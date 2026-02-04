Goal.com
Manchester United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport
James Westwood

Casemiro pode seguir passos de David Beckham e Zlatan Ibrahimovic em nova etapa da carreira

O LA Galaxy estaria "explorando" a possibilidade de contratar Casemiro, volante do Manchester United, sem custos de transferência

O craque brasileiro, que vem vivendo uma ótima fase sob o comando do técnico interino dos Red Devils, Michael Carrick, confirmou que deixará Old Trafford ao término de seu contrato em junho e também foi especulado como possível reforço de um clube da Arábia Saudita.

  • Casemiro Manchester United 2025-26Getty

    Passagem de Casemiro pelo United chegando ao fim

    Casemiro chegou ao United vindo do Real Madrid por 70 milhões de libras (R$ 312 milhões) em 2022 e, desde então, acumulou 148 jogos pelos Red Devils, além de 22 gols. O jogador de 33 anos tem sido novamente peça fundamental nesta temporada e, possivelmente, o destaque nas três vitórias consecutivas do United sob o comando de Carrick, que assumiu o cargo após a demissão de Ruben Amorim em janeiro. O brasileiro, no entanto, confirmou que este será seu último ano em Old Trafford, e as especulações sobre seu próximo passo têm sido intensas.

  • FBL-FRA-LIGUE1-PSGAFP

    Preparado para seguir o mesmo caminho de Beckham e Ibra?

    Segundo o Daily Mail, o LA Galaxy está avaliando a possibilidade de contratar Casemiro sob a regra do jogador designado da MLS. Introduzida em 2007, quando David Beckham se juntou ao Galaxy, a regra do jogador designado permite que os times da MLS contratem até três jogadores cujos salários e custos de aquisição excedam o orçamento salarial da liga, ou "teto".

    Casemiro pode se tornar o terceiro ídolo do United a jogar pelo Galaxy, depois de Beckham e Zlatan Ibrahimovic. O primeiro conquistou duas MLS Cups pelo clube antes de sair em 2012, enquanto Ibrahimovic jogou em Los Angeles por duas temporadas, entre 2018 e 2019.


  • Salários exorbitantes podem dar vantagem à Arábia Saudita

    O Mail acrescenta que o United teria considerado exercer a opção de renovação de contrato de Casemiro por mais um ano, não fosse o seu salário de 375 mil libras por semana. Resta saber se o Galaxy estará disposto a atender às suas exigências salariais, mas isso não seria um problema para os clubes da Arábia Saudita. 

    Casemiro teria recusado uma transferência para o Al Nassr no início da temporada, o que o teria reunido com Cristiano Ronaldo, mas continua a atrair o interesse da Liga Saudita. 


  • Casemiro Manchester United 2025-26Getty

    O que vem a seguir?

    Por enquanto, Casemiro permanece focado em suas obrigações no United, que ocupa a quarta posição na tabela da Premier League, com 14 jogos restantes na temporada. O time de Carrick volta a campo no sábado, em casa, contra o Tottenham, e três dias depois visita o West Ham, ameaçado pelo rebaixamento, em busca de uma vaga na Liga dos Campeões.

