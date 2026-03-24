Casemiro vai à sua terceira Copa do Mundo, e descarta uma volta ao Brasil

Aos 34 anos e prestes a disputar sua terceira Copa do Mundo, Casemiro vive um dos momentos mais produtivos da carreira. O volante soma sete gols em 30 jogos pelo Manchester United na temporada e ainda deixou sua marca com a Seleção, ao balançar as redes na vitória por 2 a 0 sobre Senegal na última Data Fifa.

Vivendo esse bom momento, o camisa 5 se prepara para uma decisão importante fora de campo. Seu contrato com o United se encerra no meio do ano, e a saída já está definida desde janeiro. Apesar de diversas sondagens recebidas desde então, o volante ainda não escolheu qual será o próximo passo da carreira.