CBF aponta erro em expulsão de Wallace Yan contra o Botafogo

A CBF considerou incorreta a expulsão de Wallace Yan no empate por 1 a 1 entre Botafogo e RB Bragantino, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A avaliação foi divulgada pela Comissão de Arbitragem na sexta-feira (18), em análise oficial do VAR da partida disputada no dia 12 deste mês, no Nilton Santos.
O atacante recebeu cartão vermelho aos 43 minutos do primeiro tempo, após o árbitro Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho ser chamado para revisar um lance com o zagueiro Ferraresi. Naquele momento, o RB Bragantino vencia por 1 a 0 e atuava em busca da vitória fora de casa.