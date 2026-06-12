Carnevali deixa o Sassuolo: quando ele começa na Juventus

Giovanni Carnevali, que a partir de hoje é oficialmente o novo diretor executivo e diretor geral da Juventus, está pronto para iniciar sua nova aventura vestindo as cores da equipe.
No final da manhã de hoje, Carnevali deixou os escritórios do Sassuolo em Milão, após o anúncio de sua transferência para a Juventus. Para o dirigente, inicia-se agora uma nova aventura em Turim, após os anos vividos no clube neroverde. Carnevali trabalhou para o Sassuolo desde 2014, contribuindo de forma decisiva para tornar o Sassuolo uma realidade sólida do futebol italiano.