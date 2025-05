Central x América-RN: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série D 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (04), no Lacerdão, pela terceira divisão do Campeonato Brasileiro; veja os detalhes

O Central recebe o América-RN na noite deste domingo (4), a partir das 16h (de Brasília), no Lacerdão, em Caruaru, pela terceira rodada da Série D 2025. A partida não teve transmissão ao vivo confirmada (confira a programação completa).

O Central tem feito um começo de Série D animador e busca manter a invencibilidade para seguir firme no G4 do Grupo A3. Deixando para trás a frustração no Estadual, a Patativa mostrou força na estreia ao vencer o Ferroviário por 2 a 1 e, mesmo fora de casa, segurou um empate sem gols contra o Sousa. Com quatro pontos somados, ocupa atualmente a terceira colocação e tenta consolidar a boa fase.

Já o América-RN deu a resposta que o torcedor esperava após um início morno na competição. Depois do empate sem gols com o Horizonte, o Alvirrubro deslanchou diante do Treze, goleando por 4 a 0 na Arena das Dunas e mostrando seu poder ofensivo. A equipe potiguar chega embalada para o duelo e mira mais uma vitória para se afirmar entre os líderes da chave.