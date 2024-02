Dirigente vai trabalhar ao lado de Juan no dia a dia da seleção brasileira

A CBF acertou a contratação de Cícero Souza, gerente de futebol do Palmeiras. Conforme antecipado pela GOAL, a investida no profissional do Verdão foi um pedido de Rodrigo Caetano, novo coordenador de futebol da entidade.

Ednaldo Rodrigues ligou diretamente para a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, e manifestou o interesse em contratar o profissional. A mandatária deu o “ok” para seguir as conversas e o desfecho foi positivo para a entidade máxima do futebol brasileiro.