Cenário chocante: negociação de Rodri coloca astro do Barcelona em apuros

A contratação do espanhol Rodri, astro do Manchester City, abre um cenário inesperado no meio-campo do Barcelona.

Hans Flick, técnico do Barça, havia afirmado poucos dias atrás que a contratação de um jogador para essa posição não era prioridade, mas o clube considera a chegada de Rodri um negócio estratégico.

Entre os fatores que ajudaram na tomada dessa decisão está a proximidade da saída de Marc Casadó, além da lesão no joelho sofrida por Frenkie de Jong, que colocará o jogador holandês em uma situação extremamente complicada.

O jornal "Sport" esclareceu, em uma reportagem, que De Jong pode ser o maior prejudicado com a chegada de Rodri, a curto e médio prazo.

O astro holandês pode se ver sem espaço no time titular, e seu futuro passou a ficar completamente incerto.