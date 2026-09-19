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Botafogo v Bragantino - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Pedro Augusto Dias

CBF aponta erro em expulsão de Wallace Yan contra o Botafogo

Bragantino
Botafogo x Bragantino
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W. Yan

Comissão de Arbitragem avaliou que atacante do RB Bragantino usou o braço de forma ilegal, mas sem força excessiva no lance revisado pelo VAR

A CBF considerou incorreta a expulsão de Wallace Yan no empate por 1 a 1 entre Botafogo e RB Bragantino, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A avaliação foi divulgada pela Comissão de Arbitragem na sexta-feira (18), em análise oficial do VAR da partida disputada no dia 12 deste mês, no Nilton Santos.

O atacante recebeu cartão vermelho aos 43 minutos do primeiro tempo, após o árbitro Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho ser chamado para revisar um lance com o zagueiro Ferraresi. Naquele momento, o RB Bragantino vencia por 1 a 0 e atuava em busca da vitória fora de casa.

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  • CBF explica avaliação sobre o lance

    De acordo com a análise da Comissão de Arbitragem, Wallace Yan estava sendo bloqueado por Ferraresi e tentou se desvencilhar utilizando o braço. A entidade reconheceu que houve contato irregular, mas entendeu que a ação não teve força suficiente para justificar um cartão vermelho.

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    "Cartão vermelho incorretamente aplicado. O jogador da equipe visitante está sendo bloqueado pelo adversário e só tenta se desvencilhar usando o braço de maneira ilegal contra o rosto do adversário, mas sem uso de força excessiva", diz a avaliação divulgada pela CBF.

    A decisão ocorreu depois de uma intervenção do VAR. Inicialmente, o árbitro não havia marcado nenhuma infração no lance, mas recebeu a recomendação para revisar a possibilidade de cartão vermelho. Após assistir às imagens, optou pela expulsão do atacante.

    Na súmula da partida, o árbitro relatou que aplicou o vermelho por entender que Wallace Yan havia dado um tapa no rosto de Ferraresi. O jogador deixou o campo chorando e, posteriormente, o Bragantino passou a atuar com dez atletas durante praticamente todo o segundo tempo.

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  • Expulsão mudou o cenário da partida

    O RB Bragantino havia aberto o placar aos 29 minutos do primeiro tempo, em gol contra de Lucas Monzón, após jogada que contou com a participação de Wallace Yan. Com a expulsão do atacante antes do intervalo, a equipe de Vagner Mancini precisou administrar a vantagem em inferioridade numérica.

    O Botafogo aproveitou a vantagem numérica para buscar o empate aos dez minutos da segunda etapa. Vitinho marcou de cabeça após cruzamento de Alex Telles e deixou o placar em 1 a 1. Mesmo com um jogador a mais, porém, o time carioca não conseguiu virar a partida.

    A decisão da arbitragem já havia provocado reclamações dentro do Bragantino logo após o jogo. O técnico Vagner Mancini afirmou ter revisto o lance diversas vezes e contestou a interpretação de que Wallace Yan teria atingido o rosto de Ferraresi.

    "Eu vi a imagem 25 vezes após a partida. Não tem nenhum toque no rosto do Ferraresi. Se tivesse, eu seria o primeiro a falar: 'ele foi bem expulso'. Assim como eu já fiz em outras entrevistas", afirmou Mancini.

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