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Brazil v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport
Luis Felipe Gonçalves

Casemiro vai à sua terceira Copa do Mundo, e descarta uma volta ao Brasil

Casemiro
Copa do Mundo
Brasil
Manchester United

Em grande fase na reta final da carreira, volante avalia propostas do exterior e adia decisão sobre o futuro para focar totalmente na Copa do Mundo

Aos 34 anos e prestes a disputar sua terceira Copa do Mundo, Casemiro vive um dos momentos mais produtivos da carreira. O volante soma sete gols em 30 jogos pelo Manchester United na temporada e ainda deixou sua marca com a Seleção, ao balançar as redes na vitória por 2 a 0 sobre Senegal na última Data Fifa.

Vivendo esse bom momento, o camisa 5 se prepara para uma decisão importante fora de campo. Seu contrato com o United se encerra no meio do ano, e a saída já está definida desde janeiro. Apesar de diversas sondagens recebidas desde então, o volante ainda não escolheu qual será o próximo passo da carreira.

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    Volta ao Brasil descartada

    Fora do país desde 2013, quando deixou o São Paulo rumo ao Real Madrid, Casemiro não cogita retornar ao futebol brasileiro neste momento e tem como prioridade seguir atuando no exterior.

    O volante despertou interesse de clubes tradicionais da Europa, como a Inter de Milão, além de mercados emergentes, como Arábia Saudita e Estados Unidos. Ao lado da família, ele avalia cuidadosamente as possibilidades, ciente de que este pode ser o último grande contrato da carreira.

    Fisicamente, o cenário é positivo. Sem lesões desde 2023, Casemiro também se beneficia de um calendário mais leve no United, eliminado precocemente das copas e focado apenas na liga nacional. Ainda assim, o volante mantém o foco total no desempenho dentro de campo antes de tomar qualquer decisão definitiva.

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    Expectativas para a Copa

    Nome consolidado no grupo da Seleção, Casemiro é considerado presença praticamente certa na lista final de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo. Referência técnica e de liderança, o volante chegou a ficar fora entre 2024 e 2025, mas retornou com o treinador italiano e vive grande fase.

    O momento aumenta a confiança para o Mundial, mas o próprio jogador adota um discurso cauteloso ao analisar o cenário atual do futebol internacional:

    “Vai ser a Copa mais difícil porque o futebol está cada vez mais equilibrado. Está tudo no detalhe. Seleções que não são favoritas também dão muito trabalho. A Croácia eliminou o Brasil, Marrocos foi semifinalista. A tendência é só ficar mais difícil”, afirmou.

    Nos amistosos contra França e Croácia, Casemiro deve assumir ainda mais protagonismo no meio-campo, já que Bruno Guimarães está lesionado e ficou fora da convocação.

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    Pedido especial de compatriota

    Mesmo com a saída encaminhada, ainda há quem tente convencer Casemiro a permanecer no United. Companheiro de clube e Seleção, Matheus Cunha fez um apelo público pela continuidade do volante.

    “Fique no United. Ele sempre me ajuda, é incrível jogar com ele aqui e na seleção. Aprendo muito com ele, principalmente entendendo como conquistou tantos títulos. Espero que ele fique conosco”, afirmou.

    Ao anunciar sua despedida, o próprio Casemiro deixou claro que o foco segue no presente antes de qualquer definição sobre o futuro.

    “Ainda não é hora de dizer adeus. Há muitas memórias a serem criadas nestes próximos meses. Meu foco continua sendo ajudar o clube a vencer e ter sucesso”, concluiu.

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