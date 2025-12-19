+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
FBL-FIFA-QAT-PSG-FLAMENGOAFP
Bruna Lima

Carrasco do Flamengo, goleiro russo Matvei Safonov sofreu fratura na mão na disputa de pênaltis e vira desfalque do PSG

Lesão confirmada após decisão intercontinental tira destaque da final por até um mês e impacta planejamento do clube francês no início de 2026

A decisão da Copa Intercontinental terminou com festa parisiense e frustração rubro-negra, mas os desdobramentos da final seguem rendendo capítulos fora de campo. Um dia após a conquista definida nas penalidades, o Paris Saint-Germain confirmou que o protagonista da noite sofreu uma fratura na mão esquerda justamente durante a disputa que garantiu o título. A constatação transformou o herói improvável da final em baixa imediata para as próximas semanas da temporada.

O episódio chama atenção pela gravidade da lesão e pelo contexto em que ela ocorreu. Mesmo machucado, o goleiro permaneceu em campo e foi decisivo até o último chute, em um cenário de pressão máxima. A fratura só foi diagnosticada após exames médicos, reforçando a tese de que a adrenalina teve papel determinante para que o atleta suportasse a dor durante o jogo.

Com previsão de recuperação entre três e quatro semanas, a ausência afeta diretamente o planejamento do clube francês para compromissos nacionais e continentais no início de 2026.

  • Como ocorreu a lesão na final intercontinental

    A suspeita da comissão técnica é de que a fratura tenha acontecido durante uma das cobranças decisivas da disputa por pênaltis. Segundo o treinador Luis Enrique, o movimento realizado em uma defesa específica levantou o alerta apenas após a partida. O próprio atleta não soube apontar o momento exato em que se machucou.

    Ainda de acordo com o técnico, a equipe médica acredita que o problema tenha surgido no terceiro pênalti, cobrado por Pedro. Mesmo assim, o goleiro seguiu normalmente até o fim da série, defendendo as últimas tentativas e assegurando o troféu. A avaliação interna classificou o episódio como incomum, sobretudo pelo fato de ele ter continuado a atuar já com a fratura instalada.

    O diagnóstico definitivo veio apenas após exames realizados no dia seguinte à final. O boletim médico indicou fratura na mão esquerda, com necessidade de reavaliação clínica dentro de três a quatro semanas, prazo considerado mínimo para o retorno aos gramados.

  • O papel decisivo na disputa por pênaltis

    No tempo normal e na prorrogação, a decisão terminou empatada, levando o título para a marca da cal. Foi ali que o goleiro se tornou personagem central da conquista. Ao todo, foram quatro defesas nas cobranças adversárias, número que desequilibrou a disputa mesmo com erros do próprio time francês.

    As defesas aconteceram em sequência. Enquanto o Flamengo converteu apenas uma cobrança, o time europeu garantiu o título mesmo desperdiçando dois chutes. A atuação de Safonov foi determinante.

  • Impacto no elenco e outras lesões

    Com a confirmação do problema físico, o goleiro está fora do próximo compromisso pela Copa da França, contra o Vendée Fontenay, equipe da quinta divisão. A tendência é que o treinador promova mudanças na escalação, como costuma ocorrer em confrontos desse tipo, mas a ausência se estende para além deste jogo.

    O departamento médico também confirmou outras baixas no elenco. Lee Kang-In sofreu lesão muscular na coxa esquerda ainda durante a final e ficará afastado por várias semanas. Já Bradley Barcola segue em tratamento por fadiga muscular e não será opção no curto prazo.

    Sem o herói da final, a expectativa é de que Lucas Chevalier reassuma espaço no gol, já que estava em processo de retorno após lesão. Existe ainda a possibilidade de utilização do terceiro goleiro do elenco, dependendo da estratégia adotada para o torneio nacional.

  • Quem é Matvei Safonov?

    Contratado em julho de 2024 após se destacar no futebol russo, o goleiro chegou à França com status discreto e longe dos holofotes. Aos 26 anos, havia sido eleito o melhor da posição em seu campeonato de origem e acumulava defesas de alto grau de dificuldade, algumas delas já viralizadas nas redes sociais.

    No novo clube, ganhou espaço em meio a lesões e decisões técnicas, aproveitando as oportunidades com atuações consistentes. A final intercontinental foi o ponto mais alto dessa trajetória recente.

    Além do título recém-conquistado, ele já soma conquistas relevantes com a camisa parisiense, incluindo a Champions League, Campeonato Francês, Copa da França, Supercopa da Uefa e Supercopa da França.

  • O que muda para o PSG nas próximas semanas

    A ausência do goleiro obriga o clube a reavaliar sua rotação defensiva. O retorno está previsto apenas após nova avaliação médica, o que indica cautela para evitar recaídas ou agravamento da lesão.

    Enquanto isso, o herói da decisão inicia tratamento e recuperação com status consolidado. Mesmo fora de combate temporariamente, sua atuação na disputa por pênaltis já garantiu lugar de destaque entre os capítulos mais marcantes da temporada.

