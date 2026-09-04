Como técnico, Cesc Fabregas foi eleito Técnico do Ano na cerimônia do Gran Gala del Calcio, em reconhecimento ao seu trabalho excepcional no futebol italiano. O ex-meio-campista de Arsenal e Chelsea superou treinadores consagrados para conquistar o prestigioso prêmio.

Fabregas recebeu o troféu diretamente das mãos do técnico da seleção da Itália, Roberto Mancini, no palco.

A honraria veio em uma noite em que a Inter foi reconhecida como Clube do Ano e Federico Dimarco recebeu o prêmio de Jogador do Ano.







