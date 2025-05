Central x Santa Cruz: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série D 2025

Equipes entram em campo neste domingo (18), pela 5ª rodada da primeira fase da competição

O Central, de Pernambuco, recebe o Santa Cruz na tarde deste domingo (18), às 16h (de Brasília), no Lacerdão, em Caruaru, pela 5ª rodada do Grupo A3 do Campeonato Brasileiro da Série D de 2025. A partida não teve transmissão ao vivo confirmada (veja a programação completa aqui).

Central e Santa Cruz se enfrentam em duelo direto pelas primeiras posições do Grupo A3 da Série D. O time caruaruense vem embalado pela vitória fora de casa sobre o Santa Cruz-RN por 2 a 0, resultado que o manteve firme na briga pelo G4, com sete pontos somados. Já o Tricolor do Arruda chega em alta: venceu justamente o América-RN por 2 a 1, no Recife, e se mantém como único invicto da chave. Com dez pontos conquistados, lidera o grupo e tenta se distanciar dos concorrentes na luta por uma vaga na próxima fase.