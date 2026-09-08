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Pedro Augusto Dias

Cebolinha é liberado pelo Flamengo e fica fora de duelo decisivo com Del Valle

Flamengo
Independiente del Valle x Flamengo
Independiente del Valle
Copa Libertadores
Everton

Atacante retorna ao Rio de Janeiro para resolver questões pessoais em meio à possibilidade de transferência

Éverton Cebolinha não estará à disposição do Flamengo para o confronto com o Independiente del Valle, nesta quinta-feira (10), em Quito, pelas oitavas de final da Conmebol Libertadores. O atacante foi liberado pelo clube e retornou ao Rio de Janeiro para resolver questões pessoais.

A ausência acontece em um momento de indefinição sobre o futuro do jogador. Com vínculo com o Flamengo somente até o fim de 2026, Cebolinha já sinalizou que não pretende permanecer na próxima temporada e voltou a ser alvo de clubes interessados em sua contratação.

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  • Krasnodar volta a aparecer como possibilidade

    O clube russo é atualmente uma das principais alternativas para o atacante. O Krasnodar já havia avançado nas conversas pela contratação de Cebolinha semanas atrás e voltou a demonstrar interesse nos últimos dias.

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    Santos e Botafogo também fizeram consultas pelo jogador, mas a preferência do atleta é por uma mudança para o futebol europeu. Rússia e Turquia aparecem como mercados possíveis neste momento, enquanto as janelas de transferências de Portugal e da Grécia também permanecem abertas.

    Apesar das movimentações, Cebolinha ainda não acertou com nenhuma equipe. O atacante vinha sendo utilizado normalmente por Leonardo Jardim e chegou a ser relacionado para os compromissos recentes do Flamengo.

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  • Saída ao fim do ano já é tratada como provável

    A possibilidade de uma despedida do Flamengo não é novidade. Em fevereiro, Cebolinha revelou que ainda não havia sido procurado pela diretoria para discutir uma renovação contratual.

    O jogador está no clube desde 2022, quando foi contratado junto ao Benfica. Em sua quinta temporada no Rio de Janeiro, o atacante tem contrato válido até dezembro e, segundo o planejamento atual, não deverá permanecer no elenco em 2027.

    Com a janela de transferências ainda aberta em alguns mercados, o estafe do atleta trabalha para encontrar uma nova equipe antes do encerramento dos períodos de inscrição.

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