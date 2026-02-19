Cesc Fabregas pede desculpas após confronto acalorado com Max Allegri, técnico do AC Milan, que teria chamado o treinador do Como de “criança”

Dirigindo-se à mídia com um tom arrependido, Fabregas explicou que sua intervenção foi motivada pelo calor do momento, e não por malícia. “Peço perdão porque fiz algo de que não me orgulho, fiz algo antidesportivo. Roubamos a bola, mas toquei em [Saelemaekers] um pouco por emoção. Como [o técnico do Inter, Christian] Chivu disse outro dia: mãos fora, especialmente o técnico. Não podemos fazer isso. Espero nunca mais repetir esse erro.”

Allegri estava muito menos inclinado a deixar o assunto para lá, fazendo uma crítica mordaz à conduta do jovem espanhol. “Ele pediu desculpas? Entendo, então se alguém correr pela linha da próxima vez, vou dar uma rasteira e entrar também. Fui lá para defender Saelemaekers, o jogador reagiu e, naquele momento, um dos jogadores do Como veio em minha direção, não sei quem é, mas nada aconteceu.”

O técnico do Milan continuou, sugerindo que Fabregas ainda tem muito a aprender sobre a disciplina necessária no cargo de treinador. “Quando você está em campo, precisa ser respeitoso com o árbitro e com as equipes. Houve uma troca de palavras entre os treinadores. Ele é um treinador muito jovem. Desejo que ele conquiste muitas vitórias em sua carreira, pois tem todas as qualidades para isso.”

Apesar do atrito, Fabregas encontrou um momento de graça para elogiar o maestro de 41 anos do Milan, Luka Modric. “É um verdadeiro prazer vê-lo jogar. Eu o parabenizei... o que eu poderia fazer? Ele é um fenômeno, é um privilégio tê-lo na Série A. Tentamos pressioná-lo com força, com contato físico, e ele não se importa. Contra dois, contra quatro, ele sempre encontra a solução.”