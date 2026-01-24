+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Richard Martin

Casemiro provou que Jamie Carragher estava errado, mas a hora de deixar o Manchester United chegou para o brasileiro

Não faz muito tempo que parecia que Casemiro deixaria o Manchester United após uma passagem desastrosa, saindo pela porta dos fundos e taxado como uma das piores transferências da história do clube. Em vez disso, ele está prestes a sair de cabeça erguida, mostrando que a avaliação de Jamie Carragher estava errada

O anúncio do United na quinta-feira (22) de que Casemiro deixará o clube ao fim da temporada, quando seu contrato terminar, foi perfeitamente oportuno, um raro caso em que os Red Devils acertaram em cheio. A notícia veio após uma das melhores atuações do brasileiro na temporada, contra o Manchester City, quando ele foi aplaudido de pé em Old Trafford e ouviu seu nome ecoar pelo estádio.

E isso aconteceu em meio a crescentes especulações sobre se o clube acionaria a cláusula de extensão de contrato de Casemiro por mais um ano, o que ameaçava se tornar uma distração na busca pela importantíssima vaga entre os quatro primeiros colocados. Agora, Casemiro tem bastante tempo para procurar um novo clube e o United tem mais tempo para começar a reformulação do meio-campo e contratar jogadores que estejam se aproximando do auge de suas carreiras.

Isso significa que o brasileiro pode se concentrar em terminar sua trajetória irregular no United em grande estilo e ter a despedida que merece por lutar para voltar ao time e provar que todos estavam errados...

    Impacto instantâneo

    Casemiro teve um impacto enorme no United quando chegou do Real Madrid em agosto de 2022. A equipe havia perdido seus dois primeiros jogos da temporada para Brighton e Brentford - sendo goleada por 4 a 0 pelos Bees - e ele imediatamente reforçou o meio-campo e contagiou o elenco com sua mentalidade de vencer a qualquer custo, aprimorada durante seus oito anos no coração da máquina de conquistar múltiplas Champions League do Real Madrid.

    Ele foi fundamental para o United terminar em terceiro lugar na Premier League, chegar à final da FA Cup e conquistar a Carabao Cup, que ele celebrou no gramado de Wembley com o mesmo entusiasmo de qualquer troféu que tenha ganho com o Real Madrid. Aliás, em uma entrevista ao AS no ano passado, Casemiro descreveu a temporada 2022/23 como a melhor de sua carreira em nível individual.

    Humilhado pelo Palace e por Carragher

    Mas jogar mais de 50 partidas em uma temporada cobrou seu preço em seu corpo e, na temporada seguinte, ele parecia estar com dificuldades para acompanhar o ritmo da Premier League, além de sofrer duas lesões. O restante do elenco também foi dizimado por lesões e, ao final da temporada, Casemiro foi escalado para atuar como volante em um meio-campo inexperiente ou como zagueiro, posição que nunca havia atuado antes.

    Foi jogando como zagueiro que o Crystal Palace goleou o United em Selhurst Park, vencendo por 4 a 0. Casemiro foi completamente humilhado por Michael Olise, e foi nesse momento que Carragher criticou duramente o brasileiro na Sky Sports, dizendo: "Sempre me lembro de algo quando me aposentei: 'Saia do futebol antes que o futebol saia de você'".

    "O futebol o levou a esse nível máximo. Ele precisa se aposentar nesse nível e seguir em frente. Um jogador desse nível não deveria estar passando pelo que está passando agora, ele precisa se aposentar."

    Descartado por Ten Hag e Amorim

    Casemiro foi então cortado da equipe para a final da FA Cup. Esperava-se que ele saísse naquela janela de transferências, especialmente se algum clube da Arábia Saudita o procurasse. No entanto, nenhuma oferta boa chegou, e o brasileiro teve um início decente na temporada seguinte. Mas tudo desmoronou novamente quando ele cometeu um erro que resultou em um gol contra o Liverpool e foi substituído no intervalo por Erik ten Hag pelo estreante de 20 anos, Toby Collyer.

    O brasileiro não foi titular em mais nenhum jogo do campeonato sob o comando de Ten Hag por seis semanas. O técnico interino Ruud van Nistelrooy, no entanto, apostou bastante no veterano em seus quatro jogos à frente da equipe após a demissão de Ten Hag, mas Ruben Amorim pareceu também descartá-lo, deixando-o no banco de reservas em 12 de 15 partidas.

