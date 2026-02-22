Casemiro será o novo braço direito de Lionel Messi?! O Inter Miami tem como alvo o meio-campista do Manchester United, que está de saída, para substituir Sergio Busquets

De acordo com o The Sun, Casemiro está despertando o interesse do Inter Miami e de clubes brasileiros. Ele confirmou que deixará Old Trafford no final da temporada, e o Miami está agora avaliando a possibilidade de contratá-lo como agente livre. Busquets anunciou sua aposentadoria no ano passado e o clube da MLS, de propriedade de David Beckham, identificou o jogador da seleção brasileira como um substituto em potencial.

O São Paulo, clube da infância do meio-campista defensivo, também está interessado em Casemiro e está pronto para lhe oferecer um contrato de dois anos, enquanto também há rumores de interesse da Arábia Saudita. O Al-Nassr, onde Cristiano Ronaldo joga, é visto como uma opção em potencial, e ele terá um número limitado de pretendentes, dado seu enorme salário de £ 375.000 por semana.