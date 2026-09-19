CBF aponta erro em expulsão de Wallace Yan contra o Botafogo

De acordo com a análise da Comissão de Arbitragem, Wallace Yan estava sendo bloqueado por Ferraresi e tentou se desvencilhar utilizando o braço. A entidade reconheceu que houve contato irregular, mas entendeu que a ação não teve força suficiente para justificar um cartão vermelho.

"Cartão vermelho incorretamente aplicado. O jogador da equipe visitante está sendo bloqueado pelo adversário e só tenta se desvencilhar usando o braço de maneira ilegal contra o rosto do adversário, mas sem uso de força excessiva", diz a avaliação divulgada pela CBF.

A decisão ocorreu depois de uma intervenção do VAR. Inicialmente, o árbitro não havia marcado nenhuma infração no lance, mas recebeu a recomendação para revisar a possibilidade de cartão vermelho. Após assistir às imagens, optou pela expulsão do atacante.

Na súmula da partida, o árbitro relatou que aplicou o vermelho por entender que Wallace Yan havia dado um tapa no rosto de Ferraresi. O jogador deixou o campo chorando e, posteriormente, o Bragantino passou a atuar com dez atletas durante praticamente todo o segundo tempo.