Cebolinha é liberado pelo Flamengo e fica fora de duelo decisivo com Del Valle

O clube russo é atualmente uma das principais alternativas para o atacante. O Krasnodar já havia avançado nas conversas pela contratação de Cebolinha semanas atrás e voltou a demonstrar interesse nos últimos dias.

Santos e Botafogo também fizeram consultas pelo jogador, mas a preferência do atleta é por uma mudança para o futebol europeu. Rússia e Turquia aparecem como mercados possíveis neste momento, enquanto as janelas de transferências de Portugal e da Grécia também permanecem abertas.

Apesar das movimentações, Cebolinha ainda não acertou com nenhuma equipe. O atacante vinha sendo utilizado normalmente por Leonardo Jardim e chegou a ser relacionado para os compromissos recentes do Flamengo.