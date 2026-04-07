Real Madrid v FC Bayern München: Semi-final Second Leg - UEFA Champions League 2023/24Getty Images Sport

"Cemitério alemão"... Provocação espanhola precoce acende a ira do Bayern de Munique

Real Madrid x Bayern de Munique
Real Madrid
Bayern de Munique
Liga dos Campeões
Espanha
Alemanha

Palavras que antecedem a tempestade

O Estádio Santiago Bernabéu se prepara para receber um dos confrontos mais acirrados do continente europeu, quando o Real Madrid enfrentar seu rival alemão, o Bayern de Munique, nesta terça-feira à noite, na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões da temporada 2025-2026.

O time bávaro garantiu sua vaga nesta fase após superar o obstáculo da Atalanta nas oitavas de final, enquanto o Real Madrid continuou sua jornada europeia ao eliminar o Manchester City em um confronto difícil, que reafirmou a personalidade do time real nas noites importantes e sua capacidade constante de decidir os grandes encontros continentais.

Os olhos dos fãs de futebol de todo o mundo estão voltados para este confronto tão aguardado, em meio a ampla cobertura da mídia, em uma das partidas mais importantes da temporada europeia.

Após a crise entre Marrocos e Senegal... a África muda para sempre

Da La Masia às arquibancadas... O que está acontecendo com Hamza Abdelkarim?

Dois enigmas fatais colocam Arbeloa em apuros diante do Bayern de Munique

Após o desastre... um nome surpreendente se aproxima da liderança da seleção italiana

  • Real Madrid v FC Bayern München: Semi-final Second Leg - UEFA Champions League 2023/24Getty Images Sport

    Provocação espanhola logo no início esquenta o clima

    Antes mesmo do apito inicial, a imprensa espanhola já havia aquecido o clima do confronto, recorrendo a táticas de provocação psicológica contra o gigante bávaro. O jornal “As” intitulou sua matéria com uma frase provocativa: “O Bernabéu... o cemitério alemão”, numa clara referência ao forte histórico do Real Madrid em casa contra os clubes alemães.

    Essa descrição não surge do nada, já que os números confirmam a superioridade do time real em seu reduto, onde sofreu apenas uma derrota nas últimas 21 partidas em casa contra times da Bundesliga, e essa derrota foi para o Schalke por 4 a 3 na partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões da temporada 2014-2015.

    Parece que o Real Madrid se tornou de fato um verdadeiro pesadelo para o Bayern de Munique nos últimos anos, já que o gigante bávaro não consegue superar o time espanhol nas fases eliminatórias há quase 14 anos.

  • Real Madrid v FC Bayern München: Semi-final Second Leg - UEFA Champions League 2023/24Getty Images Sport

    O complexo de Madrid persegue o Bayern

    O Bayern perdeu quatro confrontos eliminatórios consecutivos contra o Real Madrid, começando pela semifinal de 2013-2014, passando pelas quartas de final de 2016-2017 e 2017-2018, até chegar à semifinal de 2023-2024, segundo informou o jornal alemão “Bild”.

    O último confronto entre as duas equipes continua na memória, depois que o Real Madrid conseguiu virar o jogo graças ao substituto Joselu, garantindo a vaga na final, antes de seguir seu caminho rumo ao título com a vitória por 2 a 0 sobre o Borussia Dortmund.

    Vídeo | Abu Treika causa surpresa sobre a saída de Salah... e cita Klopp

    Paris Saint-Germain rouba o gol do Barcelona

    Uma história inacabada... Um fio invisível liga a joia do Bayern de Munique ao Real Madrid

  • Real Madrid v Bayern Muenchen - UEFA Champions League Semi Final Second LegGetty Images Sport

    Uma lembrança inesquecível que traz esperança

    Apesar desse complexo histórico, o Bayern de Munique possui uma lembrança marcante contra o Real Madrid que remonta à temporada 2011-2012, quando a equipe alemã, comandada pelo técnico Jupp Heynckes, conseguiu eliminar o clube madrilenho nos pênaltis por 4 a 3, em um dos confrontos mais emocionantes da história da competição.

    Aquela noite foi marcada pelo brilhantismo de Manuel Neuer, além do famoso momento em que Sergio Ramos perdeu o pênalti, que voou bem acima da trave, segundo o jornal alemão “Bild”.

    A ironia notável é que o jovem astro do Bayern, Linart Karl, tinha apenas quatro anos na época, enquanto Álvaro Arbeloa, atual técnico do Real Madrid, era jogador do time naquele confronto.

  • Real Madrid v FC Bayern München: Semi-final Second Leg - UEFA Champions League 2023/24Getty Images Sport

    Elogios, apesar da provocação

    Por outro lado, a imprensa espanhola também não deixou de demonstrar admiração, com o jornal “Marca” descrevendo o ataque do Bayern de Munique como uma “máquina letal”, em referência ao grande poder ofensivo que a equipe tem demonstrado nesta temporada.

    Entre provocações e elogios, a única certeza é que o confronto desta noite tem todos os ingredientes para ser emocionante: será que o Bayern conseguirá quebrar a maldição madrilenha? Ou o Real Madrid continuará a impor sua supremacia em seu reduto europeu?

    1,4 bilhão de euros... Qual é a verdade por trás da oferta de Beckham para contratar Ronaldo?

    Transferências gratuitas... Dupla do Real Madrid e do Barcelona lidera o time de ouro

    Mensagens codificadas à FIFA... Escalada ameaça a Copa do Mundo de 2026

