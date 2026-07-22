CBF adia adoção de novas regras da Fifa e mudanças devem começar na 23ª rodada do Brasileirão

Entre as principais novidades está a redução do tempo permitido para reinício das jogadas. Os jogadores terão até cinco segundos para cobrar laterais e tiros de meta. Caso o prazo seja ultrapassado, a posse de bola será revertida para o adversário no lateral, enquanto o tiro de meta resultará em escanteio para a equipe rival.

As substituições também passam a ter um limite mais rígido. O atleta substituído deverá deixar o gramado em até dez segundos. Se descumprir o tempo estabelecido, o jogador que entrará precisará aguardar um minuto para ser autorizado a participar da partida.

Outra mudança envolve atendimentos médicos. Sempre que um atleta precisar de assistência dentro de campo, ele permanecerá fora do jogo por um minuto antes de retornar, salvo nas exceções previstas pela regra.

Além das alterações relacionadas ao tempo de jogo, o árbitro de vídeo ganhará novas atribuições. O VAR poderá atuar em situações que antes não eram revisáveis, incluindo erros na identificação de jogadores punidos, decisões sobre escanteios e expulsões decorrentes de um segundo cartão amarelo, ampliando o alcance da tecnologia nas partidas.