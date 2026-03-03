Cavan Sullivan, considerado “muito inteligente”, deve deixar o Manchester City imediatamente para jogar por dois anos na Europa por empréstimo, enquanto ex-estrela da seleção americana pede paciência com o jovem prodígio da MLS

Sullivan, sem surpresa, tem sido comparado a outros talentos adolescentes ao redor do mundo. Ele tem sido considerado a versão americana do astro do Barcelona, Lamine Yamal. Questionado recentemente se o jovem astro do Union está seguindo esse caminho, o ex-goleiro da seleção americana Brad Friedel disse ao GOAL: “No momento, sim.

“Eu sou realmente do tipo que prefere andar antes de correr. Ele tem muito talento, sem dúvida. Eu sou mais do tipo que acha que não devemos colocar muita pressão em ninguém nessa idade. Por mais desenvolvidos que possam estar como jogadores, emocionalmente e socialmente, todos nessa idade têm trabalho a fazer e precisam passar por experiências na vida. A pressão geralmente não é algo que seja bom para jogadores jovens e excepcionais.

“Ele é um talento incrível? Com certeza, ele é um talento incrível. Eu gostaria, e isso é muito difícil com as redes sociais hoje em dia, que houvesse muito menos coisas sobre ele por aí. Eu gostaria que houvesse muito menos coisas por aí e que deixassem o garoto jogar e se desenvolver, mas não é assim que o mundo funciona atualmente. Espero que ele consiga lidar muito bem com isso. Pelo que entendi, ele tem um grupo muito bom de pessoas ao seu redor. Vamos ver o que acontece. Ele pode ser um jogador muito, muito especial.”

O Manchester City e a seleção americana esperam que isso se confirme. Sullivan, no entanto, ainda tem muito a provar, pois não é a primeira estrela brilhante a surgir no cenário mundial. Ele não precisa ser lembrado de que muitos antes dele desapareceram rapidamente.