Cervejinha até de madrugada antes de uma final de Champions? A história de um ícone rebelde do Bayern que sempre tinha motivos para comemorar

Basler abriu o placar para o Bayern de Munique com uma cobrança de falta direta e foi substituído aos 89 minutos, quando o placar estava 1 a 0. Ele vivenciou o desfecho dramático nos acréscimos, já no banco de reservas, após ter conquistado a Liga dos Campeões. E certamente não deixaria esse pequeno detalhe estragar suas comemorações.

O que aconteceu após a derrota histórica foi descrito posteriormente por Alexander Zickler, companheiro de equipe de Basler, como "a melhor festa que já dei durante minha passagem pelo FC Bayern". Melhor até do que a festa depois da conquista do título em 2001. Quem foi o responsável pela mudança de clima? "Mario Basler sempre dá um jeito de fazer algo assim acontecer", disse Zickler ao SPOX em entrevista .

O próprio especialista em festas, Basler, confirmou: "A festa foi sensacional, nós realmente nos entregamos de corpo e alma. Teve bebida, risadas e dança que incendiou a pista. Ou melhor, a toalha de mesa, já que também dançamos em cima das mesas. Só fomos dormir de madrugada."

Para Basler, pessoalmente, a noite após a final foi muito parecida com a anterior. "Fiquei sentado no bar até às 3h30 da manhã, quando todos já estavam dormindo", contou. O técnico Ottmar Hitzfeld e o gerente Uli Hoeneß insistiram várias vezes para que ele fosse dormir. "Então eu disse: 'Não, não vou dormir, ainda preciso tomar umas cervejas'." Quando ele já estava na décima cerveja, eles finalmente disseram: "Então você não pode jogar amanhã." Ao que Basler, segundo ele mesmo, respondeu: "Tudo bem, então não podemos ganhar amanhã." No fim das contas, ele acabou sendo titular e conquistou sua própria Liga dos Campeões.

Muito álcool, festas selvagens, declarações ousadas, confrontos com as autoridades, futebol de altíssimo nível, mas, no fim das contas, a chance de alcançar o triunfo definitivo: esta final da Liga dos Campeões de 1999 teve tudo o que o rebelde Mario Basler representa.