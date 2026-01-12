|📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢
Cervejinha até de madrugada antes de uma final de Champions? A história de um ícone rebelde do Bayern que sempre tinha motivos para comemorar
Mario Basler, o especialista em festas
Basler abriu o placar para o Bayern de Munique com uma cobrança de falta direta e foi substituído aos 89 minutos, quando o placar estava 1 a 0. Ele vivenciou o desfecho dramático nos acréscimos, já no banco de reservas, após ter conquistado a Liga dos Campeões. E certamente não deixaria esse pequeno detalhe estragar suas comemorações.
O que aconteceu após a derrota histórica foi descrito posteriormente por Alexander Zickler, companheiro de equipe de Basler, como "a melhor festa que já dei durante minha passagem pelo FC Bayern". Melhor até do que a festa depois da conquista do título em 2001. Quem foi o responsável pela mudança de clima? "Mario Basler sempre dá um jeito de fazer algo assim acontecer", disse Zickler ao SPOX em entrevista .
O próprio especialista em festas, Basler, confirmou: "A festa foi sensacional, nós realmente nos entregamos de corpo e alma. Teve bebida, risadas e dança que incendiou a pista. Ou melhor, a toalha de mesa, já que também dançamos em cima das mesas. Só fomos dormir de madrugada."
Para Basler, pessoalmente, a noite após a final foi muito parecida com a anterior. "Fiquei sentado no bar até às 3h30 da manhã, quando todos já estavam dormindo", contou. O técnico Ottmar Hitzfeld e o gerente Uli Hoeneß insistiram várias vezes para que ele fosse dormir. "Então eu disse: 'Não, não vou dormir, ainda preciso tomar umas cervejas'." Quando ele já estava na décima cerveja, eles finalmente disseram: "Então você não pode jogar amanhã." Ao que Basler, segundo ele mesmo, respondeu: "Tudo bem, então não podemos ganhar amanhã." No fim das contas, ele acabou sendo titular e conquistou sua própria Liga dos Campeões.
Muito álcool, festas selvagens, declarações ousadas, confrontos com as autoridades, futebol de altíssimo nível, mas, no fim das contas, a chance de alcançar o triunfo definitivo: esta final da Liga dos Campeões de 1999 teve tudo o que o rebelde Mario Basler representa.
Um dos rostos do Hollywood FC
Basler nasceu em Neustadt an der Weinstraße em 1968. O nome da cidade reflete perfeitamente sua paixão futura. Para ele, o vinho estava em constante competição com a cerveja e os destilados, e, claro, com os cigarros. Reiner Geye, gerente do Kaiserslautern, clube de sua infância e amado por ele, já o acusava de levar uma "vida pouco confiável".
Aos 20 anos, Basler se transferiu para o Rot-Weiss Essen e, em seguida, para o Hertha Berlin. "Um jogador de classe mundial até a cabeça", disse o técnico do Hertha, Bernd Stange. "Acima disso, um jogador de nível amador." Basler finalmente alcançou o estrelato em meados da década de 1990 no Werder Bremen. Conquistou a Copa da Alemanha em 1994 e foi o artilheiro da temporada de 1995, em parte por ter convertido três escanteios. Em 1996, veio a inevitável transferência para o gigante Bayern de Munique.
Basler permaneceu em Munique por pouco mais de três anos. Conquistou a Bundesliga duas vezes e a Copa da Alemanha uma vez. Mas, acima de tudo, tornou-se um dos rostos do lendário Hollywood FC – um grupo de egocêntricos talentosos, porém incompatíveis: Lothar Matthäus, Mehmet Scholl, Stefan Effenberg, Oliver Kahn, entre outros.
Embora Basler marcasse gols espetaculares em campo, fora dele se envolvia em diversas confusões. Uma noitada em uma discoteca, mesmo estando de licença médica, e uma briga no local. Hoeneß contratou detetives particulares para espionar Basler. Ele também o multou repetidamente com valores exorbitantes. Mas Super Mario era imparável. Ele viveu a vida ao máximo e se recusava a deixar que alguém interferisse.
