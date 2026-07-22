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Pedro Augusto Dias

CBF adia adoção de novas regras da Fifa e mudanças devem começar na 23ª rodada do Brasileirão

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Confederação fará nova reunião com os clubes em agosto antes de oficializar a implementação das alterações nas competições nacionais

As alterações nas regras do futebol utilizadas pela Fifa durante a Copa do Mundo de 2026 ainda terão de esperar para entrar em vigor no Campeonato Brasileiro.

A expectativa da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) é iniciar a aplicação das novidades apenas a partir da 23ª rodada da competição.

Antes da implementação, a entidade realizará uma reunião em 10 de agosto para apresentar os detalhes das mudanças aos clubes e buscar um consenso sobre a adoção das novas diretrizes nas competições organizadas pela CBF.

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  • As mudanças em pauta

    Entre as principais novidades está a redução do tempo permitido para reinício das jogadas. Os jogadores terão até cinco segundos para cobrar laterais e tiros de meta. Caso o prazo seja ultrapassado, a posse de bola será revertida para o adversário no lateral, enquanto o tiro de meta resultará em escanteio para a equipe rival.

    As substituições também passam a ter um limite mais rígido. O atleta substituído deverá deixar o gramado em até dez segundos. Se descumprir o tempo estabelecido, o jogador que entrará precisará aguardar um minuto para ser autorizado a participar da partida.

    Outra mudança envolve atendimentos médicos. Sempre que um atleta precisar de assistência dentro de campo, ele permanecerá fora do jogo por um minuto antes de retornar, salvo nas exceções previstas pela regra.

    Além das alterações relacionadas ao tempo de jogo, o árbitro de vídeo ganhará novas atribuições. O VAR poderá atuar em situações que antes não eram revisáveis, incluindo erros na identificação de jogadores punidos, decisões sobre escanteios e expulsões decorrentes de um segundo cartão amarelo, ampliando o alcance da tecnologia nas partidas.

    • Publicidade

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Perguntas frequentes

A primeira edição do Campeonato Brasileiro por pontos corridos foi disputada em 2003, ano em que o Cruzeiro se sagrou campeão.

Não. Em 2003 e 2004, o Campeonato Brasileiro tinha 24 times, número que baixou para 22 na edição de 2005. Desde 2006, 20 equipes participam da Série A do Brasileirão.

Desde 2016, os seis melhores times do Brasileirão garantem uma vaga na Copa Libertadores do ano seguinte, sendo que os quatro primeiros vão diretamente para a fase de grupos e os outros dois disputam a pré-Libertadores.

Considerando toda a história do Campeonato Brasileiro, Roberto Dinamite, com 190 gols em 328 jogos, é o maior goleador da competição.