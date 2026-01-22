Casemiro anuncia saída do Manchester United ao fim da temporada

O United confirmou que Casemiro deixará o clube ao final da temporada, com o término de seu contrato. O brasileiro tem agora 33 anos e fez 21 aparições em todas as competições pelos Red Devils nesta temporada, mas testará o mercado como agente livre na próxima janela de transferências.

O United divulgou um comunicado que dizia: "Casemiro deixará o Manchester United neste verão [europeu], com o vencimento de seu contrato.

"O lendário meio-campista desfrutou de quatro temporadas no clube, jogando 146 partidas e marcando 21 gols até o momento.

"Um vencedor nato, Casemiro foi apresentado em Old Trafford em agosto de 2022 e rapidamente se tornou um favorito dos torcedores devido à sua natureza combativa e capacidade de marcar gols em momentos cruciais.

"O capitão do Brasil desempenhou um papel importante ao ajudar o United a vencer a Carabao Cup de 2023, marcando um gol de cabeça em uma atuação colossal contra o Newcastle United. O jogador de 33 anos também conquistou a FA Cup em 2024. Os torcedores terão a oportunidade de reconhecer as contribuições de Casemiro no último jogo em casa da temporada, contra o Nottingham Forest."

Ruben Amorim já havia dito que não sabia se Casemiro ficaria, dizendo aos repórteres: "Não, não há decisão. Temos muito a fazer. Precisamos entender o que vai acontecer na próxima temporada, porque precisamos entender se haverá jogos em competições europeias. Estou muito feliz com eles, mas não sei o que vai acontecer, então veremos o que vai acontecer até o final da temporada, em que posição estaremos, e então veremos."