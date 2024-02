Gerente de futebol do Palmeiras entra na mira da CBF para atuar na seleção brasileira

Cícero Souza deve trabalhar ao lado de Rodrigo Caetano nos bastidores da seleção brasileira; proposta ainda não foi formalizada

O novo coordenador de seleções, Rodrigo Caetano, começa a fazer mudanças nos bastidores da CBF (Confederação Brasileira de Futebol). A segunda contratação para trabalhar ao lado do executivo pode chegar do Palmeiras — a primeira foi do ex-zagueiro Juan, que atuava como coordenador técnico do Flamengo. O gerente de futebol do clube, Cícero Souza, deve receber um contato nos próximos dias para assinar com a entidade, como soube a GOAL.

Ainda não há uma definição do cargo que será ocupado por Cícero Souza na CBF, mas o dirigente é um nome que agrada ao novo homem forte do futebol da entidade. Caetano já fez o primeiro contato e, em breve, a CBF deve formalizar a proposta para levá-lo ao Rio de Janeiro.

O Palmeiras não vai criar empecilho para liberar o profissional para assumir um cargo na seleção brasileira, e o gerente de futebol palmeirense está disposto a aceitar a oferta para trabalhar na entidade a partir desta temporada.