    Casemiro retornou ao time contra o Tottenham, mas somente após uma crise de lesões que afetou Kobbie Mainoo e Collyer. E o técnico fez uma avaliação tipicamente honesta, porém brutal, do jogador em entrevista à TNT Sports México na época. Ele disse: "Entendemos que Casemiro tem outras qualidades hoje em dia. A inteligência que ele tem, a compreensão do jogo, a percepção de onde a bola vai cair, mas estamos em uma liga em que, mesmo em competições europeias, a diferença de intensidade é grande. E, portanto, sinto que este time também precisa de jogadores com muita intensidade."

    Quem sabe jogar, nunca esquece

    Mas, assim que Casemiro conseguiu uma sequência de jogos, começou a provar que seu treinador estava errado e garantiu seu lugar na equipe de Amorim para a reta final da temporada, desempenhando um papel fundamental na campanha até a final da Europa League. Ele contribuiu com três gols na incrível virada na prorrogação contra o Lyon e marcou no jogo de ida da semifinal contra o Athletic Bilbao. Também foi convocado novamente para a seleção brasileira sob o comando de Carlo Ancelotti, seu antigo treinador no Real Madrid.

    Ele se manteve inabalável nesta temporada, começando como titular em 19 dos 22 jogos do United no campeonato. E sempre que não foi titular, o time sofreu bastante, perdendo para o Grimsby na Copa da Liga Inglesa, para o Brighton na Copa da Inglaterra e para o Manchester City, Brentford e Aston Villa na Premier League. Ele contribuiu com quatro gols e uma assistência atuando como volante e teve atuações excepcionais na primeira vitória do United em Anfield em uma década e, mais recentemente, contra o City.

    Em outubro, Amorim elogiou Casemiro por sua luta para reconquistar seu lugar na equipe. Ele disse: "Ele lutou, trabalhou duro e agora está de volta à seleção. Ele traz muita experiência, é um exemplo para todos. Entendemos que o futebol pode mudar muito rápido. Você só precisa trabalhar. Você vai jogar se fizer as coisas certas."

    Muito caro para ficar

    Mas isso não significa que o United esteja errado em deixar Casemiro sair ao fim da temporada. Ele completa 34 anos no próximo mês e está entre os jogadores mais bem pagos do clube. Os relatos sobre seu salário real variam de £325.000 (R$ 2,3 milhões) a £375.000 (R$ 2,7 milhões) por semana, embora ele tenha sofrido uma redução de 25% em seu salário, como todos os outros jogadores do elenco, nas três temporadas em que o United não se classificou para a Champions League. O The Athletic estima que, entre sua taxa de transferência de £70 milhões (R$ 504 milhões) do Real Madrid e seu salário ao longo de quatro anos, ele custou um total de £119 milhões (R$ 857 milhões) ao clube.

    Prorrogar seu contrato por mais um ano significaria manter os mesmos termos do acordo inicial, custando ao clube entre £16,5 milhões (R$ 118,8 milhões) e £19,5 milhões (R$ 140,3 milhões) anualmente. Esse valor aumentaria ainda mais caso o United se classificasse para a Champions League. Há relatos de que, quando Sir Jim Ratcliffe descobriu o salário de Casemiro, ele se preocupou e usou isso como exemplo da ganância do clube antes de sua chegada.

    Numa época em que Ratcliffe cortou almoços gratuitos dos funcionários e demitiu até 450 pessoas para reduzir custos, o salário de Casemiro tornou-se cada vez mais difícil de justificar. Fontes do United salientaram que a saída de Casemiro permitirá investir mais em reforços, enquanto o clube continua a construir o seu caminho para um sucesso regular e sustentado.

    Aproveite os últimos dias

    Mesmo com a impressionante recuperação de Casemiro, é difícil não argumentar que a contratação dele pelo United, em primeiro lugar, demonstrava desespero. O correto agora é construir para o futuro e buscar jogadores que possam liderar o meio-campo do United na próxima década, jogadores como o inglês Elliot Anderson, o meio-campista do Crystal Palace Adam Wharton ou Carlos Baleba, do Brighton, que foi alvo do clube na última janela de transferências.

    Casemiro disse: "Levarei o Manchester United comigo por toda a minha vida" e, de fato, deixou sua marca no clube. Ele pode ter sido uma solução temporária e cara, mas o brasileiro trouxe muita alegria aos torcedores do United e proporcionou momentos inesquecíveis.

    Ele levou o clube de volta à Champions League, ajudou a conquistar o primeiro troféu em seis anos e, em seguida, reverteu sua própria má fase para dar ao time alguma estabilidade. Agora, restam-lhe quatro meses de contrato e os torcedores do United devem aproveitá-los ao máximo, pois não será fácil substituir um jogador com sua enorme experiência.

