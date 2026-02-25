Casemiro quer jogar ao lado da estrela da seleção americana Christian Pulisic no AC Milan antes de deixar o Manchester United

Casemiro está à procura de um novo clube desde o início do ano, com o United a decidir não renovar o seu contrato, que expira no final da temporada.

Os Red Devils confirmaram a decisão em janeiro, com uma declaração que dizia: “Casemiro deixará o Manchester United neste verão, após o término de seu contrato.

O lendário meio-campista passou quatro temporadas no clube, disputando 146 partidas e marcando 21 gols até o momento.

Vencedor em série, Casemiro foi apresentado em Old Trafford em agosto de 2022 e rapidamente se tornou um dos favoritos dos torcedores devido à sua natureza combativa e capacidade de marcar gols em momentos cruciais.”

Ele continuou sendo um jogador fundamental durante a recuperação do clube sob o comando de Michael Carrick, apresentando atuações marcantes nas vitórias sobre times como Manchester City, Arsenal, Fulham, Tottenham Hotspur e Everton no último mês. O jogador de 34 anos já havia sido ridicularizado por torcedores e comentaristas, parecendo particularmente vulnerável durante as últimas etapas da gestão de Erik ten Hag e a maior parte da breve passagem de Ruben Amorim.