+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
CasemiroGetty
Harry Sherlock

Casemiro anuncia saída do Manchester United ao fim da temporada

Casemiro deixará o Manchester United ao final da temporada, fato confirmado pelo próprio meio-campista e pelo clube. O jogador de 33 anos permaneceu como um membro chave da equipe nesta temporada, mas buscará novos ares na janela de transferências de meio de ano

  • Casemiro vai sair

    O United confirmou que Casemiro deixará o clube ao final da temporada, com o término de seu contrato. O brasileiro tem agora 33 anos e fez 21 aparições em todas as competições pelos Red Devils nesta temporada, mas testará o mercado como agente livre na próxima janela de transferências.

    O United divulgou um comunicado que dizia: "Casemiro deixará o Manchester United neste verão [europeu], com o vencimento de seu contrato.

    "O lendário meio-campista desfrutou de quatro temporadas no clube, jogando 146 partidas e marcando 21 gols até o momento.

    "Um vencedor nato, Casemiro foi apresentado em Old Trafford em agosto de 2022 e rapidamente se tornou um favorito dos torcedores devido à sua natureza combativa e capacidade de marcar gols em momentos cruciais.

    "O capitão do Brasil desempenhou um papel importante ao ajudar o United a vencer a Carabao Cup de 2023, marcando um gol de cabeça em uma atuação colossal contra o Newcastle United. O jogador de 33 anos também conquistou a FA Cup em 2024. Os torcedores terão a oportunidade de reconhecer as contribuições de Casemiro no último jogo em casa da temporada, contra o Nottingham Forest."

    Ruben Amorim já havia dito que não sabia se Casemiro ficaria, dizendo aos repórteres: "Não, não há decisão. Temos muito a fazer. Precisamos entender o que vai acontecer na próxima temporada, porque precisamos entender se haverá jogos em competições europeias. Estou muito feliz com eles, mas não sei o que vai acontecer, então veremos o que vai acontecer até o final da temporada, em que posição estaremos, e então veremos."


    • Publicidade
  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-NEWCASTLEAFP

    Casemiro se despede

    O ex-astro do Real Madrid fez 146 aparições pelo United no total, marcando 21 gols e registrando 13 assistências. O The Athletic relatou que havia uma cláusula de extensão de um ano no contrato de Casemiro, mas que dependia do meio-campista começar como titular em 35 jogos. Com o United eliminado da Copa da Inglaterra e da Copa da Liga Inglesa, no entanto, ele precisaria começar em campo em quase todos os jogos restantes da temporada da Premier League.

    Casemiro disse: “Vou levar o Manchester United comigo por toda a minha vida.

    “Desde o primeiro dia em que entrei neste belo estádio, senti a paixão de Old Trafford e o amor que agora compartilho com nossos torcedores por este clube especial.

    “Não é hora de dizer adeus; ainda há muitas memórias para criar durante os próximos quatro meses. Ainda temos muito pelo que lutar juntos; meu foco total será, como sempre, em dar o meu melhor para ajudar nosso clube a ter sucesso.”

    Premier League, LaLiga e mais!Assine já!

  • Uma grande contratação

    De acordo com a reportagem do The Athletic, o United contratou Casemiro por valores altos e gastou cerca de £ 60 milhões (atualmente R$ 428 milhões) nele. Seu contrato valia cerca de £ 15 milhões por ano durante três temporadas, e aumentava para até £ 18 milhões quando o clube estava na Liga dos Campeões. Ele continua a ser titular na seleção do Brasil, com 82 convocações pelo seu país, e é provável que vá para a Copa do Mundo de 2026 no próximo mês de junho.

    Casemiro escreveu em sua conta no X: "Saber quando etapas chegam ao fim. Saber quando dizer adeus quando você sente que será lembrado e respeitado para sempre. Quatro meses para dar o meu máximo por este escudo e pelo nosso objetivo.

    "Respeito eterno e carinho pelo Manchester United e seus maravilhosos fãs. Para sempre Red Devil."

  • Manchester United v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    O que vem por aí?

    O United enfrenta o Arsenal em um grande jogo neste final de semana, antes de enfrentar o Fulham. Casemiro espera começar como titular em ambas as partidas e continuar a mostrar o impacto que pode ter no centro do campo.

Premier League
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Manchester United crest
Manchester United
MUN
0