San Siro
A área técnica do San Siro transformou-se num palco de intenso drama na noite de quarta-feira, quando o AC Milan e o Como empataram em 1 a 1. As tensões entre os dois bancos atingiram um ponto crítico durante uma partida marcada por atritos táticos e confrontos pessoais, com o técnico do Milan, Allegri, e o técnico do Como, Fabregas, no centro de uma tempestade acalorada.
O principal ponto de conflito ocorreu quando Fabregas, indignado com o fato de Alexis Saelemaekers ter escapado de um segundo cartão amarelo, pareceu resolver o assunto com as próprias mãos. Quando o ala belga tentou iniciar uma transição, o técnico espanhol o impediu fisicamente, supostamente agarrando a camisa do jogador para impedir seu avanço. Essa violação do protocolo provocou uma reação furiosa do banco do Milan, levando a uma grande confusão e a um cartão vermelho para Allegri.
Veterano vs novato
Apesar do pedido de desculpas após a partida, o clima permaneceu tenso, com uma sensação de animosidade persistente. As sementes desse conflito foram plantadas durante o primeiro encontro entre os clubes no Estádio Sinigaglia no início desta temporada, mas essas frustrações explodiram publicamente durante a partida de volta em Milão. Com o resultado, o Milan perde mais terreno na disputa pelo título, um fato que Allegri tentou minimizar, apesar da frustração visível.
Os dois treinadores teriam se cruzado nos corredores estreitos que levam à sala de coletivas de imprensa, onde outra troca de palavras ocorreu. Allegri teria dito ao seu homólogo do Como no túnel: “Você é uma criança que começou como treinador”. Allegri, sempre veterano, enquadrou o incidente como uma falha disciplinar, e não como uma mera explosão emocional.
Palavras trocadas após o ocorrido
Dirigindo-se à mídia com um tom arrependido, Fabregas explicou que sua intervenção foi motivada pelo calor do momento, e não por malícia. “Peço perdão porque fiz algo de que não me orgulho, fiz algo antidesportivo. Roubamos a bola, mas toquei em [Saelemaekers] um pouco por emoção. Como [o técnico do Inter, Christian] Chivu disse outro dia: mãos fora, especialmente o técnico. Não podemos fazer isso. Espero nunca mais repetir esse erro.”
Allegri estava muito menos inclinado a deixar o assunto para lá, fazendo uma crítica mordaz à conduta do jovem espanhol. “Ele pediu desculpas? Entendo, então se alguém correr pela linha da próxima vez, vou dar uma rasteira e entrar também. Fui lá para defender Saelemaekers, o jogador reagiu e, naquele momento, um dos jogadores do Como veio em minha direção, não sei quem é, mas nada aconteceu.”
O técnico do Milan continuou, sugerindo que Fabregas ainda tem muito a aprender sobre a disciplina necessária no cargo de treinador. “Quando você está em campo, precisa ser respeitoso com o árbitro e com as equipes. Houve uma troca de palavras entre os treinadores. Ele é um treinador muito jovem. Desejo que ele conquiste muitas vitórias em sua carreira, pois tem todas as qualidades para isso.”
Apesar do atrito, Fabregas encontrou um momento de graça para elogiar o maestro de 41 anos do Milan, Luka Modric. “É um verdadeiro prazer vê-lo jogar. Eu o parabenizei... o que eu poderia fazer? Ele é um fenômeno, é um privilégio tê-lo na Série A. Tentamos pressioná-lo com força, com contato físico, e ele não se importa. Contra dois, contra quatro, ele sempre encontra a solução.”
Em busca da tranquilidade
O AC Milan deve agora desviar sua atenção das confusões à beira do campo e voltar a se concentrar na classificação da Série A, onde está desesperadamente tentando se manter na briga pelo título. A perda de dois pontos em casa é um golpe significativo para as ambições de Allegri, e o técnico provavelmente enfrentará uma suspensão após ter sido expulso durante a confusão.
Para Fabregas e o Como, o ponto conquistado no San Siro é uma grande demonstração de intenções, provando que eles podem competir com os gigantes da Itália, mesmo que seus métodos ocasionalmente ultrapassem os limites. O técnico espanhol estará ansioso para superar a controvérsia e se concentrar no crescimento tático de seu time, que mostrou lampejos de brilhantismo através de Paz antes que o caos tomasse conta.
A resiliência do Milan será testada na próxima partida, quando enfrentará o Parma no domingo, enquanto o Como buscará ganhar impulso contra a Juventus no sábado.