Poucos meses após o drama (ou vitória, dependendo do ponto de vista) na Liga dos Campeões, o Bayern de Munique finalmente se cansou. Durante sua recuperação de uma lesão, Basler e o goleiro reserva Sven Scheuer se envolveram em uma briga noturna em uma pizzaria em Regensburg. Como resultado, o Bayern o suspendeu e Basler retornou a Kaiserslautern. "Ele poderia ter se tornado uma lenda aqui", disse Hoeneß mais tarde, com um toque de nostalgia.
Basler com a seleção alemã: "Cerveja, vodka com limão, gin tônica e alguns Marlboros"
Com apenas 30 anos, essa foi, de certa forma, uma despedida prematura do futebol de alto nível. Basler já havia disputado sua última partida pela seleção um ano antes. Assim como no Bayern de Munique, ele também perdeu a chance de conquistar o ápice de sua carreira com a seleção nacional.
Na Copa do Mundo de 1994, Basler jogou 30 minutos na partida de estreia contra a Bolívia, permanecendo no banco de reservas até a derrota nas quartas de final contra a Bulgária. Antes da Eurocopa de 1996, Basler era considerado peça fundamental da seleção alemã, até que seu companheiro de equipe, Christian Ziege, o atingiu no tornozelo durante um treino. Basler deixou a Inglaterra antes da partida de estreia, e seus companheiros conquistaram o título. Apesar das decepções pessoais, ele guardou boas lembranças de ambos os torneios – assim como da final da Liga dos Campeões de 1999.
"Éramos um grupo muito unido e tínhamos um treinador, Berti Vogts, que sabia encontrar o equilíbrio certo entre atividade e relaxamento", disse Basler mais tarde. "Costumávamos frequentar os restaurantes, bares e discotecas perto dos hotéis da nossa equipe. Não queríamos ficar entediados! Nessas noites, tomávamos vários copos de cerveja, vodka com limão ou gin tônica, fumávamos alguns Marlboros e conversávamos sobre as coisas boas da vida." Mas, só para esclarecer: "Sim, às vezes ficávamos um pouco bêbados, mas nunca como os jogadores da seleção inglesa. Eles bebiam cerveja como se não houvesse amanhã. Era inacreditável ver o quanto eles bebiam. Comparados a eles, éramos apenas garotos."
Rumo ao título da Eurocopa de 1996, os colegas de Basler, "santos", também eliminaram os ingleses, pelo menos dentro de campo. O time, liderado pelo lendário Paul Gascoigne, já havia causado polêmica antes do torneio: durante uma bebedeira em Hong Kong, vários jogadores da seleção se deixaram amarrar a uma cadeira de dentista em um pub e foram forçados a engolir bebida alcoólica. A indignação pública foi enorme, e a volta por cima talvez ainda maior. Em alusão ao incidente, Gascoigne comemorou seu gol na partida da fase de grupos contra a Escócia com a famosa comemoração da cadeira de dentista . Outros tempos. Basler provavelmente diria: os bons e velhos tempos.
De comentarista esportivo à comediante
Basler encerrou sua carreira profissional em 2004. Ironicamente, fez isso no árido Catar. Desde então, ocupou diversos cargos de treinador e dirigente em vários clubes das divisões inferiores. Permaneceu em evidência principalmente por seus comentários espirituosos. Basler trabalha como comentarista esportivo na TV e também faz turnês pela Alemanha como comediante. Seu show, "Basler Ballert" (Basler Enlouquece), tem um nome bastante apropriado e o conteúdo é sempre muito semelhante: não existem mais personagens reais e tudo era melhor antigamente! Ele tempera suas apresentações com histórias daquela época.
Mais recentemente, Basler se destacou com críticas cada vez mais absurdas e persistentes à estrela em ascensão do Bayern de Munique, Lennart Karl. Se Basler tivesse que jogar ao lado dos profissionais de hoje, ele "enlouqueceria", disse certa vez o agora jogador de 56 anos. "Eles ficam uma hora em frente ao espelho, passam gel no cabelo, colocam faixas na cabeça. Depois aparecem para o treino com o braço enfaixado porque fizeram uma tatuagem e não podem treinar por dois dias." Basler, por outro lado, podia beber e fumar e ainda assim jogar a final da Liga dos Campeões. Mas o que teria sido possível se ele não tivesse feito isso?