Casemiro quer jogar ao lado da estrela da seleção americana Christian Pulisic no AC Milan antes de deixar o Manchester United
Casemiro deixará o Manchester United neste verão
Casemiro está à procura de um novo clube desde o início do ano, com o United a decidir não renovar o seu contrato, que expira no final da temporada.
Os Red Devils confirmaram a decisão em janeiro, com uma declaração que dizia: “Casemiro deixará o Manchester United neste verão, após o término de seu contrato.
O lendário meio-campista passou quatro temporadas no clube, disputando 146 partidas e marcando 21 gols até o momento.
Vencedor em série, Casemiro foi apresentado em Old Trafford em agosto de 2022 e rapidamente se tornou um dos favoritos dos torcedores devido à sua natureza combativa e capacidade de marcar gols em momentos cruciais.”
Ele continuou sendo um jogador fundamental durante a recuperação do clube sob o comando de Michael Carrick, apresentando atuações marcantes nas vitórias sobre times como Manchester City, Arsenal, Fulham, Tottenham Hotspur e Everton no último mês. O jogador de 34 anos já havia sido ridicularizado por torcedores e comentaristas, parecendo particularmente vulnerável durante as últimas etapas da gestão de Erik ten Hag e a maior parte da breve passagem de Ruben Amorim.
Casemiro quer permanecer na Europa
Com seu futuro incerto, Casemiro tem sido naturalmente associado a uma série de supostos interessados. Uma transferência para a MLS tem sido cogitada, com relatos de que o pentacampeão da Liga dos Campeões poderia ser contratado para jogar ao lado de seu ex-rival no Clássico, Lionel Messi, no Inter Miami. O LA Galaxy, onde lendas como David Beckham e Zlatan Ibrahimovic jogaram anteriormente, também tem sido apontado como um possível destino para o meio-campista.
Casemiro e sua família foram vistos recentemente na Flórida, enquanto sua esposa Ana também esteve em Las Vegas no início deste mês.
No entanto, o The Sun afirma que Casemiro está interessado em continuar jogando na Europa por enquanto, acreditando que ainda tem o que é preciso para jogar em um nível de elite. Ele pode ter essa oportunidade, com a reportagem acrescentando que a Itália poderia ser um destino ideal para o ex-astro do Porto continuar sua carreira.
O brasileiro poderia se juntar a Pulisic e ao ex-companheiro do Real Madrid
O AC Milan não tem tido receio em contratar veteranos no passado. Na verdade, fez uma das jogadas mais inteligentes de qualquer time do mundo na janela de transferências do verão, quando contratou o meio-campista veterano Luka Modric, que teve grande sucesso ao lado de Casemiro no Real Madrid. O croata assinou um contrato de um ano com opção de renovação por mais uma temporada, que certamente será exercida, dada a natureza de suas atuações pelo time de Massimiliano Allegri até agora.
Casemiro também teria a chance de jogar ao lado de Christian Pulisic, que ressuscitou sua carreira no San Siro após uma passagem mediana pelo Chelsea, na Inglaterra. O jogador da seleção dos Estados Unidos é agora um dos jogadores mais importantes do Milan e está tendo outra excelente temporada, com dez gols em todas as competições até o momento.
O Rossoneri está dez pontos atrás do rival Inter de Milão na disputa pelo título da Série A, mas a chegada de Casemiro pode ajudá-lo na busca pelo campeonato na próxima temporada.
Casemiro continua a dar o seu melhor pelo Manchester United antes da saída
Embora as especulações continuem em torno de Casemiro até que seu próximo clube seja confirmado, o meio-campista permanece comprometido com o United pelo restante da campanha. Os Red Devils agora têm uma excelente oportunidade de garantir uma vaga na Liga dos Campeões para a próxima temporada, o que parecia bastante improvável durante os últimos meses de Amorim no clube.
O veterano deve ser titular mais uma vez no domingo, quando o United volta a campo em casa contra o Crystal Palace.
