Casemiro pode seguir passos de David Beckham e Zlatan Ibrahimovic em nova etapa da carreira

Segundo o Daily Mail, o LA Galaxy está avaliando a possibilidade de contratar Casemiro sob a regra do jogador designado da MLS. Introduzida em 2007, quando David Beckham se juntou ao Galaxy, a regra do jogador designado permite que os times da MLS contratem até três jogadores cujos salários e custos de aquisição excedam o orçamento salarial da liga, ou "teto".

Casemiro pode se tornar o terceiro ídolo do United a jogar pelo Galaxy, depois de Beckham e Zlatan Ibrahimovic. O primeiro conquistou duas MLS Cups pelo clube antes de sair em 2012, enquanto Ibrahimovic jogou em Los Angeles por duas temporadas, entre 2018 e 2019.