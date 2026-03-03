Getty/GOAL
Cavan Sullivan, considerado “muito inteligente”, deve deixar o Manchester City imediatamente para jogar por dois anos na Europa por empréstimo, enquanto ex-estrela da seleção americana pede paciência com o jovem prodígio da MLS
Quando Sullivan se juntará ao Manchester City
Sullivan fez história em julho de 2024 ao fazer sua estreia competitiva pelo Philadelphia Union com 14 anos e 293 dias. Ele foi o estreante mais jovem da MLS, quebrando o recorde anteriormente detido por Freddy Adu, e continuou a jogar como titular desde então.
Não demorou muito para que seu potencial fosse notado pelos principais times da Europa, com o gigante da Premier League, o City, agindo rapidamente para garantir que seria ele quem se beneficiaria de qualquer desenvolvimento futuro.
O desafio emocionante no Etihad só será enfrentado daqui a 18 meses, quando Sullivan comemorar um aniversário marcante em setembro de 2027, mas há muito o que ele precisa trabalhar antes disso, tanto no campeonato nacional quanto na seleção sub-18 dos Estados Unidos.
O potencial de Sullivan precisa ser tratado com cuidado.
Questionado sobre qual será o próximo passo para Sullivan, em um ano que promete ser importante para o jovem jogador, o ex-astro da seleção americana Ramos, em entrevista ao site bbccharterreview.org.uk, disse ao GOAL: “Acho que é mais uma questão de esperar para ver, sem criar expectativas muito altas. Precisamos deixar o jogador se desenvolver. Ele é um jogador muito inteligente. Vamos ver se ele fica um pouco mais forte ao longo do próximo ano e meio. Ficar um pouco mais forte e se adaptar a jogar em uma liga onde o jogo é muito mais rápido e onde as pessoas controlam melhor a bola. Gostaria de ver o que vai acontecer com Cavan Sullivan, porque acho que vai levar um pouco de tempo.”
O Manchester City irá emprestar Sullivan?
Deixar a zona de conforto da MLS e rumar a Manchester será um grande salto para Sullivan, natural da Filadélfia. No entanto, ele superou todos os obstáculos que se colocaram no seu caminho até agora e é uma pessoa confiante, que nunca falta em autoconfiança.
Questionado sobre se o adolescente estará pronto para o City aos 18 anos, Ramos, que já treinou times juvenis nos Estados Unidos, acrescentou: “Se eu espero que ele esteja pronto para o Man City aos 18? Acho um pouco injusto dizer isso, porque qual jogador estaria pronto aos 18 para entrar no Man City? É difícil. Eu diria que temos que esperar para ver.”
Com a expectativa de que Sullivan, que já fez algumas visitas à Inglaterra, não seja absorvido diretamente pelo time principal do City, Ramos falou sobre como o Blues poderia ajudar uma estrela do futuro a se adaptar ao futebol europeu: “Neste momento, seria pura especulação, porque estamos olhando dois anos à frente. Se eu tivesse que olhar dois anos à frente e avaliar o que acontece com os jovens jogadores e ver o nível em que ele está, a fisicalidade do jogo na Inglaterra, se tivesse que prever, diria que ele assina pelo Man City e vai jogar na Holanda por alguns anos.”
Será que Sullivan pode se tornar mais um jovem prodígio da seleção americana?
Sullivan, sem surpresa, tem sido comparado a outros talentos adolescentes ao redor do mundo. Ele tem sido considerado a versão americana do astro do Barcelona, Lamine Yamal. Questionado recentemente se o jovem astro do Union está seguindo esse caminho, o ex-goleiro da seleção americana Brad Friedel disse ao GOAL: “No momento, sim.
“Eu sou realmente do tipo que prefere andar antes de correr. Ele tem muito talento, sem dúvida. Eu sou mais do tipo que acha que não devemos colocar muita pressão em ninguém nessa idade. Por mais desenvolvidos que possam estar como jogadores, emocionalmente e socialmente, todos nessa idade têm trabalho a fazer e precisam passar por experiências na vida. A pressão geralmente não é algo que seja bom para jogadores jovens e excepcionais.
“Ele é um talento incrível? Com certeza, ele é um talento incrível. Eu gostaria, e isso é muito difícil com as redes sociais hoje em dia, que houvesse muito menos coisas sobre ele por aí. Eu gostaria que houvesse muito menos coisas por aí e que deixassem o garoto jogar e se desenvolver, mas não é assim que o mundo funciona atualmente. Espero que ele consiga lidar muito bem com isso. Pelo que entendi, ele tem um grupo muito bom de pessoas ao seu redor. Vamos ver o que acontece. Ele pode ser um jogador muito, muito especial.”
O Manchester City e a seleção americana esperam que isso se confirme. Sullivan, no entanto, ainda tem muito a provar, pois não é a primeira estrela brilhante a surgir no cenário mundial. Ele não precisa ser lembrado de que muitos antes dele desapareceram rapidamente.
