Catar reforça desejo junto à Fifa de sediar o Mundial de Clubes 2029

Durante a disputa da Arab Cup e da Copa Intercontinental, ambas competições da Fifa realizadas no Catar, o governo do país árabe aproveitou para fazer lobby e reforçou o desejo de sediar o Mundial de Clubes de 2029, que mais uma vez reunirá, 32 times de todos os continentes do planeta.

O governo do Catar já havia sinalizado interesse no meio do ano. No entanto, para que a competição seja disputada no país, será necessário ajustar o calendário, como na Copa do Mundo de 2022, que aconteceu entre novembro e dezembro, no inverno catari. A mudança ocorreu por conta do calor intenso no país, sendo inviável a disputa do torneio nos meses de junho e julho, quando ocorre o verão no local.

Além do Catar, Espanha, Marrocos e Brasil também já manifestaram o interesse em algum momento. No entanto, os cataris levam ligeira vantagem neste momento, apesar da complexidade do calendário, segundo soube a GOAL.