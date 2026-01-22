Casemiro anuncia saída do Manchester United ao fim da temporada
Casemiro vai sair
O United confirmou que Casemiro deixará o clube ao final da temporada, com o término de seu contrato. O brasileiro tem agora 33 anos e fez 21 aparições em todas as competições pelos Red Devils nesta temporada, mas testará o mercado como agente livre na próxima janela de transferências.
O United divulgou um comunicado que dizia: "Casemiro deixará o Manchester United neste verão [europeu], com o vencimento de seu contrato.
"O lendário meio-campista desfrutou de quatro temporadas no clube, jogando 146 partidas e marcando 21 gols até o momento.
"Um vencedor nato, Casemiro foi apresentado em Old Trafford em agosto de 2022 e rapidamente se tornou um favorito dos torcedores devido à sua natureza combativa e capacidade de marcar gols em momentos cruciais.
"O capitão do Brasil desempenhou um papel importante ao ajudar o United a vencer a Carabao Cup de 2023, marcando um gol de cabeça em uma atuação colossal contra o Newcastle United. O jogador de 33 anos também conquistou a FA Cup em 2024. Os torcedores terão a oportunidade de reconhecer as contribuições de Casemiro no último jogo em casa da temporada, contra o Nottingham Forest."
Ruben Amorim já havia dito que não sabia se Casemiro ficaria, dizendo aos repórteres: "Não, não há decisão. Temos muito a fazer. Precisamos entender o que vai acontecer na próxima temporada, porque precisamos entender se haverá jogos em competições europeias. Estou muito feliz com eles, mas não sei o que vai acontecer, então veremos o que vai acontecer até o final da temporada, em que posição estaremos, e então veremos."
- AFP
Casemiro se despede
O ex-astro do Real Madrid fez 146 aparições pelo United no total, marcando 21 gols e registrando 13 assistências. O The Athletic relatou que havia uma cláusula de extensão de um ano no contrato de Casemiro, mas que dependia do meio-campista começar como titular em 35 jogos. Com o United eliminado da Copa da Inglaterra e da Copa da Liga Inglesa, no entanto, ele precisaria começar em campo em quase todos os jogos restantes da temporada da Premier League.
Casemiro disse: “Vou levar o Manchester United comigo por toda a minha vida.
“Desde o primeiro dia em que entrei neste belo estádio, senti a paixão de Old Trafford e o amor que agora compartilho com nossos torcedores por este clube especial.
“Não é hora de dizer adeus; ainda há muitas memórias para criar durante os próximos quatro meses. Ainda temos muito pelo que lutar juntos; meu foco total será, como sempre, em dar o meu melhor para ajudar nosso clube a ter sucesso.”
Uma grande contratação
De acordo com a reportagem do The Athletic, o United contratou Casemiro por valores altos e gastou cerca de £ 60 milhões (atualmente R$ 428 milhões) nele. Seu contrato valia cerca de £ 15 milhões por ano durante três temporadas, e aumentava para até £ 18 milhões quando o clube estava na Liga dos Campeões. Ele continua a ser titular na seleção do Brasil, com 82 convocações pelo seu país, e é provável que vá para a Copa do Mundo de 2026 no próximo mês de junho.
Casemiro escreveu em sua conta no X: "Saber quando etapas chegam ao fim. Saber quando dizer adeus quando você sente que será lembrado e respeitado para sempre. Quatro meses para dar o meu máximo por este escudo e pelo nosso objetivo.
"Respeito eterno e carinho pelo Manchester United e seus maravilhosos fãs. Para sempre Red Devil."
- Getty Images Sport
O que vem por aí?
O United enfrenta o Arsenal em um grande jogo neste final de semana, antes de enfrentar o Fulham. Casemiro espera começar como titular em ambas as partidas e continuar a mostrar o impacto que pode ter no centro do campo.