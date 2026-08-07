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Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

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Cenário chocante: negociação de Rodri coloca astro do Barcelona em apuros

Especiais e Opinião
La Liga
Barcelona
F. de Jong
H. Flick
Rodri
Espanha

A contratação do espanhol Rodri, astro do Manchester City, abre um cenário inesperado no meio-campo do Barcelona.

Hans Flick, técnico do Barça, havia afirmado poucos dias atrás que a contratação de um jogador para essa posição não era prioridade, mas o clube considera a chegada de Rodri um negócio estratégico. 

Entre os fatores que ajudaram na tomada dessa decisão está a proximidade da saída de Marc Casadó, além da lesão no joelho sofrida por Frenkie de Jong, que colocará o jogador holandês em uma situação extremamente complicada. 

O jornal "Sport" esclareceu, em uma reportagem, que De Jong pode ser o maior prejudicado com a chegada de Rodri, a curto e médio prazo.

O astro holandês pode se ver sem espaço no time titular, e seu futuro passou a ficar completamente incerto.

  • FBL-WC-2026-MATCH75-NED-MARAFP

    Lesão de De Jong provoca revolta no Barcelona e em Flick

    E o período de preparação para a temporada começou de maneira ruim, devido à lesão repentina sofrida por De Jong, depois que o jogador chegou à cidade esportiva sofrendo de uma lesão no joelho, após ter passado suas férias. 

    Isso causou uma enorme irritação dentro da diretoria do Barcelona, especialmente por parte de Flick, que não entendeu como o jogador conseguiu disputar os minutos finais na Copa do Mundo, apesar de sofrer de uma lesão desse tipo.

    Houve irritação em relação à seleção holandesa, e também em relação ao próprio jogador, além de um contratempo importante para a equipe, que se viu sem seu meio-campista titular indiscutível.

    A comissão médica diagnosticou a lesão do jogador como uma ruptura do ligamento colateral medial do joelho direito, e a tendência dentro do Barça era inclinada a realizar uma cirurgia para resolver o problema, com uma ausência prevista de 4 meses. 

    Mas, no fim, optou-se pelo tratamento conservador por cerca de dois meses, que é o percurso de tratamento ao qual o jogador está atualmente submetido. 

    E ninguém pode afirmar se o joelho vai se estabilizar dessa maneira e, caso o problema persista, o jogador holandês não terá outra opção a não ser se submeter a uma cirurgia. E aqui pode surgir um novo problema.

    • Publicidade
  • frenkie-de-jong(C)Getty Images

    A ausência de De Jong abre espaço no teto salarial

    O Barcelona respeitará as avaliações médicas, bem como o sentimento e a condição de De Jong, mas ninguém esconde que o clube pode estar interessado em realizar a cirurgia, caso o processo de recuperação não siga na direção correta. O motivo é que o clube poderia colocar De Jong na lista de desfalques por um longo período, aproveitando assim um espaço no teto salarial que poderia ser usado para registrar jogadores.

    O Barcelona fechou diversos contratos e realizou grandes investimentos, e precisará liberar espaço na folha salarial. 

    A questão ganhará ainda mais importância caso o clube acabe contratando um atacante do nível de Julián Álvarez, mas esse assunto ainda não foi discutido, embora possa vir à tona a qualquer momento.

    Passando ou não pela cirurgia, De Jong não iniciará LaLiga com o Barcelona, enquanto Rodri chega em plena forma, já que sua pequena intervenção cirúrgica nas costas não exige um período de ausência significativo. 

  • Frenkie de JongGetty

    Não haverá mais lugar para De Jong no elenco do Barcelona

    E fica evidente que o meio-campista do Manchester City chegará ao Barcelona para ser titular em uma posição na qual o holandês costumava atuar.

    E parece que outra vaga no time titular está praticamente reservada a Pedri, enquanto Flick geralmente conta com um terceiro meio-campista de perfil mais ofensivo, como Dani Olmo ou Fermín López.

    Além de tudo isso, é preciso levar em consideração que Marc Bernal, que até agora era uma das apostas do clube, ocupa a mesma posição de Rodri, e Gavi também pode atuar nessa função, de modo que não sobraria lugar para De Jong.

    E, diante desse novo cenário, será necessário saber o que vai acontecer, especialmente porque o salário de De Jong é alto e, com ele sem receber minutos em campo, a situação pode se tornar insustentável.

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