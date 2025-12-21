+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Raisa Simplicio

Catar reforça desejo junto à Fifa de sediar o Mundial de Clubes 2029

Para que a competição seja disputada no país, será necessário ajustar o calendário, como na Copa do Mundo de 2022

Durante a disputa da Arab Cup e da Copa Intercontinental, ambas competições da Fifa realizadas no Catar, o governo do país árabe aproveitou para fazer lobby e reforçou o desejo de sediar o Mundial de Clubes de 2029, que mais uma vez reunirá, 32 times de todos os continentes do planeta. 

O governo do Catar já havia sinalizado interesse no meio do ano. No entanto, para que a competição seja disputada no país, será necessário ajustar o calendário, como na Copa do Mundo de 2022, que aconteceu entre novembro e dezembro, no inverno catari. A mudança ocorreu por conta do calor intenso no país, sendo inviável a disputa do torneio nos meses de junho e julho, quando ocorre o verão no local. 

Além do Catar, Espanha, Marrocos e Brasil também já manifestaram o interesse em algum momento. No entanto, os cataris levam ligeira vantagem neste momento, apesar da complexidade do calendário, segundo soube a GOAL.

  • FBL-WC-CLUB-2025-MATCH63-CHELSEA-PSGAFP

    Mudanças de regras

    A Fifa ainda avalia uma série de questões de olho em 2029. A entidade destacou como muito positiva a primeira edição, realizada em 2025 e vencida pelo Chelsea, mas enxerga que há espaço para aprimorar. 

    Há uma discussão, por exemplo, sobre o aumento no limite de times por país. Clubes como Barcelona e Liverpool ficaram de fora da primeira edição por causa deste critério, o que foi lamentado internamente. Ainda há uma discussão sobre a possibilidade de aumentar o número de equipes, saindo de 32 para 48 times.

