Cebolinha é liberado pelo Flamengo e fica fora de duelo decisivo com Del Valle

Éverton Cebolinha não estará à disposição do Flamengo para o confronto com o Independiente del Valle, nesta quinta-feira (10), em Quito, pelas oitavas de final da Conmebol Libertadores. O atacante foi liberado pelo clube e retornou ao Rio de Janeiro para resolver questões pessoais.
A ausência acontece em um momento de indefinição sobre o futuro do jogador. Com vínculo com o Flamengo somente até o fim de 2026, Cebolinha já sinalizou que não pretende permanecer na próxima temporada e voltou a ser alvo de clubes interessados em sua contratação.