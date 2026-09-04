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Alvino Hanafi

Traduzido por

Cesc é o melhor! Fàbregas é coroado rei dos técnicos italianos após milagre do Como

Cesc Fábregas
Como
Campeonato Italiano

Como técnico, Cesc Fabregas foi eleito o Técnico do Ano na cerimônia do Gran Gala del Calcio. O treinador espanhol recebeu o troféu das mãos do técnico da Itália, Roberto Mancini, depois de levar seu jovem time a feitos históricos.

  • Fabregas é nomeado técnico do ano

    Como técnico, Cesc Fabregas foi eleito Técnico do Ano na cerimônia do Gran Gala del Calcio, em reconhecimento ao seu trabalho excepcional no futebol italiano. O ex-meio-campista de Arsenal e Chelsea superou treinadores consagrados para conquistar o prestigioso prêmio.

    Fabregas recebeu o troféu diretamente das mãos do técnico da seleção da Itália, Roberto Mancini, no palco.

    A honraria veio em uma noite em que a Inter foi reconhecida como Clube do Ano e Federico Dimarco recebeu o prêmio de Jogador do Ano.



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  • Cesc Fabregas ComoGetty Images

    Fazendo história com a juventude

    Fabregas expressou profundo orgulho pela evolução de seu elenco, atribuindo o sucesso ao compromisso com a energia da juventude e a coragem técnica.

    "Fizemos história com garotos muito jovens", declarou Fabregas durante seu discurso de aceitação. "Agora queremos tentar crescer ainda mais."

    As táticas proativas do técnico de 37 anos lhe renderam amplo reconhecimento, consolidando-o como um dos jovens estrategistas mais promissores da Europa.

  • Gerenciando as expectativas passo a passo

    Refletindo sobre a ascensão do Como, Fabregas enfatizou a importância de manter a calma à medida que as expectativas do público continuam a crescer.

    "Nós somos o Como, uma pequena realidade, vamos devagar", afirmou Fabregas. "Temos de ir passo a passo, a cada ano a pressão aumenta e isso é um prazer. Lidamos com a pressão naturalmente."

    "Este prêmio me agrada, é uma honra estar aqui", acrescentou Fabregas, reiterando seu foco no desenvolvimento sustentável do clube.

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  • Próxima fase do projeto do Como

    Com as honrarias individuais garantidas, Fabregas volta imediatamente sua atenção para conduzir o Como em sua campanha nacional.

    O técnico espanhol segue determinado a desenvolver seu elenco, ao mesmo tempo em que mantém sua identidade ofensiva distinta na Serie A.

    Fabregas e sua equipe agora vão se concentrar nos próximos compromissos pela liga, com o objetivo de construir sobre sua base sólida passo a passo.

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