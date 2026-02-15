Cesc Fabregas diz a Álvaro Morata para “mudar de carreira” após o fracasso do Chelsea ser expulso pelo Como

Fabregas disse aos repórteres: “A provocação faz parte do futebol. Quem não tolera provocações tem que mudar de carreira.

Ele é um jogador experiente, espero mais dele, porque a linha entre ganhar e perder é muito tênue.

Não gosto de desculpas. Temos que jogar nosso próprio jogo. O que os outros dizem não deve importar para nós.”

O ex-meio-campista do Barcelona, Chelsea e Arsenal continuou falando sobre a derrota de seu time para a Fiorentina: “Estou chateado por não ter conseguido ajudar os rapazes a entender a importância do jogo. Mostrei a eles minha experiência como jogador de futebol durante a semana, talvez até demais, mas não foi o suficiente. Somos um time jovem.

“Não foi uma partida de futebol no segundo tempo. Deixando isso de lado, o jogo tem que ser vencido com a motivação e a energia certas.

“Sinto-me mal como técnico, porque não consegui transmitir isso aos meus jogadores hoje. Talvez estivesse em nossas cabeças. Cometemos um erro em nossa atitude, temos que mostrar mais vontade. Não gostei muito do primeiro tempo, o segundo tempo, repito, não foi um jogo de futebol.”