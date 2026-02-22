Goal.com
Casemiro será o novo braço direito de Lionel Messi?! O Inter Miami tem como alvo o meio-campista do Manchester United, que está de saída, para substituir Sergio Busquets

O Inter Miami estaria interessado em contratar Casemiro quando ele deixar o Manchester United no final da temporada. O jogador da seleção brasileira anunciou que deixará Old Trafford após o término de seu contrato em junho, e o Miami estaria interessado em contratá-lo como um possível substituto para Sergio Busquets e novo braço direito de Lionel Messi.

  • Casemiro torna-se alvo do Miami

    De acordo com o The Sun, Casemiro está despertando o interesse do Inter Miami e de clubes brasileiros. Ele confirmou que deixará Old Trafford no final da temporada, e o Miami está agora avaliando a possibilidade de contratá-lo como agente livre. Busquets anunciou sua aposentadoria no ano passado e o clube da MLS, de propriedade de David Beckham, identificou o jogador da seleção brasileira como um substituto em potencial.

    O São Paulo, clube da infância do meio-campista defensivo, também está interessado em Casemiro e está pronto para lhe oferecer um contrato de dois anos, enquanto também há rumores de interesse da Arábia Saudita. O Al-Nassr, onde Cristiano Ronaldo joga, é visto como uma opção em potencial, e ele terá um número limitado de pretendentes, dado seu enorme salário de £ 375.000 por semana.

  • Kobbie Mainoo Lisandro Martinez Casemiro Manchester UnitedGetty Images

    Anúncio de Casemiro

    Ao anunciar sua saída, Casemiro disse aos torcedores do United: “Levarei o Manchester United comigo por toda a minha vida.

    Desde o primeiro dia em que entrei neste belo estádio, senti a paixão de Old Trafford e o amor que agora compartilho com nossos torcedores por este clube especial.

    Não é hora de dizer adeus; há muitas outras memórias para criar nos próximos quatro meses. Ainda temos muito pelo que lutar juntos; meu foco total continuará, como sempre, em dar tudo de mim para ajudar nosso clube a ter sucesso.”

  • Competição MLS

    Além da opção do Inter Miami, o LA Galaxy também demonstrou interesse em contratar Casemiro.

    De acordo com o Daily Mail, o Galaxy está agora a analisar se poderá contratar Casemiro ao abrigo da regra do jogador designado da MLS. Introduzida em 2007, quando David Beckham se juntou ao Galaxy, a regra do jogador designado permite às equipas da MLS contratar até três jogadores cujos salários e custos de aquisição excedam o orçamento salarial da liga, ou “teto”.

    Casemiro pode se tornar o terceiro herói cult do United a jogar pelo Galaxy, depois de Beckham e Zlatan Ibrahimovic. O primeiro ganhou duas Copas da MLS pelo clube antes de sair em 2012, enquanto Ibrahimovic jogou no Dignity Health Sports Park por duas temporadas, entre 2018 e 2019.

  • Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    O que vem a seguir?

    Casemiro disputou 25 partidas pelo United em todas as competições nesta temporada, marcando cinco gols, enquanto a equipe de Michael Carrick busca se classificar para a Liga dos Campeões. Os Red Devils estão em quinto lugar na tabela da Premier League antes do confronto com o Everton na noite de segunda-feira. Uma vitória os colocaria à frente do Chelsea, quarto colocado.

    O técnico Carrick elogiou a atitude do brasileiro, dizendo: “Respeito profundamente o que ele faz e sua ética de trabalho diária. A determinação e a motivação que ele tem – só é possível alcançar muito com essas qualidades. Ele está ansioso para terminar a temporada com força total.”

