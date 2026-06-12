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Carnevali SassuoloGetty Images
Gianluca Minchiotti

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Carnevali deixa o Sassuolo: quando ele começa na Juventus

Juventus
Mercado da bola
Sassuolo

Os passos do novo diretor executivo da Juventus: a despedida dos neroverdi e a chegada a Turim

Giovanni Carnevali, que a partir de hoje é oficialmente o novo diretor executivo e diretor geral da Juventus, está pronto para iniciar sua nova aventura vestindo as cores da equipe.


No final da manhã de hoje, Carnevali deixou os escritórios do Sassuolo em Milão, após o anúncio de sua transferência para a Juventus. Para o dirigente, inicia-se agora uma nova aventura em Turim, após os anos vividos no clube neroverde. Carnevali trabalhou para o Sassuolo desde 2014, contribuindo de forma decisiva para tornar o Sassuolo uma realidade sólida do futebol italiano.


  • Segundo o Sky Sport, Carnevali deve estar em Turim na segunda-feira para iniciar oficialmente sua nova trajetória na Juventus.

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