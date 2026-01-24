Casemiro provou que Jamie Carragher estava errado, mas a hora de deixar o Manchester United chegou para o brasileiro

O anúncio do United na quinta-feira (22) de que Casemiro deixará o clube ao fim da temporada, quando seu contrato terminar, foi perfeitamente oportuno, um raro caso em que os Red Devils acertaram em cheio. A notícia veio após uma das melhores atuações do brasileiro na temporada, contra o Manchester City, quando ele foi aplaudido de pé em Old Trafford e ouviu seu nome ecoar pelo estádio.

E isso aconteceu em meio a crescentes especulações sobre se o clube acionaria a cláusula de extensão de contrato de Casemiro por mais um ano, o que ameaçava se tornar uma distração na busca pela importantíssima vaga entre os quatro primeiros colocados. Agora, Casemiro tem bastante tempo para procurar um novo clube e o United tem mais tempo para começar a reformulação do meio-campo e contratar jogadores que estejam se aproximando do auge de suas carreiras.

Isso significa que o brasileiro pode se concentrar em terminar sua trajetória irregular no United em grande estilo e ter a despedida que merece por lutar para voltar ao time e provar que todos estavam errados...