Cesc Fabregas diz a Álvaro Morata para “mudar de carreira” após o fracasso do Chelsea ser expulso pelo Como
Loucura em Morata: atacante expulso por surto de 60 segundos
Morata entrou em campo pelo Como – clube para o qual está emprestado pelo AC Milan – aos 57 minutos, com sua equipe perdendo por 2 a 0 na partida da Série A no Estádio Giuseppe Sinigaglia. Com o Como buscando uma vaga na Europa e a Fiorentina lutando contra o rebaixamento, o time da casa reduziu a diferença aos 77 minutos com um gol contra de Fabiano Parisi, antes que a loucura de Morata assumisse o controle e decidisse o resultado.
O jogador de 33 anos recebeu seu primeiro cartão amarelo aos 88 minutos, antes de ir além apenas 60 segundos depois, dando uma cabeçada em Luca Ranieri fora da bola e derrubando o craque da Fiorentina. Morata recebeu seu segundo cartão amarelo e foi expulso a poucos minutos do fim da partida.
Fabregas ficou, compreensivelmente, furioso com seu ex-companheiro de equipe do Chelsea, Morata, ao apito final e questionou a expulsão sem sentido do jogador na derrota custosa de sua equipe.
Fàbregas diz a Morata para “mudar de carreira” após expulsão custosa
Fabregas disse aos repórteres: “A provocação faz parte do futebol. Quem não tolera provocações tem que mudar de carreira.
Ele é um jogador experiente, espero mais dele, porque a linha entre ganhar e perder é muito tênue.
Não gosto de desculpas. Temos que jogar nosso próprio jogo. O que os outros dizem não deve importar para nós.”
O ex-meio-campista do Barcelona, Chelsea e Arsenal continuou falando sobre a derrota de seu time para a Fiorentina: “Estou chateado por não ter conseguido ajudar os rapazes a entender a importância do jogo. Mostrei a eles minha experiência como jogador de futebol durante a semana, talvez até demais, mas não foi o suficiente. Somos um time jovem.
“Não foi uma partida de futebol no segundo tempo. Deixando isso de lado, o jogo tem que ser vencido com a motivação e a energia certas.
“Sinto-me mal como técnico, porque não consegui transmitir isso aos meus jogadores hoje. Talvez estivesse em nossas cabeças. Cometemos um erro em nossa atitude, temos que mostrar mais vontade. Não gostei muito do primeiro tempo, o segundo tempo, repito, não foi um jogo de futebol.”
O ex-jogador do Chelsea Morata enfrenta dificuldades durante o período de empréstimo ao Como
Um jogador experiente no verdadeiro sentido da palavra, Morata jogou por alguns dos maiores clubes da Europa enquanto lutava para encontrar um lar duradouro.
O ex-jogador do Chelsea assinou com o Real Madrid em 2017 por uma quantia recorde na época de 70 milhões de libras (95,5 milhões de dólares), mas conseguiu apenas 24 gols e seis assistências em 72 partidas, tendo dificuldades para se adaptar à Premier League e acabando por se transferir para o Atlético de Madrid dois anos depois.
Atualmente em seu segundo período de empréstimo fora do AC Milan, o capitão da Espanha vencedora da Euro 2024, Morata, tem atuado principalmente como reserva de Tasos Douvikas no Como e marcou apenas um gol e deu duas assistências em 18 partidas em todas as competições. Suas últimas façanhas, que resultaram em sua expulsão e custaram caro ao time, provavelmente não ajudarão sua reputação com Fàbregas, cujos comentários contundentes refletem a realidade de um jogador que deveria estar dando um exemplo muito melhor nesta fase de sua carreira.
As esperanças de Morata na Copa do Mundo estão em jogo
Morata foi dispensado da seleção espanhola de Luis de la Fuente em outubro pela primeira vez desde 2018 e enfrenta uma batalha cada vez maior para recuperar a forma a tempo de garantir uma vaga na seleção da La Roja para a Copa do Mundo nos Estados Unidos, Canadá e México neste verão.
O atacante, com 87 partidas pela seleção, capitaneou seu país à glória em 2024 e ser totalmente excluído da seleção neste verão seria uma grande notícia – mas ele precisa rapidamente acertar as coisas com Fabregas e Como para recuperar a forma no clube primeiro. Morata também se separou recentemente de sua esposa, Alice Campello, em um período difícil para o espanhol, tanto dentro quanto fora de campo.
